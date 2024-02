Thủ tướng: Kiên quyết xử lý vi phạm nồng độ cồn

Nhân dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống lực lượng CSGT (21.2.1946 - 21.2.2024), chiều 5.2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm, chúc tết các cán bộ, chiến sĩ Cục CSGT (C08) Bộ Công an.



Thủ tướng Phạm Minh Chính với lãnh đạo Cục CSGT TTXVN

Cùng dự có đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an. Buổi thăm của Thủ tướng được kết nối trực tuyến với công an 63 tỉnh, thành phố và công an cấp huyện với khoảng 12.000 cán bộ, chiến sĩ công an tham dự.



"Lúc dân cần là CSGT có, đâu dân khó có CSGT"

Theo C08, trên cơ sở những kết quả đạt được trong năm 2023, lực lượng CSGT sẽ khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực và quyết tâm phát huy hơn nữa trong năm 2024.

Trước mắt, để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ và tham gia bảo vệ các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và hoạt động vui xuân, đón tết Nguyên đán Giáp Thìn của nhân dân, lực lượng CSGT tiếp tục duy trì tối đa lực lượng đảm bảo tốt nhất tình hình, triển khai tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm khép kín 24/24 giờ, với tinh thần "vượt nắng, thắng mưa, xuyên đêm, xuyên tết".

Tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân chủ yếu gây tai nạn giao thông; trong đó tiếp tục đẩy mạnh kiểm soát quyết liệt, xử lý kiên quyết vi phạm nồng độ cồn… theo phương châm "không có vùng cấm, không ngoại lệ, không ngày nghỉ".

Thủ tướng Phạm Minh Chính giao nhiệm vụ cho lực lượng CSGT TTXVN

Cạnh đó, lực lượng CSGT cũng quyết tâm không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài, đua xe trái phép, tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hoạt động trên tuyến giao thông.

Đồng thời, bố trí cán bộ thường trực trên các tuyến giao thông để hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân về quê ăn tết và quay trở lại các đô thị bằng các hoạt động thiết thực, có ý nghĩa với tinh thần "lúc dân cần là CSGT có, đâu dân khó có CSGT".

Lấy người dân làm trung tâm, động lực cho sự phát triển

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà lực lượng CSGT đạt được trong thời gian qua.

Cạnh đó, Thủ tướng cũng đánh giá cao từ trong nhận thức, tư duy và cách tiếp cận, lực lượng CSGT đã lấy người dân làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu, động lực cho sự phát triển, mọi hoạt động đều hướng tới người dân; chuyển trạng thái từ kiểm soát giao thông sang hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện cho người dân chấp hành luật lệ giao thông, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Thủ tướng nêu rõ, năm 2024 xác định khó khăn, thách thức nhiều hơn, do đó yêu cầu lực lượng CSGT tiếp tục phát huy vai trò của mình và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Trong dịp tết Nguyên đán sắp tới, Thủ tướng lưu ý lực lượng CSGT cần tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm; đánh giá cao quy định đã điều khiển phương tiện giao thông thì cấm uống rượu, bia, nhờ đó góp phần làm giảm tai nạn giao thông do rượu, bia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc tết lực lượng CSGT TTXVN

Đồng thời, lực lượng CSGT cần phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng bảo đảm an toàn trong hoạt động vận chuyển hành khách; giải quyết các khó khăn, ách tắc; không để xảy ra ùn tắc, kịp thời giải quyết các sự cố, tai nạn giao thông.

Phòng ngừa, đấu tranh kịp thời đối với các loại tội phạm, trong đó có tình trạng đua xe trái phép; tăng cường kiểm tra, giám sát, nhất là tình trạng uống rượu, bia mà vẫn điều khiển phương tiện giao thông, góp phần bảo đảm cho nhân dân ăn tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm, nghĩa tình.

Sắp đến ngày truyền thống 78 năm của lực lượng CSGT, đón tết Nguyên đán Giáp Thìn, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc lực lượng CSGT đạt thành tích cao hơn, xuất sắc hơn, toàn diện hơn, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, bảo đảm cuộc sống bình yên của nhân dân.