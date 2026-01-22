Kén sán rải rác trong vùng đùi và cẳng chân bệnh nhân

Ngày 22.1, Trung tâm y tế khu vực Thạch Hãn (Quảng Trị) cho biết đơn vị vừa tiếp nhận một bệnh nhân nhiễm sán ở bộ phận cơ thể rất lạ.

Trước đó, vào ngày 20.1, bệnh nhân T.T.H nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, đau nhức ở vùng chân, lưng và thỉnh thoảng xuất hiện cảm giác khó chịu toàn thân.

Kết quả chụp X-quang của bệnh nhân phát hiện có nhiều kén sán ở vùng đùi ẢNH: B.H

Sau thăm khám lâm sàng, bác sĩ chỉ định chụp X-quang và kết quả cho thấy hình ảnh nhiều kén sán kích thước nhỏ, dạng hạt gạo, nằm rải rác trong các mô vùng xương đùi và cẳng chân.

Các bác sĩ chẩn đoán ban đầu bệnh nhân nhiễm kén sán, đồng thời chỉ định chuyển tuyến trên để thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu và điều trị theo phác đồ phù hợp.

Các y bác sĩ khuyến cáo người dân trong sinh hoạt hằng ngày cần ăn chín, uống sôi, giữ vệ sinh nơi ở, đảm bảo môi trường thông thoáng, tẩy giun 6 tháng/lần và khám sức khỏe định kỳ.

