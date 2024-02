Lực lượng CSGT Công an TP.HCM: Quyết tâm giữ vững, đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Theo thượng tá Trần Trung Hiếu, năm 2023, với sự quyết tâm chính trị cao, PC08 đã triển khai nhiều giải pháp trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông của thành phố. Với sự chủ động, PC08 đã tham mưu cho Ban Giám đốc Công an TP.HCM triển khai nhiều kế hoạch, phương án cụ thể ngay từ đầu năm nhằm thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, phần việc mà Ban Giám đốc Công an TP.HCM đề ra trong năm 2023, cũng như các chỉ đạo đột xuất của Bộ Công an, C08. Từ đó, kết quả đạt được đã góp phần tích cực và hiệu quả trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.