Quảng Trị: Phát hiện hài cốt liệt sĩ cùng mảnh giấy ghi tên 'Nguyễn Minh Thuận'

Chiều nay 20.1, thông tin từ Đội quy tập 584 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị) cho biết đơn vị vừa phát hiện thêm 1 hài cốt liệt sĩ cùng di vật có ghi tên tại khu vực thôn Trại Cá (xã Đakrông).

Di vật có ghi tên "Nguyễn Minh Thuận" được phát hiện cùng hài cốt liệt sĩ ẢNH: ĐỘI 584

Cụ thể, vào sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã phát hiện một hài cốt liệt sĩ trong khu vực rừng tràm của người dân. Hài cốt được phát hiện cùng nhiều di vật, như: dao, dây thắt lưng, đồng hồ, hộp tiếp đạn...

Đáng chú ý, trong đó số các di vật có một mảnh giấy ghi rõ tên "Nguyễn Minh Thuận".

Tính đến thời điểm hiện tại, đây là hài cốt liệt sĩ thứ 5 được phát hiện, quy tập tại khu vực thôn Trại Cá cùng nhiều di vật.

Hiện tại khu vực thôn Trại Cá đã phát hiện quy tập được 5 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật ẢNH: ĐỘI 584

Trước đó, Thanh Niên đã thông tin, ngày 15.1 vừa qua, Đội quy tập 584 đã phát hiện 2 hài cốt liệt sĩ cũng tại khu vực trên kèm nhiều di vật. Đặc biệt, trong các di vật có 1 ngòi bút khắc tên "Vương Chí Cao".

Theo sơ đồ mộ chí, khu vực này xác định có 8 hài cốt liệt sĩ, lực lượng chức năng đã đưa các hài cốt liệt sĩ tìm thấy được về bảo quản, hương khói và tiếp tục mở rộng tìm kiếm các hài cốt liệt sĩ khác tại khu vực trên.