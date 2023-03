Quảng Bình, 'kỳ tích' 13 năm giảm sâu tai nạn giao thông: Làm gì để nối dài kỳ tích?

M Ổ XẺ NGUYÊN NHÂN

Sau "kỳ tích" giảm sâu về tai nạn giao thông (TNGT) 13 năm liên tiếp, ông Lê Văn Thủy, Chánh văn phòng Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Quảng Bình, thẳng thắn nhìn nhận rằng, sẽ không một ai dám "vỗ ngực" có thể giảm được TNGT hoặc "chắc chắn tình hình TNGT năm sau sẽ ít hơn năm trước", bởi vì TNGT có nhiều yếu tố xui rủi không thể nói trước. "Nhưng cũng cần công bằng mà nói rằng, nếu địa phương không làm tốt, không tổng hòa được các yếu tố để làm giảm nguy cơ TNGT thì không bao giờ có chuyện tình hình TNGT sẽ giảm", ông Thủy nói.

Ông Mai Văn Năm, Giám đốc Sở GTVT, Phó trưởng ban thường trực Ban ATGT tỉnh Quảng Bình, cho rằng ATGT liên quan đến rất nhiều lĩnh vực mà nếu mỗi một ngành, một địa phương triển khai độc lập thì khó thành công. Ông liệt kê một số nguyên nhân khiến cho Quảng Bình có những kết quả tốt về ATGT trong 13 năm qua. Trước tiên, phải kể đến hiện trạng kết cấu hạ tầng giao thông nhiều năm qua được chính quyền các cấp đầu tư, xây dựng, sửa chữa đồng bộ, chất lượng. Kế đến là các yếu tố về hành lang an toàn giao thông (không bị lấn chiếm, che khuất); công tác thanh tra, kiểm tra, tuần tra kiểm soát (thực hiện bài bản, có hệ thống, xử lý nghiêm các vi phạm); nhận thức của đại bộ phận người dân; sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cấp, ngành, địa phương. "Ở đây cũng cần nhìn nhận vai trò của Ban ATGT tỉnh Quảng Bình trong việc tổ chức, điều phối các hoạt động liên quan, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương và sự nhập cuộc cả hệ thống chính trị, nên tình hình ATGT trên địa bàn có chuyển biến tích cực, các tiêu chí đều giảm sâu", ông Năm nói.

Trong khi đó, thượng tá Đinh Cao Quang, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình, đề cao vai trò của công tác tuyên truyền. Theo thượng tá Quang, việc phổ biến, giáo dục về pháp luật về ATGT ở từng cơ quan, trường học, khu dân cư với nội dung phù hợp đối tượng, lứa tuổi và hình thức tuyên truyền phong phú, dễ hiểu đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của người dân.

Phối hợp xử lý đường ngang tự phát dọc tuyến đường sắt Bắc - Nam

Q UYẾT LIỆT "VÀO VIỆC", KHÔNG NGỪNG NGHỈ!

Tại thời điểm tổng kết tình hình ATGT trên địa bàn cuối năm 2022, ông Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban ATGT tỉnh Quảng Bình, cho rằng mặc dù TNGT giảm rất sâu so cùng kỳ năm 2021 và giảm liên tiếp nhiều năm là điều rất đáng mừng, nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ khó lường. Theo ông Thắng, việc chấp hành pháp luật về trật tự ATGT của một số tổ chức, cá nhân còn hạn chế và mang tính đối phó. Các lỗi vi phạm như chạy quá tốc độ, chở quá tải trọng, chở quá số người quy định, lấn chiếm hành lang ATGT vẫn diễn ra trên các tuyến đường. Do vậy, các ngành, địa phương tiếp tục tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về ATGT, góp phần tác động, nâng cao ý thức của người tham gia giao thông. Cùng với đó là tiếp tục tập trung xử lý đối với lái xe vi phạm quy định về nồng độ cồn, ma túy, vi phạm quy định về an toàn kỹ thuật, xe chở quá tải trọng.

Theo ông Thắng, để năm 2023 là năm thứ 14 liên tục TNGT trên địa bàn giảm là nhiệm vụ không hề dễ. Vì thế, ông yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải "vào việc" ngay, một cách quyết liệt, trong đó gắn trách nhiệm của người đứng đầu.

Ban ATGT tỉnh Quảng Bình đang đề xuất Bộ GTVT tiếp tục quan tâm huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh, nhất là xử lý các điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT, các điểm đen giao thông; nâng cấp sửa chữa các tuyến quốc lộ ủy thác và các tuyến đường tỉnh bị hư hỏng, xuống cấp nhằm đảm bảo thông suốt, an toàn. Đặc biệt, đề xuất sớm đầu tư mở rộng cầu Gianh và cầu Quán Hàu trên QL1. Ban ATGT tỉnh cũng đề nghị Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo công an địa phương triển khai hiệu quả các mặt công tác về đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh, siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện.

Ông Mai Văn Năm cũng nhấn mạnh yêu cầu cần tiếp nối "mạch" hiệu quả từ các nội dung, phần việc đã làm tốt từ 13 năm trước. Cụ thể, năm 2023 Quảng Bình sẽ tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước về GTVT và công tác bảo trì công trình giao thông, xử lý các vấn đề liên quan đến hành lang an toàn đường bộ, rà soát xử lý các điểm đen. Đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, áp dụng mức cao nhất trong xử phạt; xây dựng văn hóa giao thông, đổi mới phương pháp tuyên truyền, kêu gọi ủng hộ chung tay và hưởng ứng tích cực của cả cộng đồng, sự đồng thuận của nhân dân.

Hiện nay, tổng số phương tiện ở Quảng Bình là 66.405 ô tô, 569.921 mô tô, 37.211 xe máy điện, 1.196 phương tiện thủy nội địa. Địa phương cũng có hàng chục ngàn km đường quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ, đường liên xã cùng hàng chục "điểm đen" giao thông cần xử lý. Vì thế, muốn "kỳ tích" nối dài, mọi nỗ lực đều không được phép dừng lại!