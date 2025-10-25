Những hình ảnh gây cười trong giải thưởng quốc tế về động vật hoang dã

Các tác phẩm lọt vào vòng chung kết sẽ được đánh giá ở nhiều hạng mục, ngoài ra còn có giải thưởng do công chúng bình chọn. "Những hình ảnh này kết hợp sự dí dỏm và kỳ diệu để tôn vinh bản sắc thiên nhiên, đồng thời nhấn mạnh tính cấp thiết của việc bảo tồn", Stefan Maier, Tổng giám đốc Tiếp thị cấp cao của Nikon châu Âu, phát biểu.
Người đồng sáng lập giải thưởng Tom Sullam cho hay, cuộc thi đã tiếp cận "nhiều người ở nhiều quốc gia hơn bao giờ hết, giúp nâng cao nhận thức về bảo tồn động vật và môi trường sống...
Người chiến thắng chung cuộc, hạng mục và giải thưởng cao sẽ được công bố tại lễ trao giải ở London vào ngày 9 tháng 12.
Dưới đây là một số bức ảnh thú vị vào vòng chung kết:
