Gia đình 5 người, nên mua ô tô điện nào?

Ô tô điện hiện nay không còn là lựa chọn xa xỉ mà đang dần trở thành xu hướng của nhiều gia đình Việt nhờ chi phí vận hành rẻ, không gian sạch sẽ, yên tĩnh. Với những gia đình đông thành viên, việc chọn một mẫu xe điện phù hợp vừa giúp tiết kiệm, vừa đảm bảo sự thoải mái cho cả nhà trong mỗi chuyến đi.

Bên cạnh nhóm dịch vụ, khách hàng gia đình cũng dần quan tâm đến ô tô điện vì chi phí vận hành rẻ hơn xe xăng nhưng vẫn sở hữu trang bị, công nghệ hiện đại ẢNH: ĐỘC LẬP

Độc giả Nguyễn Thanh Hùng (ngụ Bình Dương cũ) chia sẻ với Thanh Niên: "Gia đình tôi có 5 người, chủ yếu cần xe đi làm, đưa đón con đi học và thỉnh thoảng về quê. Đang phân vân không biết nên chọn ô tô điện nào cho phù hợp với nhu cầu?"

Thời điểm hiện tại, xét trong khoảng giá dưới 600 triệu đồng, thực tế thị trường chưa có nhiều lựa chọn phù hợp với gia đình 5 người. Người dùng có hai cái tên khả dĩ là VinFast VF 5 và Wuling Bingo. VinFast VF 5 với mức giá lăn bánh thực tế khoảng 500 triệu đồng được định vị ở phân khúc SUV đô thị hạng A, thiết kế nhỏ gọn, linh hoạt trong phố, nhưng vẫn có không gian đủ rộng cho gia đình 5 người ngồi thoải mái. Xe sử dụng mô-tơ điện công suất 134 mã lực, pin dung lượng hơn 37 kWh, cho phép di chuyển trên 300 km mỗi lần sạc đầy. Với sức mạnh này, VinFast VF 5 vẫn vận hành khỏe ngay cả khi chở đủ 5 người và đồ đạc phía sau.

Trong khi đó, Wuling Bingo giá 399 - 469 triệu đồng, có thiết kế nhỏ gọn, nội thất rộng rãi so với ngoại hình, đủ đáp ứng nhu cầu của một gia đình nhỏ. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất của Bingo là sử dụng cổng sạc chuẩn GB/T, trong khi phần lớn trạm sạc công cộng tại Việt Nam dùng cổng CCS2. Do đó, người dùng mẫu xe này khá bất tiện nếu muốn sạc ngoài trạm, đa phần phải sạc tại nhà, dẫn tới hạn chế khi cần di chuyển xa.

VinFast VF 5 là mẫu xe nằm trong nhóm bán chạy nhiều tháng qua nhờ mức giá dễ tiếp cận và chính sách miễn phí sạc đến năm 2027 ẢNH: CHÍ TÂM

Ở nhóm xe điện tầm giá từ 600 triệu đến 1 tỉ đồng, các mẫu SUV điện cỡ B hoặc cỡ C trở thành lựa chọn vừa vặn cho gia đình 5 người. Trong đó, VinFast VF 6 giá từ 689 triệu đồng, được xem là ứng viên sáng giá khi sở hữu không gian đủ cho ba người lớn ở hàng ghế sau, cốp xe rộng và tầm vận hành khoảng 400 km.

Nếu muốn rộng rãi và cao cấp hơn thì VinFast VF 7 là lựa chọn đáng chú ý. Đây là mẫu SUV cỡ C+ với thiết kế hiện đại, nội thất tiện nghi, cửa sổ trời toàn cảnh và được trang bị hệ thống an toàn chủ động ADAS. Xe có tầm hoạt động 450 - 500 km, phù hợp với gia đình thường xuyên di chuyển xa. Giá bán của VF 7 hiện dao động từ 799 - 969 triệu đồng, tùy phiên bản.

Ngoài ra, còn có một số mẫu xe đến từ Trung Quốc như BYD Dolphin (giá 659 triệu đồng), Atto 2 (giá 669 triệu đồng) hay Atto 3 (giá 766 - 886 triệu đồng), tuy nhiên các mẫu xe này thường có giá cao hơn so với mặt bằng chung phân khúc và hạn chế về hạ tầng sạc cũng như không được miễn phí sạc pin như xe VinFast. Ngoài ra, MG4 EV (giá 828 - 948 triệu đồng) cũng là một lựa chọn, tuy nhiên kiểu dáng hatchback khiến khoang hành lý của mẫu xe này hạn chế hơn SUV truyền thống.

Các hãng xe đến từ Trung Quốc như BYD hay MG có thế mạnh về công nghệ và tiện ích nhưng vẫn còn đó rào cản về trạm sạc công cộng ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Ở mức tài chính cao hơn, nhóm SUV điện hạng D mang đến lựa chọn tối ưu cho gia đình 5 người. VinFast VF 8 (giá 1,019 - 1,199 tỉ đồng) có không gian rộng rãi, tiện nghi hiện đại, tầm hoạt động hơn 400 km/lần sạc, đáp ứng nhu cầu đi xa. Nếu cần dư dả hơn, VinFast VF 9 (giá 1,499 - 1,699 tỉ đồng) với cấu hình 7 chỗ cỡ lớn sẽ mang lại sự thoải mái cho cả gia đình cùng nhiều hành lý, phù hợp với những chuyến đi dài và đòi hỏi sự tiện nghi cao.

Với gia đình 5 người và nhu cầu không quá đặc biệt, phân khúc 600 triệu - 1 tỉ đồng có những mẫu SUV điện tầm trung như VinFast VF 6, VF 7 được xem là lựa chọn phù hợp. Nhóm xe này vừa đủ rộng rãi, chi phí hợp lý, lại đáp ứng tiện nghi phục vụ nhu cầu hằng ngày. Đặc biệt, các mẫu xe điện của VinFast đều đang được miễn phí sạc pin tại các trạm sạc công cộng của V-Green đến giữa năm 2027, với mạng lưới trạm sạc phủ rộng khắp toàn quốc, giúp người dùng tiết kiệm đáng kể chi phí sử dụng hàng tháng.