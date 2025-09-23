SUV đô thị: Mitsubishi Xforce lại sa sút, bộ đôi Toyota vẫn áp đảo

Tương tự nhiều phân khúc xe khác, SUV đô thị dù vẫn là "điểm nóng" của thị trường ô tô Việt Nam; nhưng trong bối cảnh sức mua chung sụt giảm, lượng xe bán ra ở nhóm xe này trong tháng 8.2025 cũng ghi nhận sự sa sút doanh số.

SUV đô thị: Vượt Mitsubishi Xforce, Toyota Yaris Cross bán chạy nhất nửa đầu năm 2025

Số liệu từ báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và TC Motor - đơn vị lắp ráp và phân phối xe Hyundai tại Việt Nam, toàn phân khúc SUV đô thị bán ra 5.165 xe trong tháng 8, giảm 773 xe (tương đương 13%) so với tháng trước. Kết quả này một phần nguyên nhân đến từ yếu tố thời điểm, khi tháng qua có hơn 10 ngày trùng với giai đoạn tháng Ngâu (tháng 7 âm lịch), vốn dĩ nhiều người Việt có tâm lý dè dặt mua sắm xe.

Doanh số phân khúc SUV đô thị tại Việt Nam tháng 8.2025 NGUỒN: VAMA, TC MOTOR

Mặc dù vậy, bên trong sự chững lại chung, cuộc đua doanh số giữa các mẫu xe vẫn có nhiều biến động đáng chú ý. Bán chạy nhất phân khúc vẫn là Toyota Yaris Cross với doanh số 1.012 xe. So với tháng 7, lượng xe bán ra của mẫu xe Nhật Bản giảm 247 chiếc, nhưng vẫn đủ để tiếp tục xếp trên đối thủ Xforce. Lũy kế từ đầu năm, doanh số Yaris Cross đạ t 7.691 xe.

Trong khi đó, đối thủ bám đuổi Mitsubishi Xforce chỉ cán mốc 900 xe, giảm 285 xe so với tháng 7. Chính sách khuyến mãi cùng mức giá rẻ cũng chỉ giúp Xforce lên ngôi đầu bảng xếp hạng một lần duy nhất hồi tháng 6, dù từng được kỳ vọng sẽ dẫn đầu phân khúc như Xpander. Lũy kế 8 tháng, Xforce cán mốc 6.660 xe, kém hơn 1.000 xe so với Yaris Cross. Với khoảng cách này, có lẽ Xforce rất khó "lật kèo" Yaris Cross trong cuộc đua doanh số năm ở phân khúc SUV đô thị, bởi chỉ còn 4 tháng nữa là kết thúc năm 2025.

Mitsubishi Xforce dù được khuyến mãi mạnh tay vẫn chứng kiến doanh số giảm và tiếp tục bị Toyota Yaris Cross bỏ xa trên bảng xếp hạng ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Trong khi đó, sau ba tháng gần nhất duy trì ở mức trên dưới 800 xe, Toyota Corolla Cross tháng qua chỉ bán được 673 xe trong tháng 8.2025. So với tháng 7, doanh số mẫu xe này giảm 168 xe. Tính lũy kế từ đầu năm, lượng xe Corolla Cross đến tay khách hàng đạt 5.177 xe. Thực tế, chính áp lực cạnh tranh từ các đối thủ "đồng hương" Nhật Bản, cùng nhóm xe Hàn Quốc và cả Trung Quốc đang khiến Corolla Cross khó giữ được sự ổn định như những năm đầu mở bán tại Việt Nam.

Một mẫu xe đáng chú ý khác là Hyundai Creta tháng 8.2025 cũng chứng kiến sự tăng trưởng bất ngờ sau giai đoạn ba tháng không thể vượt mốc 500 xe. Theo đó, số liệu bán hàng cho thấy, mẫu xe Hàn Quốc tháng vừa qua ghi nhận doanh số tương đối tích cực 600 xe, tăng 186 xe so với tháng trước. Bên cạnh các chính sách khuyến mãi từ TC Motor, kết quả tích cực này một phần nhờ bản nâng cấp giữa chu kỳ (ra mắt hồi tháng 6) với nhiều bổ sung, giúp Creta lấy lại sức hút với nhóm khách hàng trẻ. Lũy kế từ đầu năm, doanh số Creta đã đạt 4.177 xe.

Toyota Corolla Cross sau 3 tháng đã qua giữ doanh số ở mốc 800 xe cũng bắt đầu "hụt hơi" ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Ở nhóm còn lại, Honda HR-V dù cũng vừa ra mắt bản nâng cấp tương tự Hyundai Creta nhưng lại sa sút doanh số trong tháng 8, khi chỉ bàn giao 353 xe đến tay khách hàng, giảm 191 xe so với tháng 7. Tính lũy kế 8 tháng đầu năm. Lượng xe HR-V bán ra chỉ đạt 3.496 xe. Có lẽ lợi thế phiên bản mới cùng với động cơ hybrid vẫn chưa thể bù đắp cho mức giá thuộc hàng đắt nhất nhì phân khúc của mẫu xe nhà Honda.

Ngoài ra, Hyundai Venue cũng tiếp tục "ì ạch" với 108 xe bán ra, giảm 61 xe so với tháng 7, cộng dồn từ đầu năm 2025 đến nay mới đạt mốc 1.513 xe. Định vị không rõ ràng khiến Hyundai Venue khó hút khách, khi người dùng thường chọn KIA Sonet giá thấp hơn hoặc Hyundai Creta rộng rãi hơn.

Dù xếp ở nửa dưới bảng xếp hạng, Mazda CX-3 là mẫu xe hiếm hoi trong phân khúc ghi nhận mức tăng trưởng trong tháng 8.2025 ẢNH: N.D

Mazda góp mặt đến 2 đại diện trong nhóm cuối bảng là CX-3 và CX-30. Trong đó, CX-3 là mẫu xe duy nhất ghi nhận mức tăng trưởng dù khiêm tốn, từ 111 xe ở tháng 7 lên 115 xe ở tháng 8. Việc chuyển sang lắp ráp trong nước chưa đem lại hiệu quả rõ rệt khi CX-3 vẫn bị coi là "cận B-SUV" với không gian nhỏ và ít tiện nghi. CX-30 còn kém hơn khi chỉ bán 84 xe, giảm 53 xe so với tháng trước.

Nhìn tổng thể, tháng 8 tiếp tục chứng kiến sự áp đảo của xe Nhật. Toyota là thương hiệu đang tạm nắm giữ vị thế ở phân khúc khi bộ đôi Yaris Cross/Corolla Cross vẫn áp đảo, với hai trong số ba vị trí dẫn đầu. Điểm sáng duy nhất của xe Hàn Quốc có lẽ là Hyundai Creta, bởi những cái tên khác như KIA Seltos, KIA Sonet và Hyundai Venue đều ghi nhận doanh số sụt giảm.