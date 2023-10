Phóng viên Báo Thanh Niên đoạt giải nhì báo chí tuyên truyền an toàn giao thông

Ngày 13.10, tại TP.Đồng Hới, UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức trao giải cho các tác phẩm dự thi Giải báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông tỉnh Quảng Bình năm 2023.



Phóng viên Nguyễn Phúc (thứ 2 từ trái qua) đoạt giải nhì Giải báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông tỉnh Quảng Bình năm 2023 THANH LỘC

Ban tổ chức đã trao 16 giải thưởng, trong đó có 1 giải tập thể. Phóng viên Nguyễn Phúc của Báo Thanh Niên đoạt giải nhì (không có giải nhất) với loạt bài 3 kỳ Quảng Bình, 'kỳ tích' 13 năm giảm sâu tai nạn giao thông.

Giải nhì còn lại thuộc về tác phẩm Chương trình Sau giờ tan ca của nhóm tác giả thuộc Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Mạnh Hùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, cho biết thời gian qua tình hình an toàn giao thông tại địa phương có nhiều biến chuyển tích cực nhờ sự đóng góp của lực lượng báo chí, truyền thông. Đặc biệt ngoài phản ánh, thông tin, lực lượng báo chí còn đi tìm những giải pháp để tăng cường đảm bảo về an toàn giao thông. Từ đó chuyển tải những thông điệp quý báu về an toàn giao thông đến mọi tầng lớp nhân dân.