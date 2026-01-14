Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Người sống quanh ta

Thiếu tá công an dẫn đường cho xe chở sản phụ chuyển dạ đi cấp cứu

Thanh Lộc
Thanh Lộc
14/01/2026 09:58 GMT+7

Lực lượng cảnh sát giao thông trên tuyến cao tốc tại Quảng Trị vừa hỗ trợ một sản phụ chuyển dạ đến bệnh viện và sinh nở thành công.

Ngày 14.1, theo thông tin từ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4, Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông, đơn vị vừa hỗ trợ một sản phụ chuyển dạ đi cấp cứu thành công tại bệnh viện.

Thiếu tá công an dẫn đường cho xe chở sản phụ chuyển dạ đi cấp cứu - Ảnh 1.

Bé trai được sinh ra trong lúc lực lượng cảnh sát giao thông chở chị Huyền đi cấp cứu

ẢNH: CỤC CẢNH SÁT GIAO THÔNG

Trước đó, vào lúc 6 giờ sáng cùng ngày, thiếu tá Uông Văn Điệp (tổ trưởng tổ công tác) đang trong quá trình hết ca trở về đơn vị, khi đi đến Km 955 trên đường Hồ Chí Minh đoạn giao nhau với đường cao tốc Vũng Áng-Bùng (nút giao Đồng Hới, Quảng Trị) thì bắt gặp một xe ô tô BS 73A-322.04 do anh Nguyễn Văn Sỹ (trú tại xã Lệ Thủy) điều khiển trên xe chở chị Nguyễn Thị Khánh Huyền đang có dấu hiệu chuyển dạ.

Tổ công tác sau đó đã dùng xe cảnh sát dẫn đường và lái xe chở chị Huyền tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba (P.Đồng Hới) kịp thời. Trong quá trình di chuyển, chị Huyền đã sinh một bé trai nặng khoảng 3,2 kg.

