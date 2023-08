Ô tô cỡ nhỏ hạng A dưới 500 triệu đồng: Toyota Wigo tăng trưởng, vượt Kia Morning

Sau 2 tháng kể từ khi trở lại thị trường ô tô Việt Nam, Toyota Wigo vừa để lại dấu ấn bất chấp đối mặt với không ít khó khăn cùng áp lực cạnh tranh đến từ các đối thủ cùng phân khúc ô tô cỡ nhỏ hạng A như Kia Morning, Hyundai Grand i10.



Vì sao phân khúc ô tô cỡ nhỏ hạng A tại Việt Nam ngày càng lụi tàn?

Theo đó từ tháng 7.2023, hai mẫu ô tô lắp ráp trong nước - Kia Morning, Hyundai Grand i10 được hưởng ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ theo Nghị định 41/2023/NĐ-CP. Trong khi đó, Toyota Wigo là xe nhập khẩu nên không được hưởng chính sách ưu đãi này. Dù vậy, kết thúc tháng 7 vừa qua, Toyota Wigo là mẫu xe duy nhất ở phân khúc này vẫn duy trì được đà tăng trưởng.

Toyota Wigo, mẫu xe duy nhất ở phân khúc ô tô cỡ nhỏ hạng A vẫn duy trì được đà tăng trưởng

TMV

Cụ thể, doanh số bán Toyota Wigo trong tháng 7.2023 đạt 314 xe, tăng 31 xe so với tháng 6.2023. Kết quả này chưa thể giúp mẫu xe giá rẻ nhất của Toyota tại Việt Nam dẫn đầu phân khúc khi kém Hyundai Grand i10 khoảng 200 xe, tuy nhiên cũng đủ để Toyota Wigo vượt mặt Kia Morning trong cuộc đua tranh doanh số.

Mẫu xe Hàn Quốc - Kia Morning do THACO AUTO lắp ráp, phân phối chỉ bán được 98 xe trong tháng 7.2023, giảm 52 xe so với tháng 6.2023. Trong khi đó, Hyundai Grand i10 dẫn đầu phân khúc nhưng lượng xe bán ra trong tháng 7.2023 cũng chỉ đạt 515 xe, giảm gần 200 xe so với tháng 6.2023.

Tháng 7.2023 Cộng dồn năm 2023 Hyundai Grand i10 515 4373 Toyota Wigo 314 597 Kia Morning 98 971

Trong bối cảnh sức mua ô tô tại Việt Nam hồi phục chậm, sự trở lại của những mẫu xe nhập khẩu như Toyota Wigo mang đến thêm lựa chọn mới cho khách mua ô tô cỡ nhỏ hạng A tại Việt Nam. Ngoài những thay đổi về kiểu dáng thiết kế hay "cái danh" xe nhập khẩu, việc giá bán cạnh tranh và được đại lý ưu đãi từ 15 - 20 triệu đồng… là những yếu tố giúp Toyota Wigo hút khách, qua đó có thể tăng trưởng doanh số.

Doanh số ô tô năm 2022 kỷ lục, Toyota và Hyundai lại "đua song mã"



Theo số liệu bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cũng như TC Motor - đơn vị lắp ráp, phân phối ô tô Hyundai tại Việt Nam, trong tháng 7.2023 doanh số bán ô tô cỡ nhỏ hạng A tại Việt Nam đạt 927 xe trong tháng 7.2023, giảm 218 xe tương đương 19,1% so với tháng 6.2023, đồng thời giảm 630 xe, tương đương 41% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này khiến ô tô cỡ nhỏ hạng A vẫn là một trong những phân khúc có doanh số thấp nhất thị trường.

Hyundai Grand i10 dẫn đầu phân khúc nhưng lượng xe bán ra trong tháng 7.2023 chỉ đạt 515 xe Bá Hùng

Cộng dồn 7 tháng đã qua của năm 2023, tổng doanh số ô tô cỡ nhỏ hạng A đạt 5.941 xe, giảm 16.373 xe, tương đương 73% so với cùng kỳ năm 2022. Bước sang nửa cuối năm 2023, phân khúc ô tô cỡ nhỏ hạng A được dự báo sẽ chịu nhiều áp lực cạnh tranh sau khi những mẫu ô tô điện giá rẻ như Wuling Hongguang MiniEV, VinFast VF 3 lần lượt tham chiến thị trường Việt Nam. Bên cạnh đó, cũng không loại trừ khả năng Honda sẽ phân phối trở lại mẫu xe Brio.