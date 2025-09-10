Mitsubishi sắp hồi sinh mẫu SUV 'nồi đồng cối đá' Pajero

Xu hướng người tiêu dùng ô tô ngày càng ưa chuộng các dòng ô tô gầm cao đa dụng đang tạo động lực để Mitsubishi phát triển, mở rộng danh mục sản phẩm sang các phân khúc SUV, Crossover. Sau thành công với Xforce, hãng xe Nhật Bản mới đây đã trình làng mẫu Destinator… thậm chí còn được cho là đang "hồi sinh" mẫu SUV mang tính biểu tượng Mitsubishi Pajero.

Xuất hiện lần đầu tiên trên thị trường ô tô từ năm 1982, Mitsubishi Pajero nhanh chóng ghi dấu ấn trong phân khúc SUV với khung gầm rời, động cơ mạnh mẽ và khả năng vận hành bền bỉ. Mẫu xe này nổi danh qua hàng loạt chiến thắng tại giải đua địa hình Dakar Rally, đồng thời trở thành lựa chọn ưa chuộng của những khách hàng cần một chiếc SUV "nồi đồng cối đá" đúng nghĩa.

Mitsubishi Pajero mang phong cách "nồi đồng cối đá" và được mệnh danh là Vua sa mạc Ảnh: Mitsubishi

Tuy nhiên, từ năm 2000 doanh số bán sụt giảm khiến Mitsubishi Pajero không còn giữ được vị thế do nhiều lý do khác nhau, trong đó có cả việc không được phát triển, cải tiến, nâng cấp để đáp ứng các quy định khí thải ngày càng khắt khe tại Nhật Bản, châu Âu.

Mitsubishi đã ngừng bán Pajero tại Nhật Bản vào năm 2019 khi mẫu SUV này đang ở thế hệ thứ tư, nhu cầu tại thị trường nội địa sụt giảm và Mitsubishi lúc đó cũng đang gặp khó khăn về tài chính. Hai năm sau đó, dây chuyền sản xuất Pajero chính thức đóng cửa.

Tưởng chừng cái tên Mitsubishi Pajero đã lui vào dĩ vãng, nhưng mới đây trang NHK World-Japan đưa tin Mitsubishi Motors đang chuẩn bị đưa một trong những mẫu xe mang tính biểu tượng của hãng - Pajero trở lại. Hãng xe này dự kiến sẽ tung thế hệ mới của Pajero ra thị trường vào tháng 12.2026, như một phần trong nỗ lực thúc đẩy doanh số tại thị trường nội địa.

Cánh săn ảnh đã phát hiện một chiếc SUV của Mitsubishi đang trong quá trình chạy thử nghiệm Ảnh: Autoindustriya

Mitsubishi đã tập trung vào dòng xe SUV và xe địa hình thông qua sự trở lại của đội đua Ralliart tại giải AXCR. Mitsubishi đang dựa vào di sản, khả năng nhận diện thương hiệu của Pajero để hy vọng giành lại khách hàng. Vài tháng trước, cánh săn ảnh đã phát hiện một chiếc SUV của Mitsubishi đang trong quá trình chạy thử nghiệm, nhiều người cho rằng đây có thể là Pajero hoàn toàn mới.

Theo các chuyên gia trong ngành, sự trở lại của Mitsubishi Pajero diễn ra vào thời điểm đầy thách thức đối với ngành công nghiệp ô tô toàn cầu. Các nhà sản xuất ô tô, bao gồm cả Mitsubishi, đang phải đối mặt với bối cảnh thị trường khó khăn hơn khi Mỹ áp thuế nhập khẩu cao với ô tô.

Nếu được tung ra thị trường đúng như dự kiến, sự trở lại của Pajero có thể là bước ngoặt cho Mitsubishi. Tuy nhiên, việc hồi sinh một trong những mẫu xe lừng lẫy mang tính biểu tượng của hãng đồng nghĩa với việc phiên bản mới sẽ phải gánh vác một trọng trách rất lớn.