Ô tô máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam: Sức mua hồi phục, Wigo hút khách

Trái ngược với sự sụt giảm doanh số của nhiều phân khúc cũng như toàn thị trường ô tô Việt Nam, lượng tiêu thụ ô tô máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam gồm các mẫu mã như Hyundai Grand i10, Toyota Wigo và KIA Morning vẫn tiếp tục duy trì nhịp tăng trưởng.

Xe cỡ nhỏ hạng A đang bị đào thải tại Việt Nam?

Kết quả bán hàng được PV Thanh Niên tổng hợp từ số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy, trong tháng 4.2024 doanh số bán ô tô cỡ nhỏ hạng A tầm giá dưới 450 triệu đồng hay ô tô máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam đạt 665 xe, tăng 102 xe, tương đương 15,4% so với tháng 3.2025; đồng thời cũng tăng 105 xe tương đương 15,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh số ô tô cỡ nhỏ hạng A Tháng 1.2025 450 Tháng 2.2025 409 Tháng 3.2025 563 Tháng 4.2025 665

Đây là tháng thứ hai liên tiếp lượng tiêu thụ ô tô cỡ nhỏ hạng A tăng trưởng. Dù mức tăng chỉ hơn 100 xe, chưa thể sánh được với các phân khúc khác, tuy nhiên đây cũng là tín hiệu tích cực cho thấy sức mua ô tô cỡ nhỏ máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam đang dần hồi phục trở lại.

"Đây là dòng xe có thiết kế, trang bị cũng như giá bán phù hợp, dễ tiếp cận với những khách hàng lần đầu mua ô tô cũng như những ai mua xe kinh doanh dịch vụ taxi công nghệ. Do đó, dù thị hiếu khách hàng có thay đổi, người Việt không còn chuộng xe cỡ nhỏ như trước đây… phân khúc này vẫn còn chỗ đứng trên thị trường". Trưởng bộ phận bán hàng của một đại lý Hyundai chia sẻ.

Sức mua ô tô cỡ nhỏ máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam đang dần hồi phục trở lại Ảnh: B.H

Những năm gần đây, sự xuất hiện của hàng loạt mẫu mã ô tô điện cỡ nhỏ có giá khá hấp dẫn như VinFast VF 3, Wuling Mini EV… đã lấy đi một phần khá lớn miếng bánh thị phần của phân khúc ô tô cỡ nhỏ hạng A tầm giá dưới 450 triệu đồng tại Việt Nam. Dù vậy, nhiều khách hàng e ngại việc sạc pin, đề cao tính linh hoạt, tiện lợi, khi di chuyển hành trình dài… vẫn ưu tiên lựa chọn các mẫu xe máy xăng như Hyundai Grand i10, Toyota Wigo hay KIA Morning.

Tương tự những tháng trước đây, cục diện cạnh tranh ở phân khúc ô tô cỡ nhỏ hạng A tầm giá dưới 450 triệu đồng vẫn không thay đổi. Hyundai Grand i10 vẫn là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc với 325 xe bán ra, giảm 36 xe so với tháng trước đó. Dù vậy kết quả này vẫn giúp Grand i10 giữ được vị trí số 1.

Bước sẩy chân của Hyundai Grand i10 giúp Toyota Wigo rút ngắn cách biệt doanh số Ảnh: TC Motor

Bước sẩy chân của Hyundai Grand i10 giúp Toyota Wigo rút ngắn cách biệt doanh số. Mẫu ô tô cỡ nhỏ giá rẻ nhất của Toyota đạt doanh số bán 295 xe trong tháng 4.2025, tăng 124 xe so với tháng trước đó. Qua đó, kết thúc 4 tháng đầu năm 2025 với tổng cộng 800 xe bán ra, ít hơn 323 xe so với Hyundai Grand i10 (đạt 1.123 xe). Trong khi đó, KIA Morning vẫn xếp cuối bảng với 45 xe bán ra, tăng 14 xe so với tháng trước đó.

Cộng dồn bốn tháng đã qua của năm 2025, tổng doanh số bán ô tô cỡ nhỏ hạng A tầm giá dưới 450 triệu đồng tại Việt Nam đạt 2.087 xe, giảm 516 xe tương đương 19,9% so với cùng kỳ năm ngoái.