Người mẹ gửi thư cảm ơn CSGT mở đường đưa đến bệnh viện cấp cứu con gái

Ngày 15.2, chị Mang Long Phụng (ngụ xã Bàu Đồn, H.Gò Dầu, Tây Ninh) cho biết vừa gửi thư cảm ơn lực lượng CSGT Công an H.Gò Dầu (Tây Ninh) đã hỗ trợ, giúp chị đưa con gái đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Cụ thể, lúc 10 giờ ngày 14.2, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến TL784 thuộc xã Bàu Đồn (H.Gò Dầu), lực lượng CSGT Công an H.Gò Dầu phát hiện xe bán tải BS 70C-035.09 do người phụ nữ điều khiển, lưu thông từ hướng Bàu Đồn về Phước Đông có dấu hiệu hoảng loạn.

Người lái xe bán tải dừng lại nhờ CSGT hỗ trợ vì đang chở con gái đi cấp cứu trong tình trạng bị co giật, ngạt thở do nuốt phải hạt nhãn. Trong khi đó, đường nhiều xe, tài xế nữ tay lái yếu, tâm lý đang hoảng loạn…

CSGT Công an H.Gò Dầu hỗ trợ người dân, đưa cháu bé đi cấp cứu NGỌC HÀ

Tổ công tác bố trí cán bộ CSGT lên lái xe ô tô, đề nghị người mẹ ngồi phía sau đặt cao đầu cho bé dễ thở, hô hấp cho bé. Các cán bộ chiến sĩ khác sử dụng mô tô đặc chủng mở đường.

Tổ công tác đã phát tín hiệu ưu tiên mở đường cho xe đến Bệnh viện Xuyên Á cách đó 15 km. Được đưa đến bệnh viện kịp thời, bệnh nhi được các bác sĩ cứu chữa, không nguy hiểm đến tính mạng.

Cảm kích trước hành động của cán bộ chiến sĩ CSGT Công an H.Gò Dầu, mẹ bé gái đã viết thư cảm ơn.