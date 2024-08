Tiêu thụ ô tô cỡ nhỏ dưới 450 triệu gia tăng, Hyundai Grand i10 hút khách nhất

Cùng với đà hồi phục của thị trường ô tô Việt Nam, phân khúc ô tô cỡ nhỏ dưới 450 triệu đồng cũng tìm lại nhịp tăng trưởng bất chấp có tới 2 trong số 3 mẫu mã ghi nhận doanh số sụt giảm.



Phân khúc ô tô cỡ nhỏ dưới 450 triệu đồng tìm lại nhịp tăng trưởng B.H

Doanh số ô tô cỡ nhỏ dưới 450 triệu đồng tăng gần 26%

Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cũng như TC Motor - đơn vị lắp ráp phân phối ô tô Hyundai tại Việt Nam, trong tháng 7.2024 doanh số bán ô tô cỡ nhỏ hạng A tầm giá dưới 450 triệu đồng tại Việt Nam đạt 685 xe, tăng 177 xe tương đương 25,9% so với tháng 6.2024.

Như vậy, phân khúc này vẫn đang cho thấy phong độ khá phập phù về mặt doanh số. Sau bước sụt giảm trong tháng 6.2027, lượng tiêu thụ ô tô cỡ nhỏ dưới 450 triệu đồng đã tìm lại nhịp tăng trưởng doanh số. Tuy nhiên, doanh số phân khúc này nhìn chung vẫn thuộc nhóm thấp nhất thị trường ô tô Việt Nam. Nếu so với tháng 7 năm ngoái, lượng ô tô cỡ nhỏ dưới 450 triệu đồng bán ra trong tháng 7.2024 vẫn thấp hơn 242 xe, tương đương mức giảm 26,2%.

Doanh số bán Hyundai Grand i10 trong tháng 7.2024 đạt 400 xe, tăng 268 xe so với tháng 6.2024

Kết quả này một phần đến từ nỗ lực của các nhà sản xuất, phân phối trong việc triển khai các chương trình giảm giá cho các mẫu xe thuộc phân khúc này. Tuy nhiên, việc chỉ còn lại một vài mẫu xe cùng sức hút không còn được như trước đây khiến ô tô cỡ nhỏ hạng A tầm giá dưới 450 triệu đồng tại Việt Nam không còn tìm lại được vị thế như trước đây.

Người Việt đã chán "xe cóc" hạng A giá rẻ?

Hyundai Grand i10 "gồng gánh" doanh số cho cả phân khúc

Tương tự như những tháng trước đây, doanh số bán ô tô cỡ nhỏ dưới 450 triệu đồng có sự biến động nhưng trật tự cạnh tranh giữa các mẫu xe thuộc phân khúc này không thay đổi.

Trong số 3 mẫu xe còn lại ở phân khúc này gồm Hyundai Grand i10, Kia Morning và Toyota Wigo chỉ có duy nhất Hyundai Grand i10 duy trì đà tăng trưởng, hai cái tên còn lại đều có lượng xe bán ra trong tháng 7.2024 thấp hơn so với tháng 6.2024. Cụ thể, lượng tiêu thụ Toyota Wigo chỉ đạt 231 xe, giảm 68 xe so với tháng trước đó. Trong khi Kia Morning cũng chỉ bán được 54 xe, giảm 23 xe so với tháng 6.2024.

Doanh số bán ô tô cỡ nhỏ hạng A tầm giá dưới 450 triệu đồng tại Việt Nam Nguồn: VAMA, TC Motor

Toyota Wigo cùng Kia Morning sụt giảm doanh số nhưng bước tiến của Hyundai Grand i10 đã góp phần "gồng gánh" doanh số cho cả phân khúc ô tô cỡ nhỏ dưới 450 triệu đồng tại Việt Nam trong tháng 7.2024. Cụ thể, doanh số bán Hyundai Grand i10 trong tháng 7.2024 đạt 400 xe, tăng 268 xe so với tháng 6.2024. Mức tăng trưởng doanh số của Hyundai Grand i10 đã góp phần bù đắp lượng xe Toyota Wigo cùng Kia Morning sụt giảm, qua đó giúp phân khúc ô tô cỡ nhỏ dưới 450 triệu đồng tìm lại nhịp tăng trưởng.

Tuy nhiên, cộng dồn 7 tháng đã qua của năm 2024, tổng doanh số bán ô tô cỡ nhỏ hạng A tại Việt Nam đạt 4.380 xe, giảm 1.561 xe tương đương 26,3% so với cùng kỳ năm ngoái.