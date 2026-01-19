Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cô lượm ve chai trình báo công an, trả lại túi xách nhặt được ven đường

Bá Cường
Bá Cường
19/01/2026 18:36 GMT+7

Một phụ nữ tại Quảng Trị làm nghề nhặt ve chai phát hiện túi xách bên trong có nhiều giấy tờ và tài sản đã lập tức mang đến trụ sở công an để xác minh, tìm trả lại cho chủ nhân.

Chiều nay 19.1, thông tin từ Công an xã Vĩnh Linh (Quảng Trị) cho biết đơn vị vừa hỗ trợ một phụ nữ xác minh thông tin để trả lại túi xách nhặt được ven đường cho người đánh rơi.

Cô lượm túi xách ven đường , trả lại cho chủ nhân tại Quảng Trị - Ảnh 1.

Bà Lý (ngoài cùng bên phải) trao trả lại túi xách cho bà Linh

ẢNH: CÔNG AN XÃ VĨNH LINH

Trước đó, vào lúc 10 giờ 20 phút trưa nay 19.1, bà Trần Thị Hoa Lý (48 tuổi, trú tại thôn 9, xã Vĩnh Linh) nhặt được 1 túi xách màu đen do ai đó đánh rơi bên đường, bên trong chứa nhiều giấy tờ và tài sản quan trọng gồm 2 thẻ ngân hàng, 1 thẻ căn cước công dân, 1 giấy phép lái xe, 1 vòng tay kim loại màu vàng và 8 triệu đồng tiền mặt.

Bà Lý lập tức mang túi xách đến trụ sở Công an xã Vĩnh Linh trình báo và giao nộp toàn bộ tài sản. Công an xã Vĩnh Linh sau đó đã xác minh và tìm được chủ nhân túi xách là bà Hoàng Thị Linh (cùng ở xã Vĩnh Linh) và tiến hành trao trả.

Hoàn cảnh bà Lý rất khó khăn, bà làm nghề nhặt ve chai và là trụ cột chăm sóc gia đình. Hành động đẹp của bà Lý là tấm gương sáng về lòng trung thực, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Tin liên quan

Người chồng để quên vợ khi đổ xăng, nhân viên đuổi theo 8 km 'trả lại'

Người chồng để quên vợ khi đổ xăng, nhân viên đuổi theo 8 km 'trả lại'

Tình huống hài hước diễn ra khi người chồng để quên vợ khi đổ xăng khiến nam nhân viên phải đuổi theo 8 km để 'trả lại'. Đoạn clip đạt hàng triệu lượt xem sau khi đăng tải lên mạng xã hội.

Khám phá thêm chủ đề

Quảng Trị nhặt túi xách trả lại người mất
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận