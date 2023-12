5 mẫu ô tô cỡ nhỏ gầm cao có giá hấp dẫn nhất Việt Nam hiện nay

Từng định giá cao hơn các mẫu xe cùng phân khúc khi mới gia nhập thị trường Việt Nam, tuy nhiên động thái mới đây của THACO AUTO đã giúp mẫu xe này tạo lợi thế cạnh tranh về giá bán. Cụ thể, từ tháng 12.2023, Mazda CX-3 bổ sung thêm phiên bản CX-3 1.5L AT giá 524 triệu đồng. Sự góp mặt của CX-3 1.5L AT giúp Mazda CX-3 trở thành một trong những mẫu ô tô cỡ nhỏ, gầm cao 5 chỗ ngồi có giá bán hấp dẫn nhất thị trường Việt Nam. Vẫn dùng động cơ xăng SkyActiv-G 1.5 lít, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước như các phiên bản khác. Tuy nhiên, Mazda CX-3 1.5L AT chỉ được trang bị đèn pha, đèn LED chạy ban ngày và đèn hậu dùng bóng Halogen thay vì LED. Thiếu tính năng tự động bật/tắt đèn trước và tự động cân bằng góc chiếu…