Ô tô cỡ nhỏ dưới 450 triệu: Grand i10 bán chạy nhất, Morning đánh mất vị thế

Bước chững lại của thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 10.2023 không thể cản trở đà tăng trưởng doanh số của phân khúc ô tô cỡ nhỏ tầm giá dưới 450 triệu đồng. Sau khi một số mẫu mã ngừng phân phối, từ đầu năm 2023 đến nay, phân khúc này chỉ còn lại 3 cái tên góp mặt, gồm: Hyundai Grand i10, Kia Morning, Toyota Wigo. Chính vì vậy, không quá khó hiểu khi ô tô cỡ nhỏ tầm giá dưới 450 triệu đồng là một trong những phân khúc có doanh số thấp nhất thị trường.



Tháng thứ 2 liên tiếp lượng tiêu thụ ô tô cỡ nhỏ hạng A tăng trưởng Bá Hùng

Theo số liệu bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam cũng như TC Motor - đơn vị lắp ráp, phân phối ô tô Hyundai tại Việt Nam, trong tháng 10.2023 doanh số bán ô tô cỡ nhỏ hạng A tại Việt Nam đạt đạt 975 xe, tăng 78 xe tương đương 8% so với tháng 9.2023.

Như vậy, đây là tháng thứ 2 liên tiếp lượng tiêu thụ ô tô cỡ nhỏ hạng A tăng trưởng. Kết quả này một phần đến từ nỗ lực áp dụng các chương trình ưu đãi, giảm giá của các nhà sản xuất, phân phối. Bên cạnh đó, ô tô cỡ nhỏ hạng A là một trong những dòng xe có giá bán rẻ nhất thị trường, phù hợp với nhiều nhóm khách hàng như cá nhân, gia đình nhỏ cũng như kinh doanh dịch vụ vận tải taxi… Vì vậy cũng dễ tiếp cận khách hàng mua xe.

Tháng 10.2023 Cộng dồn năm 2023 Hyundai Grand i10 671 6057 Toyota Wigo 208 1217 Kia Morning 96 1221

Trong số 3 mẫu ô tô thuộc phân khúc xe cỡ nhỏ hạng A đang phân phối tại Việt Nam, Hyundai Grand i10 vẫn là mẫu xe hút khách nhất. Cụ thể, trong tháng 10.2023 doanh số Hyundai Grand i10 đạt 671 xe, tăng 43 xe so với tháng 9.2023, qua đó tiếp tục dẫn đầu phân khúc với tổng cộng gần 6.057 xe bán ra sau 10 tháng đã qua của năm 2023.

Lượng xe Hyundai Grand i10 tiêu thụ trong tháng 10.2023 cũng nhiều gấp gần 3,2 lần so với Toyota Wigo. Mẫu xe cỡ nhỏ do Toyota Việt Nam nhập khẩu, phân phối đạt doanh số 208 xe tăng 21 xe so với tháng 9.2023.

Kia Morning đang đánh mất sức hút cũng như vị thế trên thị trường ô tô Việt Nam Bá Hùng

Dù bán không quá chạy do không thuộc diện hưởng chính sách ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ, tuy nhiên kết quả bán hàng trong tháng 10.2023 cũng đủ giúp Toyota Wigo vượt mặt Kia Morning. Mẫu xe Hàn do THACO AUTO phân phối đang đánh mất sức hút cũng như vị thế trên thị trường ô tô Việt Nam. Chỉ có chưa tới 100 xe Kia Morning bán ra trong tháng 10.2023. Đây cũng là mẫu xe có mức tăng trưởng doanh số thấp nhất phân khúc này.

Cộng dồn 10 tháng đã qua của năm 2023, tổng doanh số ô tô cỡ nhỏ hạng A tại Việt Nam đạt8.495 xe, giảm 17.188 xe, tương đương 67% so với cùng kỳ năm 2022. Với cục diện hiện tại, Hyundai Grand i10 nhiều khả năng sẽ chiếm ngôi vương ô tô cỡ nhỏ hạng A bán chạy nhất Việt Nam, trong khi vị trí thứ 2 sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Kia Morning và Toyota Wigo.