Ô tô máy xăng, dầu bán chạy nhất Việt Nam vẫn ồ ạt giảm giá

Sau bước chững lại về doanh số bán hàng trong hai tháng vừa qua, các nhà sản xuất, phân phối ô tô đang rầm rộ quay trở lại cuộc đua giảm giá. Thậm chí, nhiều mẫu mã ô tô máy xăng, dầu vốn đã bán chạy nhất Việt Nam vẫn được các hãng xe tăng gấp đôi mức ưu đãi giảm giá so với trước đây để hy vọng gia tăng sức hút với khách hàng trong bối cảnh thị trường đang bước vào một trong những tháng bán hàng được đánh giá là khó khăn nhất trong năm.

Thị trường ô tô Việt Nam tăng trưởng sau nửa đầu năm 2025, xe 'xanh' chiếm 29% thị phần

Theo đó, trong từ những ngày đầu tháng 9.2025 - tháng có phần lớn thời gian trùng với tháng 7 âm lịch hay còn gọi là tháng Ngâu (tháng cô hồn), nhiều mẫu xe máy xăng, dầu bán chạy nhất thị trường trong thời gian qua như Ford Ranger, Mitsubishi Xpander, Toyota Vios, Mazda CX-5… được các hãng xe tăng ưu đãi, giảm giá từ vài chục đến cả trăm triệu đồng.

Mitsubishi Xpander đang được Mitsubishi Motor Việt Nam (MMV) tăng ưu đãi với các phiên bản số tự động Ảnh: B.H

Trong đó, Mitsubishi Xpander - mẫu ô tô máy xăng bán chạy nhất thị trường Việt Nam từ đầu năm đến nay đang được Mitsubishi Motor Việt Nam (MMV) tăng ưu đãi với các phiên bản số tự động. Cụ thể, phiên bản Xpander AT lắp ráp trong nước (giá niêm yết 598 triệu đồng) đang được hãng ưu đãi giảm giá 60 triệu đồng tương đương mức hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, đưa ra giá bán thực tế về mức 538 triệu đồng. Bản Xpander AT Premium nhập khẩu (giá niêm yết 598 triệu đồng) được giảm tới 66 triệu đồng. Ngoài ra, khách hàng mua xe còn nhận được quà tặng phụ kiện, bảo hiểm với tổng trị giá 29 triệu đồng. Riêng bản số sàn Xpander MT lắp ráp trong nước được giảm 28 triệu đồng kèm bộ quà tặng trị giá 17,5 triệu đồng.

Tương tự Xpander, mẫu bán tải Ford Ranger cũng đang được hãng xe Mỹ triển khai chương trình ưu đãi giảm giá tương đương 100% lệ phí trước bạ nhưng chỉ áp dụng với các phiên bản Sport và Wildtrak (có giá niêm yết từ 864 - 986 triệu đồng). Mức ưu đãi này, giúp khách hàng mua Ford Ranger Sport hoặc Ranger Wildtrak trong tháng 9.2025 được giảm từ 86,4 - 118,3 triệu đồng. Các phiên bản còn lại như Ranger XLS, Ranger Raptor được ưu đãi giảm giá với mức tương đương 50% lệ phí trước bạ.

Ford Ranger cũng đang được hãng xe Mỹ triển khai chương trình ưu đãi giảm giá tương đương 100% lệ phí trước bạ Ảnh: B.H

Toyota Vios - mẫu xe sedan máy xăng bán chạy nhất thị trường cũng vừa được Toyota Việt Nam (TVM) tăng ưu đãi trong tháng 9.2025. Theo đó, từ mức giảm giá tương đương 50% lệ phí trước bạ như những tháng trước. Bước sang tháng 9.2025, TMV mạnh tay ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho khách hàng mua các phiên bản Toyota Vios. Với chương trình ưu đãi này, ba phiên bản của Vios tại Việt Nam gồm Vios 1.5E MT (giá từ 458 triệu đồng), Vios 1.5E CVT (giá từ 488 triệu đồng) và Vios 1.5G CVT (giá từ 545 triệu đồng) sẽ được giảm giá từ 46 - 54 triệu đồng. Qua đó, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này trong tháng 9.2025 về mức 412 - 491 triệu đồng. Với Yaris Cross - mẫu Crossover hạng B máy xăng bán chạy nhất Việt Nam, hãng xe Nhật Bản vẫn áp dụng mức giảm giá từ 42 - 48,5 triệu đồng, tương đương mức hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ.

Trong khi đó, Mazda CX-5 - mẫu Crossover hạng C bán chạy nhất thị trường từ đầu năm đến nay vẫn đang được THACO AUTO áp dụng chương trình ưu đãi, giảm giá; đưa mức giá khởi điểm của mẫu xe này về mức 704 triệu đồng. Honda City - đối thủ cạnh tranh với Toyota Vios cũng đang được Honda Việt Nam (HVN) ưu đãi 100% lệ phí trước bạ tương đương mức giảm giá từ 49,9 - 56,9 triệu đồng.

Nhiều mẫu sedan hạng B máy xăng giảm giá gần 70 triệu đồng Ảnh: B.H

Nhiều mẫu ô tô động cơ, xăng dầu cũng đang bán chạy hàng đầu thị trường như Mitsubishi Xforce được áp dụng mức giảm 34 - 60 triệu đồng; Ford Everest giảm từ 10 - 37 triệu đồng… Đáng chú ý, nhiều mẫu ô tô động cơ xăng, dầu của Hyundai được TC Motor mạnh tay giảm giá từ 40 – 200 triệu đồng nhưng đáng tiếc, không có mẫu xe nào thuộc nhóm ô tô động cơ đốt trong của Hyundai lọt vào nhóm xe bán chạy nhất.

Theo số liệu bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), sau 7 tháng đầu năm 2025, Mitsubishi Xpander đang là mẫu ô tô máy xăng, dầu bán chạy nhất Việt Nam với tổng doanh số đạt 9.740 xe, Ford Ranger xếp thứ hai với 9.383 xe, trong khi vị trí thứ ba thuộc về Mazda CX-5 (8.970 xe). Các vị trí còn lại trong top 10 ô tô máy xăng, dầu bán chạy nhất Việt Nam do Toyota Yaris Cross (6.679 xe), Ford Territory (6.555 xe), Toyota Vios (6.478 xe), Ford Everest (6.223 xe), Mitsubishi Xforce (5.760 xe), Honda City (4.766 xe) và Toyota Corolla Cross (4.504 xe).