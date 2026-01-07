Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

CSGT mở đường đưa bệnh nhân nguy kịch trên cao tốc đến Bệnh viện Chợ Rẫy

Bắc Bình
Bắc Bình
07/01/2026 19:04 GMT+7

Tổ CSGT số 4 thuộc Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 (Cục CSGT, Bộ Công an) mở đường, hỗ trợ đưa một bệnh nhân bị bệnh tim chuyển biến nặng đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu an toàn.

Ngày 7.1, tin từ Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 (Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết, đơn vị vừa kịp thời sử dụng xe đặc chủng mở đường, hỗ trợ đưa một bệnh nhân bị bệnh tim chuyển biến nặng đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cấp cứu.

- Ảnh 1.

Lực lượng CSGT làm nhiệm vụ trên tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đã kịp thời đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu an toàn

ẢNH: B.B

Cụ thể, khoảng 10 giờ 45 ngày 6.1, Tổ CSGT số 4 (thuộc Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7) làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Khi đến đoạn Km51+900, thuộc địa phận xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp, tổ công tác phát hiện một xe ô tô mang biển kiểm soát TP.Cần Thơ liên tục bật tín hiệu đèn khẩn cấp và ra dấu hiệu cầu cứu.

Ngay lập tức, đại úy Nguyễn Thanh Trang cùng các thành viên trong tổ công tác đã tiếp cận phương tiện để kiểm tra. Tại đây, lực lượng chức năng ghi nhận trên xe có người tên N.V.H.E (39 tuổi, quê TP.Cần Thơ) đang trong tình trạng nguy kịch do lên cơn đau tim dữ dội, cần được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy gấp để giữ tính mạng.

Nhận thấy tình thế "ngàn cân treo sợi tóc", giao thông trên tuyến lại đông đúc, Tổ CSGT số 4 đã nhanh chóng báo cáo chỉ huy đơn vị, đồng thời quyết định sử dụng xe đặc chủng hú còi ưu tiên để mở đường.

Chiếc xe chuyên dụng của CSGT đã dẫn đường cho ô tô chở ông E. di chuyển với tốc độ cao nhất có thể, vượt qua các tuyến đường ùn tắc để rút ngắn "thời gian vàng" đưa người bệnh đến cơ sở y tế.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời và quyết liệt của lực lượng CSGT, ông E.được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy an toàn và bàn giao cho đội ngũ y bác sĩ cấp cứu kịp thời. Bệnh nhân đang được các bác sĩ tích cực theo dõi và điều trị.

