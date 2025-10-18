Bãi đỗ xe bị sập, hàng trăm ô tô bị mắc kẹt hư hỏng

Ô tô để trong bãi đỗ không phải lúc nào cũng an toàn như nhiều người nghĩ, dù hạn chế được tình trạng trộm cắp nhưng luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Mới đây, hàng trăm chiếc ô tô đã bị mắc kẹt trong bãi đỗ xe thiết kế 15 tầng ở White Plains, New York (Mỹ), sau khi một phần kết cấu khung chịu lực của bãi xe bị đổ sập.

Vụ việc xảy ra vào hôm thứ sáu tại một bãi đỗ xe tư nhân cao 15 tầng trên đường Hale, gần tòa nhà văn phòng Westchester One ở White Plains, New York, Mỹ. Theo các quan chức thành phố, một phần của tầng năm trong bãi đỗ xe đã sụp đổ vào khoảng 9 giờ sáng, khiến bê tông và mảnh vỡ rơi xuống các tầng bên dưới.

Một phần của bãi đỗ xe tư nhân cao 15 tầng trên đường Hale, gần tòa nhà văn phòng Westchester One ở White Plains, New York, Mỹ bị sập

Ảnh: Carscoop

Những hình ảnh được cơ quan chức năng chụp lại cho thấy một lỗ thủng lởm chởm xuất hiện ngay ở giữa sàn bãi đỗ xe, mảnh vỡ bê tông rơi xuống các tầng bên dưới đã đè bẹp nhiều mẫu xe. Rất may tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn không có người bên trong các xe bị đè bẹp nên không xảy ra thương vong. Ông David Chong, thành viên Sở an ninh công cộng thành phố White Plains cho biết: "Vụ việc xảy ra ngay sau giờ cao điểm buổi sáng nên rất vắng người trong bãi xe. Nếu lúc đó là 8 giờ 30 sáng, không biết điều tồi tệ gì sẽ xảy ra?"

Ngay sau khi bãi đỗ xe bị sập, các đội cứu hỏa từ nhiều sở ban ngành, bao gồm Lực lượng tìm kiếm và cứu nạn đô thị thuộc Sở cứu hỏa Yonkers, đã lập tức phản ứng phong tỏa tòa nhà và tìm kiếm những người có thể bị mắc kẹt.

Các khu vực được cho là có kết cấu quá yếu trong bãi đỗ xe đã được lực lượng chức năng gia cố, tuy nhiên nhiều người vẫn không thể lấy được xe của họ ra ngoài. Ước tính khoảng 600 xe vẫn còn bên trong, bãi đỗ xe và quá trình phục hồi kết cấu tòa nhà, bãi đỗ xe dự kiến sẽ mất nhiều ngày.

Các khu vực được cho là có kết cấu quá yếu trong bãi đỗ xe đã được lực lượng chức năng gia cố Ảnh: Carscoop

Quá trình này sẽ diễn ra chậm vì chính quyền địa phương dự kiến sẽ thực hiện theo từng giai đoạn. Họ sẽ di dời một số xe, kiểm tra độ ổn định của kết cấu, sau đó mới di dời thêm xe. Quy trình này sẽ được lặp đi lặp lại cho đến khi toàn bộ xe trong bãi được đưa ra ngoài.

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân dẫn đến vụ sập một phần bãi đỗ xe 15 tầng nhưng các quan chức quản lý cho biết tòa nhà này đã xây dựng, đưa vào sử dụng được gần 50 năm. Trước khi xảy ra sự cố một số khu vực trong tòa nhà đang được thi công, trùng tu.