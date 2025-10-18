Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Thị trường

Bãi đỗ xe bị sập, hàng trăm ô tô bị mắc kẹt hư hỏng

Hoàng Cường
Hoàng Cường
18/10/2025 20:31 GMT+7

Một bãi đỗ xe 15 tầng ở White Plains, New York (Mỹ) bị sập một phần, khiến nhiều xe bị đè bẹp, hàng ô tô bị kẹt bên trong không thể di chuyển ra ngoài.

Ô tô để trong bãi đỗ không phải lúc nào cũng an toàn như nhiều người nghĩ, dù hạn chế được tình trạng trộm cắp nhưng luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Mới đây, hàng trăm chiếc ô tô đã bị mắc kẹt trong bãi đỗ xe thiết kế 15 tầng ở White Plains, New York (Mỹ), sau khi một phần kết cấu khung chịu lực của bãi xe bị đổ sập.

Vụ việc xảy ra vào hôm thứ sáu tại một bãi đỗ xe tư nhân cao 15 tầng trên đường Hale, gần tòa nhà văn phòng Westchester One ở White Plains, New York, Mỹ. Theo các quan chức thành phố, một phần của tầng năm trong bãi đỗ xe đã sụp đổ vào khoảng 9 giờ sáng, khiến bê tông và mảnh vỡ rơi xuống các tầng bên dưới.

Bãi đỗ xe sập ở White Plains khiến hàng trăm ô tô mắc kẹt và hư hỏng - Ảnh 1.

Một phần của bãi đỗ xe tư nhân cao 15 tầng trên đường Hale, gần tòa nhà văn phòng Westchester One ở White Plains, New York, Mỹ bị sập

Ảnh: Carscoop

Những hình ảnh được cơ quan chức năng chụp lại cho thấy một lỗ thủng lởm chởm xuất hiện ngay ở giữa sàn bãi đỗ xe, mảnh vỡ bê tông rơi xuống các tầng bên dưới đã đè bẹp nhiều mẫu xe. Rất may tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn không có người bên trong các xe bị đè bẹp nên không xảy ra thương vong. Ông David Chong, thành viên Sở an ninh công cộng thành phố White Plains cho biết: "Vụ việc xảy ra ngay sau giờ cao điểm buổi sáng nên rất vắng người trong bãi xe. Nếu lúc đó là 8 giờ 30 sáng, không biết điều tồi tệ gì sẽ xảy ra?"

Ngay sau khi bãi đỗ xe bị sập, các đội cứu hỏa từ nhiều sở ban ngành, bao gồm Lực lượng tìm kiếm và cứu nạn đô thị thuộc Sở cứu hỏa Yonkers, đã lập tức phản ứng phong tỏa tòa nhà và tìm kiếm những người có thể bị mắc kẹt.

Các khu vực được cho là có kết cấu quá yếu trong bãi đỗ xe đã được lực lượng chức năng gia cố, tuy nhiên nhiều người vẫn không thể lấy được xe của họ ra ngoài. Ước tính khoảng 600 xe vẫn còn bên trong, bãi đỗ xe và quá trình phục hồi kết cấu tòa nhà, bãi đỗ xe dự kiến sẽ mất nhiều ngày.

Bãi đỗ xe sập ở White Plains khiến hàng trăm ô tô mắc kẹt và hư hỏng - Ảnh 2.

Các khu vực được cho là có kết cấu quá yếu trong bãi đỗ xe đã được lực lượng chức năng gia cố

Ảnh: Carscoop

Quá trình này sẽ diễn ra chậm vì chính quyền địa phương dự kiến sẽ thực hiện theo từng giai đoạn. Họ sẽ di dời một số xe, kiểm tra độ ổn định của kết cấu, sau đó mới di dời thêm xe. Quy trình này sẽ được lặp đi lặp lại cho đến khi toàn bộ xe trong bãi được đưa ra ngoài.

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân dẫn đến vụ sập một phần bãi đỗ xe 15 tầng nhưng các quan chức quản lý cho biết tòa nhà này đã xây dựng, đưa vào sử dụng được gần 50 năm. Trước khi xảy ra sự cố một số khu vực trong tòa nhà đang được thi công, trùng tu.

Tin liên quan

Cháy bãi đỗ ô tô, hơn 100 xe Mercedes-Benz bị thiêu rụi

Cháy bãi đỗ ô tô, hơn 100 xe Mercedes-Benz bị thiêu rụi

Đám cháy xảy ra trong nhà để xe của trung tâm thương mại Kings Plaza ở Brooklyn, New York, Mỹ khiến 137 chiếc ô tô bị thiêu rụi, trong đó có 132 xe sang của một đại lý Mercedes-Benz.

Hyundai Ioniq 5 có nguy cơ cháy, hãng khuyến cáo không đỗ xe trong nhà

Hyundai Palisade có nguy cơ cháy, hãng cảnh báo chủ sở hữu không đỗ xe trong nhà

Khám phá thêm chủ đề

sập bãi đỗ xe Bãi đỗ xe bị sập Đỗ xe bãi đỗ xe trên cao
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận