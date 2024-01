Tây Ninh: CSGT cùng người dân bắt tên trộm cắp xe máy

Ngày 24.1, Cơ quan CSĐT Công an H.Gò Dầu (Tây Ninh) đang tạm giữ hình sự Lý Quốc Kiệt (20 tuổi, ngụ xã Tân Xuân, H.Hóc Môn, TP.HCM) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.



Chiều 23.1, Tổ tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông thuộc Công an H.Gò Dầu, do đại úy Trương Minh Phú làm tổ trưởng, tuần tra kiểm soát lưu động trên tuyến tỉnh lộ 782 thuộc xã Phước Đông (H.Gò Dầu) thì nhận được tin báo của anh Trịnh Việt Hiếu và anh Nguyễn Minh Nhựt (ngụ xã Phước Đông), nghi ngờ 2 đối tượng chở nhau bằng xe máy rảo quanh trên đường tìm xe máy để trộm cắp. Tổ công tác nhanh chóng đeo bám theo khoảng 1 km.

Khi đến gần khu vực cầu suối Bà Tươi (thuộc ấp Suối Cao A, xã Phước Đông), thì 2 người này dừng xe, người ngồi sau đi bộ đến bẻ khóa, lấy trộm chiếc xe máy hiệu Future biển số 70F1-934.89 để bên đường, chạy về hướng ngã 4 Nông Trường.

Lý Quốc Kiệt bị lực lượng CSGT và người dân bắt giữ vì trộm cắp xe máy NGỌC HÀ

Khi tên trộm chạy được khoảng 200 m thì bị tổ công tác cùng sự giúp sức của anh Hiếu và anh Nhựt vây bắt được, bàn giao cho Đội Cảnh sát hình sự Công an H.Gò Dầu điều tra.

Tại cơ quan công an, tên trộm khai tên Lý Quốc Kiệt. Trước đó Kiệt cùng với người tên Nên (chưa rõ lai lịch) vừa mới quen uống cà phê ở khu vực xã Mỹ Hạnh Nam, H.Đức Hòa (Long An). Trong lúc ngồi uống nước, Nên rủ Kiệt đi lên Tây Ninh trộm xe bán lấy tiền chia nhau tiêu xài thì Kiệt đồng ý.

Trước khi đi, Nên đưa cho Kiệt thanh đoản dùng để bẻ phá ổ khóa xe máy rồi chở Kiệt từ Long An đi theo đường tỉnh lộ 782 về hướng KCN Phước Đông (H.Gò Dầu) để tìm xe máy lấy trộm. Khi đến tiệm nail thuộc ấp Phước Đức B, xã Phước Đông, Nên và Kiệt quan sát thấy xe máy loại SH150i, biển số 59P1 – 901.17 đang dựng trước cửa tiệm, không người trông coi. Nên dừng xe trước cửa tiệm để cho Kiệt xuống xe đi bộ đến gần, rồi dùng đoản phá khóa xe nhưng chưa kịp nổ máy thì bị người trong tiệm phát hiện. Kiệt bỏ chạy đến chỗ Nên đang chờ sẵn cùng tẩu thoát.

Tiếp đó, cả hai tiếp tục đến quán cà phê ở ấp Suối Cao A, xã Phước Đông lấy trộm xe máy biển số 70F1 - 934.89 thì Kiệt bị bắt giữ, còn Nên chạy thoát.

Vụ CSGT cùng người dân vây bắt tên trộm cắp xe máy đang được Công an H.Gò Dầu điều tra, làm rõ.