Cô lượm ve chai trình báo công an, trả lại túi xách nhặt được ven đường

Chiều nay 19.1, thông tin từ Công an xã Vĩnh Linh (Quảng Trị) cho biết đơn vị vừa hỗ trợ một phụ nữ xác minh thông tin để trả lại túi xách nhặt được ven đường cho người đánh rơi.

Bà Lý (ngoài cùng bên phải) trao trả lại túi xách cho bà Linh ẢNH: CÔNG AN XÃ VĨNH LINH

Trước đó, vào lúc 10 giờ 20 phút trưa nay 19.1, bà Trần Thị Hoa Lý (48 tuổi, trú tại thôn 9, xã Vĩnh Linh) nhặt được 1 túi xách màu đen do ai đó đánh rơi bên đường, bên trong chứa nhiều giấy tờ và tài sản quan trọng gồm 2 thẻ ngân hàng, 1 thẻ căn cước công dân, 1 giấy phép lái xe, 1 vòng tay kim loại màu vàng và 8 triệu đồng tiền mặt.

Bà Lý lập tức mang túi xách đến trụ sở Công an xã Vĩnh Linh trình báo và giao nộp toàn bộ tài sản. Công an xã Vĩnh Linh sau đó đã xác minh và tìm được chủ nhân túi xách là bà Hoàng Thị Linh (cùng ở xã Vĩnh Linh) và tiến hành trao trả.

Hoàn cảnh bà Lý rất khó khăn, bà làm nghề nhặt ve chai và là trụ cột chăm sóc gia đình. Hành động đẹp của bà Lý là tấm gương sáng về lòng trung thực, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.