Những hình ảnh gây cười trong giải thưởng quốc tế về động vật hoang dã

Ban giám khảo của giải thưởng Động vật Hoang dã Hài hước thường niên này đã chọn ra 40 bức ảnh chắc chắn sẽ mang lại tiếng cười.

Các tác phẩm lọt vào vòng chung kết sẽ được đánh giá ở nhiều hạng mục, ngoài ra còn có giải thưởng do công chúng bình chọn. "Những hình ảnh này kết hợp sự dí dỏm và kỳ diệu để tôn vinh bản sắc thiên nhiên, đồng thời nhấn mạnh tính cấp thiết của việc bảo tồn", Stefan Maier, Tổng giám đốc Tiếp thị cấp cao của Nikon châu Âu, phát biểu.

Người đồng sáng lập giải thưởng Tom Sullam cho hay, cuộc thi đã tiếp cận "nhiều người ở nhiều quốc gia hơn bao giờ hết, giúp nâng cao nhận thức về bảo tồn động vật và môi trường sống...

Người chiến thắng chung cuộc, hạng mục và giải thưởng cao sẽ được công bố tại lễ trao giải ở London vào ngày 9 tháng 12.

Dưới đây là một số bức ảnh thú vị vào vòng chung kết:

Trong một ngày gió lớn, dây lá phủ lên đầu chú chim ó biển như tấm khăn choàng. Ảnh của Alison Tuck, chụp trên vách đá Bempton ở Yorkshire, Vương quốc Anh



Nhiếp ảnh gia Beate Ammer đã chụp bức ảnh trong khu vườn của mình ở Queensland, Úc và gọi loài lưỡng cư này là "hoàng tử ếch" của mình

Sóc mẹ đang gặp rắc rối ở Victoria, British Columbia, khi nó đang di chuyển đàn con của mình đến một tổ mới. Ảnh do Christy Grinton chụp

Nhiếp ảnh gia Henry Szwinto chụp chú voi ở Sri Lanka có vẻ như đang chơi trò ú òa bằng tai của mình

Mark Meth-Cohn cho rằng, việc chụp được chú khỉ đột trẻ đang nhảy múa vui tươi ở dãy núi Virunga của Rwanda là "niềm vui thuần khiết"

Cú hạ cánh êm ái của loài chim lặn cổ đỏ ở Phần Lan, ảnh của Erkko Badermann

Những chú ếch xanh đánh nhau ở Biddeford, Maine do Grayson Bell chụp

Nhiếp ảnh gia Meline Ellwanger chớp lấy thời cơ khi ba con sư tử xuất hiện với vẻ mặt vui vẻ, dường như cùng ngáp một lúc ở Masai Mara

Một con mòng biển láu lỉnh thả "bom" vào đại bàng đuôi trắng, ảnh do Antoine Rezer chụp ở phía tây bắc Iceland



Con vượn cáo Madagascar đã tìm thấy thứ gì đó ngon tuyệt trên ngón tay, tác giả Liliana Luca



Nhiếp ảnh gia Kalin Botev đã được thưởng thức màn trình diễn xiếc của những chú khỉ đầu chó này ở Zimbabwe



Nhiệt độ ở Bavaria, Đức thấp đến mức hơi thở có thể nhìn thấy của con vịt này trông giống như chúng đang hút thuốc. Ảnh của nhiếp ảnh gia Lars Beygang

Laurent Nilles chụp được khoảnh khắc chú khỉ đầu chó nhỏ gặp đối thủ khi bị một con voi ở Zambia tiếp cận

Khung cảnh như đang trượt tuyết của sếu đầu đỏ ở Công viên quốc gia Kushiro Shitsugen ở Nhật Bản, ảnh của David Rice.



