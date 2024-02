Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa thăm và chúc tết Công an TP.HCM

Ngày 3.2, Đoàn công tác do ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư dẫn đầu đã đến thăm và chúc tết Công an TP.HCM, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM.

Tham gia đón tiếp đoàn, có trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM, Ban giám đốc Công an TP.HCM và cán bộ chiến sĩ PC02.

Báo cáo với đoàn, trung tá Nguyễn Thành Hưng, Trưởng PC02, cho biết năm 2023 được sự quan tâm của Thành ủy, UBND TP.HCM, Ban giám đốc Công an TP.HCM trực tiếp chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, PC02 hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu công tác trọng tâm được Bộ Công an, Công an TP.HCM giao; cơ bản đã kiểm soát được tình hình tội phạm thành phố.

PC02 trực tiếp điều tra khám phá 607 vụ án, bắt giữ gần 1.000 đối tượng cướp, cướp giật tài sản; điều tra, xử lý 219 vụ, 8 băng nhóm tín dụng đen, 438 đối tượng về các hành vi cho vay lãi nặng, cưỡng đoạt tài sản; phối hợp với Phòng CSGT Công an TP.HCM xác lập 3 chuyên án đấu tranh chuyên án vụ môi giới hối lộ, đưa hối lộ, nhận hối lộ tại các trung tâm đăng kiểm đến nay đã khởi tố 251 bị can về các hành vi như giả mạo trong công tác, đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ.

Với kết quả trên, Trưởng PC02 khẳng định, trong thời gian tới sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng quả đấm thép trong đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần xây dựng TP.HCM yên bình, văn minh, hiện đại, phục vụ nhiệm vụ chính trị chung của đất nước.

Trước những kết quả trên, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận và nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương thành tích của lực lượng Công an TP.HCM.

Ông Nghĩa đề nghị Công an TP.HCM nắm chắc, đánh giá, dự báo chính xác tình hình để tham mưu, kịp thời cho Bộ Công an và Thành ủy, UBND TP.HCM trong triển khai hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của T.Ư Đảng, Chính phủ phù hợp với tình hình thực tế; tham mưu các giải pháp trong quản lý nhà nước về an ninh, trật tự…

Theo ông Nguyễn Trọng Nghĩa, những yêu cầu này là rất cao, nhưng tin tưởng Công an TP.HCM với những đường lối chủ trương của Đảng, với bề dày truyền thống và đặc biệt với bản lĩnh, lòng trung thành, tinh thông nghiệp vụ, ý chí quyết tâm, dứt khoát thì tương lai sẽ không để xảy ra những điểm nóng về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, mang lại bình yên cho nhân dân.