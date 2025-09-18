Loạt xe Nhật giảm giá trong tháng 9, nhiều xe bán chạy cũng góp mặt

Sau quý 2 hồi phục khá tích cực, thị trường ô tô trong nước lại bất ngờ "quay xe" khi bước quý 3/2025. Sức mua hạ nhiệt khiến doanh số hầu hết thương hiệu, mẫu mã đều sụt giảm đáng kể. Số liệu từ báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy, kết thúc tháng 8 vừa qua, các thành viên của hiệp hội chỉ bán ra tổng cộng 25.973 xe các loại, giảm 18% so với tháng trước đó. Điều này đồng nghĩa, thị trường đã có tháng thứ hai liên tiếp ghi nhận doanh số tăng trưởng âm.

Trong bối cảnh đó, để kích cầu tiêu dùng, gia tăng sức hút với khách hàng; nhiều nhà sản xuất, phân phối ô tô thời gian qua cũng bắt đầu rầm rộ quay trở lại cuộc đua giảm giá trong giai đoạn cuối tháng 8, đầu tháng 9.2025. Đặc biệt, không chỉ những thương hiệu xe Trung Quốc hay Hàn Quốc vốn thường xuyên cạnh tranh bằng giá và ưu đãi giá; ngay cả nhóm xe Nhật Bản hiện tại cũng mạnh tay khuyến mãi.

Trước sức ép cạnh tranh, nhiều thương hiệu ô tô Nhật Bản cũng bắt đầu giảm giá mạnh tay cho các mẫu xe để thu hút khách hàng ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Cụ thể, theo khảo sát của PV Thanh Niên, ngay đầu tháng 9 hầu hết thương hiệu xe Nhật tại Việt Nam đã công bố các chương trình ưu đãi, giảm giá nhằm thu hút khách hàng. Các hình thức khuyến mãi chủ yếu vẫn là giảm tiền trực tiếp, hỗ trợ lệ phí trước bạ và tặng kèm quà tặng.

Trong đó, Suzuki áp dụng ưu đãi hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho cả 2 mẫu xe XL7 và Jimny. Toyota, Honda, Mitsubishi hay Mazda cũng khuyến mãi tương tự, tuy nhiên mức hỗ trợ linh hoạt từ 50 - 100% tùy phiên bản, mẫu mã.

Đáng chú ý, ngoài những mẫu xe kém sức hút, nhiều tên tuổi hút khách trên thị trường cũng được hãng mạnh tay kích cầu.

Nhiều mẫu ô tô đang bán chạy trên thị trường cũng được hãng và đại lý mạnh tay giảm giá ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Đơn cử như phân khúc xe gia đình (MPV) cỡ nhỏ, Mitsubishi Xpander dù đang là mẫu ô tô máy xăng bán chạy nhất từ đầu năm đến, nhưng vẫn được hãng áp dụng ưu đãi "khủng", hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho các bản trang bị hộp số tự động. Mức quy đổi tương đương từ 60 - 66 triệu đồng.

Ở nhóm sedan hạng B, Toyota Vios cũng vừa được Toyota Việt Nam (TVM) tăng mức khuyến mãi. Theo đó, từ mức giảm giá tương đương 50% lệ phí trước bạ như những tháng trước. Bước sang tháng 9.2025, liên doanh Nhật đã mạnh tay áp dụng mức hỗ trợ tối đa 100% lệ phí trước bạ cho khách hàng. Với chương trình ưu đãi này, ba phiên bản của Vios tại Việt Nam sẽ được giảm giá từ 46 - 54 triệu đồng. Qua đó, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này trong tháng 9.2025 về mức 412 - 491 triệu đồng.

Mitsubishi Xpander và Toyota Vios đều là những mẫu xe xăng bán chạy nhất các phân khúc góp mặt, tuy nhiên tháng 9.2025 vẫn được hãng giảm giá đến vài chục triệu đồng ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Tương tự, Toyota Yaris Cross - mẫu xe dẫn đầu nhóm SUV đô thị (B-SUV) cũng phải giảm giá nhằm duy trì vị thế trước sức ép cạnh tranh từ các đối thủ như Mitsubishi Xforce hay Hyundai Creta . Theo đó, khách mua mẫu xe Toyota giai đoạn tháng 9 sẽ tiết kiệm từ 42 - 48,5 triệu đồng, tương đương mức hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ.

Một mẫu xe Nhật hút khách khác cũng chung cảnh ngộ là Mazda CX-5. "Ông hoàng" phân khúc SUV, crossover cỡ trung hiện tại được THACO AUTO tiếp tục áp dụng nhiều chương trình ưu đãi, giảm giá; đưa mức giá khởi điểm thực tế về quanh mốc 700 triệu đồng.

Theo nhận định của một số chuyên gia trong ngành ô tô, bên cạnh sức mua giảm sút, phần lớn thời gian trong tháng 9.2025 trùng với tháng 7 âm lịch (hay còn gọi là tháng Ngâu, tháng cô hồn). Đây thường là thời điểm khá ảm đạm với thị trường bất động sản, ô tô,… tại Việt Nam do tâm lý e dè, ngại mua sắm tài sản giá trị cao của người dân. Chính vì vậy, động thái đẩy mạnh khuyến mãi của các hãng, đại lý ô tô cũng hoàn toàn dễ hiểu.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng, với tình trạng ì ạch và thiếu ổn định như hiện nay của thị trường, cuộc đua ưu đãi, giảm giá bán ô tô khả năng cao vẫn sẽ tiếp diễn đến hết năm 2025.