Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Kén sán rải rác trong vùng đùi và cẳng chân bệnh nhân

Bá Cường
Bá Cường
22/01/2026 11:53 GMT+7

Một bệnh nhân tại Quảng Trị sau khi chụp X-quang đã được phát hiện nhiều kén sán rải rác trong vùng đùi và cẳng chân.

Ngày 22.1, Trung tâm y tế khu vực Thạch Hãn (Quảng Trị) cho biết đơn vị vừa tiếp nhận một bệnh nhân nhiễm sán ở bộ phận cơ thể rất lạ.

Trước đó, vào ngày 20.1, bệnh nhân T.T.H nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, đau nhức ở vùng chân, lưng và thỉnh thoảng xuất hiện cảm giác khó chịu toàn thân.

- Ảnh 1.

Kết quả chụp X-quang của bệnh nhân phát hiện có nhiều kén sán ở vùng đùi

ẢNH: B.H

Sau thăm khám lâm sàng, bác sĩ chỉ định chụp X-quang và kết quả cho thấy hình ảnh nhiều kén sán kích thước nhỏ, dạng hạt gạo, nằm rải rác trong các mô vùng xương đùi và cẳng chân.

Các bác sĩ chẩn đoán ban đầu bệnh nhân nhiễm kén sán, đồng thời chỉ định chuyển tuyến trên để thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu và điều trị theo phác đồ phù hợp.

Các y bác sĩ khuyến cáo người dân trong sinh hoạt hằng ngày cần ăn chín, uống sôi, giữ vệ sinh nơi ở, đảm bảo môi trường thông thoáng, tẩy giun 6 tháng/lần và khám sức khỏe định kỳ.

Tin liên quan

Nam thanh niên nhiễm sán dây dài 3 m

Nam thanh niên nhiễm sán dây dài 3 m

Nam thanh niên ở Phú Thọ nhiễm sán dây dài 3 m, nghi do thường xuyên ăn rau sống.

Khám phá thêm chủ đề

Quảng Trị chụp X-quang Kén sán nhiễm sán mệt mỏi Đau nhức
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận