Xe Thị trường

Ô tô máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam bán chậm, Wigo bám đuổi Grand i10

Trần Hoàng
Trần Hoàng
22/08/2025 11:28 GMT+7

Tìm lại nhịp tăng trưởng nhưng ô tô máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam vẫn là phân khúc bán chậm nhất thị trường, trong đó Hyundai Grand i10 hút khách nhất vẫn bán chưa tới 300 xe trong tháng 7 vừa qua.

Sau hai tháng liên tiếp sụt giảm, phân khúc ô tô máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam với các mẫu mã như Hyundai Grand i10, KIA Morning và Toyota Wigo vừa tìm lại nhịp tăng trưởng doanh số nhưng lượng xe bán ra cũng không đáng kể. Cục diện cạnh tranh giữa các mẫu mã vẫn không có sự xáo trộn khi Hyundai Grand i10 cùng Toyota Wigo vẫn chiếm ưu thế dù lượng xe bán ra chưa tới 300 chiếc.

Doanh số tăng trưởng, ô tô máy xăng giá rẻ vẫn bán chậm nhất thị trường

Theo số liệu được PV Thanh Niên tổng hợp từ Báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cũng như TC Motor - đơn vị lắp ráp phân phối ô tô Hyundai tại Việt Nam, trong tháng 7.2024 tổng doanh số ô tô cỡ nhỏ máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam chỉ đạt 489 xe, tăng 96 xe, tương đương 19,7% so với tháng 6.2025.

Ô tô máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam bán chậm, Wigo bám đuổi Grand i10- Ảnh 1.

Trong tháng 7.2024 tổng doanh số ô tô cỡ nhỏ máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam chỉ đạt 489 xe, tăng 19,7% so với tháng 6.2025

Ảnh: TC Motor

Như vậy, sau hai tháng liên tiếp sụt giảm phân khúc này đã lấy lại nhịp tăng trưởng doanh số. Dù vậy, tổng lượng xe bán ra chưa tới 500 chiếc khiến ô tô máy xăng giá rẻ vẫn là một trong những phân khúc ô tô bán chậm nhất thị trường Việt Nam. Thậm chí, nếu so với tháng 7 năm ngoái, doanh số bán ô tô máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam trong tháng qua còn thấp hơn 115 xe tương đương mức sụt giảm 22,7%.

Hầu hết các mẫu mã thuộc phân khúc này đều hướng đến nhóm khách hàng lần đầu mua ô tô hay những cá nhân, doanh nghiệp mua xe kinh doanh dịch vụ taxi. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường ô tô ngày càng đa dạng, cạnh tranh, việc sử dụng xe điện chạy dịch vụ mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn xe xăng… các mẫu mã như Hyundai Grand i10, KIA Morning và Toyota Wigo không còn giữ được sức hút. Mức tăng trưởng yếu ớt trong tháng 7 vừa qua diễn ra sau hai tháng liên tiếp sụt giảm một phần đến từ nỗ lực của các đại lý phân phối khi mạnh tay áp dụng các chương trình ưu đãi, giảm giá.

KIA Morning hụt hơi, Toyota Wigo nỗ lực bám đuổi Hyundai Grand i10

Trong số 3 mẫu xe còn lại thuộc phân khúc ô tô máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam, KIA Morning đang cho thấy rõ dấu hiệu hụt hơi trong cuộc đua doanh số. Vẫn còn lại 2 phiên bản với giá bán từ 349 - 424 triệu đồng, đồng thời được THACO AUTO áp dụng các chương trình ưu đãi, giảm giá nhưng lượng xe KIA Morning bán ra vẫn quá nghèo nàn. Cả tháng 7 vừa qua, chỉ có 7 chiếc KIA Morning được giao đến tay khách hàng. Hai tháng trước đó, doanh số mẫu xe này cũng không vượt qua nổi 10 xe bán ra.

Ô tô máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam bán chậm, Wigo bám đuổi Grand i10- Ảnh 2.

KIA Morning đang cho thấy rõ dấu hiệu hụt hơi trong cuộc đua doanh số

Ảnh: B.H

Kết quả này khiến KIA Morning đang xếp cuối bảng đồng thời liên tiếp góp mặt trong danh sách 10 ô tô bán ít nhất Việt Nam những tháng gần đây. Cộng dồn 7 tháng đã qua của năm 2025, mới chỉ có 181 xe Morning bán ra thị trường.

Sự hụt hơi của KIA Morning khiến cuộc đua doanh số ở phân khúc này chỉ còn là màn so găng của Hyundai Grand i10 và Toyota Wigo. Tháng 7 vừa qua, cả hai mẫu xe này đều bán được trên 200 chiếc, tuy nhiên lợi thế đang nghiêng về phía mẫu xe của thương hiệu Hàn Quốc do TC Motor lắp ráp phân phối tại Việt Nam. Cụ thể, Hyundai Grand i10 bán ra 263 xe, tăng 72 xe. Trong khi doanh số Toyota Wigo đạt 219 xe, tăng 23 xe.

Ô tô máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam bán chậm, Wigo bám đuổi Grand i10- Ảnh 3.

Doanh số các mẫu ô tô máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam

Nguồn: VAMA, TC Motor

Cộng 7 tháng đã qua của năm 2025, tổng doanh số bán ô tô cỡ nhỏ hạng A tầm giá dưới 450 triệu đồng tại Việt Nam đạt 3.415 xe, giảm 965 xe tương đương 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, Hyundai Grand i10 với tổng cộng 1.857 xe bán ra đang dẫn đầu phân khúc, nhiều hơn doanh số Toyota Wigo khoảng 500 chiếc.

Người Việt không còn chuộng ô tô cỡ nhỏ máy xăng giá rẻ nhất thị trường

Các mẫu mã ô tô cỡ nhỏ máy xăng thuộc phân khúc xe SUV đô thị hạng A, hay sedan, hatchback hạng A đang mất dần sức hút, doanh số bán sụt giảm… dù vẫn sở hữu giá bán hấp dẫn nhất trong số các dòng ô tô động cơ xăng đang phân phối tại Việt Nam.

Khám phá thêm chủ đề

ô tô máy xăng xe máy xăng ô tô giá rẻ thị trường ô tô Toyota Wigo Hyundai Grand i10
