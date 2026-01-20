Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Quảng Trị: Phát hiện hài cốt liệt sĩ cùng mảnh giấy ghi tên 'Nguyễn Minh Thuận'

Bá Cường
Bá Cường
20/01/2026 15:24 GMT+7

Trong quá trình mở rộng tìm kiếm tại thôn Trại Cá (xã Đakrông, Quảng Trị), lực lượng chức năng đã tiếp tục phát hiện thêm 1 hài cốt liệt sĩ cùng mảnh giấy có ghi tên 'Nguyễn Minh Thuận'.

Chiều nay 20.1, thông tin từ Đội quy tập 584 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị) cho biết đơn vị vừa phát hiện thêm 1 hài cốt liệt sĩ cùng di vật có ghi tên tại khu vực thôn Trại Cá (xã Đakrông).

Quảng Trị: Phát hiện hài cốt liệt sĩ cùng mảnh giấy ghi tên 'Nguyễn Minh Thuận'- Ảnh 1.

Di vật có ghi tên "Nguyễn Minh Thuận" được phát hiện cùng hài cốt liệt sĩ

ẢNH: ĐỘI 584

Cụ thể, vào sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã phát hiện một hài cốt liệt sĩ trong khu vực rừng tràm của người dân. Hài cốt được phát hiện cùng nhiều di vật, như: dao, dây thắt lưng, đồng hồ, hộp tiếp đạn...

Đáng chú ý, trong đó số các di vật có một mảnh giấy ghi rõ tên "Nguyễn Minh Thuận".

Tính đến thời điểm hiện tại, đây là hài cốt liệt sĩ thứ 5 được phát hiện, quy tập tại khu vực thôn Trại Cá cùng nhiều di vật.

Quảng Trị: Phát hiện hài cốt liệt sĩ cùng mảnh giấy ghi tên 'Nguyễn Minh Thuận'- Ảnh 2.

Hiện tại khu vực thôn Trại Cá đã phát hiện quy tập được 5 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật

ẢNH: ĐỘI 584

Trước đó, Thanh Niên đã thông tin, ngày 15.1 vừa qua, Đội quy tập 584 đã phát hiện 2 hài cốt liệt sĩ cũng tại khu vực trên kèm nhiều di vật. Đặc biệt, trong các di vật có 1 ngòi bút khắc tên "Vương Chí Cao".

Theo sơ đồ mộ chí, khu vực này xác định có 8 hài cốt liệt sĩ, lực lượng chức năng đã đưa các hài cốt liệt sĩ tìm thấy được về bảo quản, hương khói và tiếp tục mở rộng tìm kiếm các hài cốt liệt sĩ khác tại khu vực trên.

Khám phá thêm chủ đề

Hài Cốt Liệt Sĩ Quảng Trị
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
