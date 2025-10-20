Thu nhập hai vợ chồng 40 triệu mỗi tháng có nên mua ô tô?

Trước sự quan tâm của độc giả về chuỗi bài tư vấn chọn mua xe phù hợp, Thanh Niên cũng nhận nhiều câu hỏi liên quan đến câu chuyện thu nhập bao nhiêu thì nên mua ô tô. Trong đó, chị T.H.H ngụ phường An Phú, TP.HCM thắc mắc: "Vợ chồng tôi thu nhập cố định 40 triệu mỗi tháng chưa tính các khoản ngoài. Hiện đã có nhà, chi tiêu mỗi tháng khoảng 15 triệu và dư 400 triệu đồng, có nên vay và mua xe khoảng 750 triệu không?".

Nhiều đngừoi Việt vẫn tò mò về chi phí nuôi ô tô liệu có quá tốn kém ẢNH: TN

Thật ra, đây là băn khoăn của rất nhiều độc giả, đặc biệt là những gia đình có mức thu nhập khoảng 40 - 50 triệu đồng mỗi tháng.

Xét trường hợp chị H., nếu có nhu cầu mua ô tô trong khoảng 750 triệu, cần phải vay thêm khoảng 350 triệu đồng. Với khoản vay trên nếu tính theo kỳ hạn 5 năm (60 tháng) với lãi suất trung bình khoảng 10% mỗi năm, số tiền phải trả khoảng 8,75 triệu đồng/tháng ở kỳ đầu, giảm dần theo thời gian, tùy theo biểu lãi suất từng ngân hàng.

Sau khi mua ô tô, các khoản chi phí cố định sẽ bao gồm phí bảo hiểm bắt buộc (470.000 đồng/năm) với xe 4 - 5 chỗ, phí bảo trì đường bộ (1,56 triệu đồng/năm) với xe dưới 9 chỗ, bảo hiểm thân vỏ (khoảng 1,4% giá trị, tương đương khoảng 10 triệu đồng/năm). Tính tổng vị chi, mỗi năm sẽ tiêu tốn khoảng 12 triệu, tương đương 1 triệu đồng/tháng.

Tiếp theo là các khoản chi phí phát sinh trong quá trình sử dụng. Nếu như thường xuyên đi các tỉnh, thành lân cận, mỗi tháng có thể phát sinh từ 500.000 - 700.000 đồng phí BOT. Trong trường hợp mua ô tô động cơ đốt trong, chị H. phải tốn thêm chi phí xăng, dầu và chi phí bảo dưỡng, tùy nhu cầu đi lại. Ngoài ra, chị H. có thể tốn thêm khoảng 1,5 triệu đồng/tháng nếu phải thuê bãi đỗ xe.

Nếu mua xe động cơ đốt trong, người dùng phải tốn chi phí đổ nhiên liệu hàng tháng, tùy nhu cầu di chuyển ẢNH: C.T

Như vậy, tính trung bình mỗi tháng, chi phí "nuôi" một chiếc ô tô của gia đình chị H. có thể dao động trong khoảng từ 2 - 5 triệu đồng, có thể hơn tùy theo nhu cầu sử dụng. Cộng với chi phí phải trả khoản vay ngân hàng, mỗi tháng sẽ tốn khoảng 10 - 15 triệu đồng, tương đương 25 - 35% thu nhập cố định.

Với thu nhập 40 triệu đồng và tính tổng các khoản chi tiêu, chi phí nuôi xe, mỗi tháng vợ chồng chị H. vẫn có thể tiết kiệm từ 10 - 15 triệu đồng, tùy nhu cầu.

Mua ô tô nào trong khoảng 750 triệu đồng?

Trong khoảng giá 750 triệu đồng, người Việt có khá nhiều sự lựa chọn ở các phân khúc xe hạng B và C. Tuy nhiên, nếu mua ô tô dùng động cơ đốt trong, phải tốn 100% lệ phí trước bạ, tương đương khoảng 10 - 12% giá niêm yết của xe, tùy từng khu vực. Trong khi đó, mua xe điện sẽ được miễn 100% phí trước bạ đến hết tháng 2.2027.

Mua xe điện trước tháng 2.2027 được miễn 100% lệ phí trước bạ ẢNH: C.T

Với lựa chọn xe xăng, dầu, khách hàng có thể mua những mẫu xe hạng B như Mitsubishi Xforce, Honda City, KIA Seltos... trong tầm giá dưới 650 triệu đồng để chi phí lăn bánh không vượt quá 750 triệu đồng.

Riêng với xe điện, người dùng có thể mua một số mẫu xe phân khúc cao hơn, có giá khoảng 720 - 730 triệu đồng. Khi đó, chi phí lăn bánh sẽ dao động trong khoảng 750 - 760 triệu đồng nhờ hưởng ưu đãi từ chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ. Ngoài ra, một số hãng xe điện như VinFast còn miễn phí sạc pin đến hết tháng 6.2027, giúp tiết kiệm đáng kể chi phí vận hành.



