Thời sự

Nhập 25 tấn mỹ phẩm giả rồi rao bán trên Facebook, Shopee

Bá Cường
Bá Cường
15/01/2026 10:31 GMT+7

Công an tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp với công an các tỉnh, thành phố khác phát hiện và thu giữ 25 tấn mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ được các nghi phạm nhập về, rao bán trên không gian mạng

Ngày 15.1, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an TP.Hà Nội, Công an tỉnh Ninh Bình triệt phá đường dây buôn bán mỹ phẩm giả trên không gian mạng.

Nhập 25 tấn mỹ phẩm giả về rao bán trên Facebook, Shopee - Ảnh 1.

Nguyễn Văn Chung (bên trái) và Lê Hữu Minh tại cơ quan điều tra

ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG TRỊ

Trước đó, vào ngày 13.1, hơn 100 cán bộ chiến sĩ của các đơn vị gồm Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng An ninh điều tra và Phòng Cảnh sát cơ động thuộc công an các tỉnh thành Quảng Trị, Ninh Bình, Hà Nội đã triệu tập, đấu tranh với các nghi phạm Nguyễn Văn Chung (33 tuổi, trú tại P.Hoa Lư, Ninh Bình); Phạm Thị Tuyết (31 tuổi) và Lê Hữu Minh (33 tuổi, cùng trú tại P.Vĩnh Hưng, TP.Hà Nội).

Nhập 25 tấn mỹ phẩm giả về rao bán trên Facebook, Shopee - Ảnh 2.

Hơn 25 tấn mỹ phẩm giả các loại được các nghi phạm mua lại và rao bán trên không gian mạng

ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG TRỊ

Tại cơ quan điều tra, các nghi phạm khai nhận thông qua mối quan hệ quen biết, Tuyết đã nhập các loại mỹ phẩm giả thông qua một người nước ngoài sinh sống tại khu vực cửa khẩu Móng Cái.

Sau đó, Tuyết rao bán số hàng giả này trên Facebook với giá rẻ cho nhiều người khác trên cả nước. Trong đó có Nguyễn Văn Chung, mua lại sản phẩm từ Tuyết sau đó tạo các tài khoản trên Shopee và đăng bán trên sàn thương mại điện tử này. 

Công an tỉnh Quảng Trị đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở và kho hàng của 3 nghi phạm nói trên qua đó phát hiện, thu giữ hơn 25 tấn mỹ phẩm các loại không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Hiện tại, vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định.

Khám phá thêm chủ đề

Mỹ phẩm Quảng Trị Facebook Công an tỉnh Quảng Trị
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Bình luận (0)

