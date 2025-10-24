Người chồng để quên vợ khi đổ xăng, nhân viên đuổi theo 8 km 'trả lại'

Đoạn clip được đăng tải với dòng trạng thái: "Mùng một sớm mai mùng hai đi ship vợ cho vị khách vào bơm xăng xong đi luôn, quên cả vợ, đuổi theo gần chục km mà vẫn không biết là vợ chưa lên xe". Clip người chồng để quên vợ khi đổ xăng diễn ra vào khoảng 10 giờ 14 sáng 22.10 tại Sơn La.



Đoạn clip ghi lại cảnh một cặp vợ chồng cùng con nhỏ vào đổ xăng. Sau khi đổ xong, người vợ bế con và cất tiền thừa vào túi, chưa kịp lên xe. Người chồng tưởng vợ đã ngồi sau, liền nổ máy chạy đi. Chứng kiến cảnh đó, nam nhân viên cây xăng nhanh chóng lấy xe máy đuổi theo và phải đi một quãng đường dài mới kịp gọi người chồng dừng lại.

Người chồng để quên vợ khi đổ xăng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Anh Lò Đức Toàn (24 tuổi), nhân viên cây xăng cho biết, thấy người chồng rời đi cả anh và người vợ nghĩ anh ấy chạy chậm ra ngoài rồi dừng lại đón. Tuy nhiên, cả hai nhìn theo mãi đến khi xe khuất hẳn khỏi tầm mắt mới nhận ra vị khách đã quên chở vợ. Anh Toàn và người vợ có hô gọi nhưng do người chồng đang chạy xe và đội mũ trùm đầu nên không nghe. Anh ấy cũng không mang theo điện thoại nên không thể gọi điện được.

Dở khóc dở cười chồng để quên vợ khi đổ xăng, nhân viên đuổi theo 8 km 'trả lại'

"Người vợ lo lắng do còn có con nhỏ ngồi phía sau nên có nhờ tôi đuổi theo giúp. Tôi mượn xe máy của cửa hàng, chạy theo khoảng 15 phút với quãng đường khoảng 8 km mới có thể đuổi kịp anh", anh Đức Toàn chia sẻ.

Khi anh Toàn đuổi kịp, người chồng tỏ ra ngạc nhiên, chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ đến khi thấy vợ đến gần và nghe lời giải thích, anh mới biết mình đã vô tình để quên vợ ở cây xăng. Người vợ gửi tiền cảm ơn nhưng anh Toàn kiên quyết từ chối, rồi họ chào tạm biệt nhau để vợ chồng cùng con nhỏ tiếp tục lên đường.

Người chồng ngạc nhiên khi để quên vợ ở cây xăng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Anh Toàn đăng clip lên mạng xã hội và không ngờ nhận được nhiều tương tác của dân mạng. Anh cho rằng, nếu không là mình sẽ là người khác vì trong hoàn cảnh đó việc giúp đỡ người khác là điều nên làm.

"Ban đầu mình chỉ nghĩ đăng clip cho vui, chia sẻ khoảnh khắc nhỏ để lan tỏa điều tích cực. Mình cũng không ngờ mọi người quan tâm, chia sẻ câu chuyện một cách rộng rãi", anh Toàn nói.

Anh Toàn làm nhân viên cây xăng 6 năm nay ẢNH: NVCC

Tốt nghiệp cấp 3, anh Toàn chọn làm nhân viên bán xăng, đến nay đã có 6 năm gắn bó với công việc này. Tình cờ, đầu tháng 10 cũng có một tài xế taxi để quên khách ở cây xăng. Khi đó, nam tài xế xuống đổ xăng, vị khách mở cửa phụ bước xuống nên không biết. Vị khách nhờ bạn đặt xe hộ nên không có số điện thoại tài xế, để điện thoại trên xe. Người đó mượn điện thoại anh Toàn để gọi cho bạn, tuy nhiên vì không phải bạn bè trên Facebook nên cũng không liên lạc được.

"Khoảng 30 phút sau, nam tài xế mới biết để quên khách ở cây xăng và quay lại đón khi đã đi được hơn 30 km", anh Toàn kể lại.