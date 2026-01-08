CSGT Tây Ninh giúp người dân tìm được xe sau gần 12 năm bị trộm

Ngày 8.1, tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị đã tìm được và tiến hành trao trả lại chiếc xe máy của người dân bị trộm từ nhiều năm trước.

CSGT Tây Ninh trao lại chiếc xe máy cho ông Bùi Sĩ Phú ẢNH: C.T.V

Trước đó, vào cuối tháng 12.2025, trong lúc làm nhiệm vụ, tổ tuần tra kiểm soát gồm 2 cán bộ thuộc Trạm CSGT Trảng Bàng (Tây Ninh) phát hiện một thanh niên điều khiển xe máy gắn biển số có dấu hiệu giả, nghi là xe gian. Ngay lập tức, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Qua làm việc, người điều khiển phương tiện khai nhận đã mua lại chiếc xe này để sử dụng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng nhanh chóng xác minh, xác định chiếc xe mang biển số thật do ông Bùi Sĩ Phú (42 tuổi, TP.HCM) đứng tên chủ sở hữu.

Theo hồ sơ, phương tiện này bị mất trộm từ năm 2014, khi ông Phú dựng trước cửa nhà và đã trình báo công an địa phương.

Sáng 8.1, lực lượng CSGT đã liên hệ và tiến hành trao trả lại phương tiện cho chủ xe. Nhận lại chiếc xe sau hơn 12 năm bị mất, ông Phú bày tỏ vui mừng và cảm ơn lực lượng CSGT vì tinh thần trách nhiệm, cảnh giác trong công tác, góp phần bảo vệ tài sản cho người dân.