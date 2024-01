Ô tô cỡ nhỏ dưới 450 triệu mất sức hút, xe Hàn tái lập vị thế

Từ một phân khúc khá sôi động và nhiều lựa chọn trên thị trường ô tô Việt Nam, ô tô cỡ nhỏ hạng A tầm giá dưới 450 triệu đồng hay phân khúc ô tô có giá bán rẻ nhất Việt Nam ngày càng lụi tàn, ít lựa chọn... doanh số bán theo đó cũng tiếp tục giảm mạnh trong năm 2023.



Mất sức hút, ô tô cỡ nhỏ hạng A ngày càng ít lựa chọn

Sau khi nhiều tên tuổi như VinFast Fadil, Honda Brio hay Suzuki Celerio… âm thầm rút khỏi cuộc đua, phân khúc ô tô cỡ nhỏ hạng A tầm giá dưới 450 triệu đồng tại Việt Nam bước vào năm 2023 chỉ với 2 sự lựa chọn gồm Hyundai Grand i10, Kia Morning. Cả hai mẫu xe này đều được lắp ráp trong nước, thuộc diện hưởng ưu đãi từ chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ trong nửa cuối năm 2023. Tuy nhiên, ngoài Hyundai Grand i10 ít nhiều còn giữ được sức hút, Kia Morning đã không còn giữ được vị trí vốn có trên thị trường.

Phân khúc ô tô cỡ nhỏ hạng A tầm giá dưới 450 triệu đồng ngày càng ít lựa chọn

Mãi đến giữa năm 2023, Toyota Wigo sau một thời gian tạm ngừng phân phối mới chính thức trở lại. Sự xuất hiện của cái tên mới mà cũ ở phân khúc này, phần nào xua tan đi sự nhàm chán trong cuộc cạnh tranh doanh số. Ngoài bộ đôi xe Hàn, khách hàng Việt có thêm lựa chọn với mẫu xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Tuy nhiên, doanh số bán chưa tới 1.000 xe/tháng cho thấy phân khúc ô tô cỡ nhỏ hạng A tầm giá dưới 450 triệu đồng đang mất dần sức hút trên thị trường.

Sự đa dạng của thị trường ô tô với hàng loạt mẫu mã mới, đặc biệt là sự nở rộ của phân khúc SUV cỡ nhỏ hạng A với những cái tên như Toyota Raize, Kia Sonet hay mới nhất là Hyundai Venue… khiến Hyundai Grand i10, Kia Morning hay Toyota Wigo không còn được khách hàng quan tâm như trước đây.

Doanh số bán giảm 60% so với năm 2022

Nhiều mẫu mã không còn được phân phối lại đặt trong bối cảnh sức mua ô tô trên thị trường trong năm 2023 "lao dốc không phanh" khiến những cái tên còn lại ở phân khúc này dù giảm đi áp lực cạnh tranh nhưng cũng không thể gồng gánh nổi doanh số.

Năm 2023, doanh số bán ô tô cỡ nhỏ hạng A tại Việt Nam chỉ đạt 11.159 xe, giảm 16.674 xe, tương đương gần 60% so với năm 2022

Số liệu tổng hợp từ báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cũng như Hyundai Thành Công (HTV) - đơn vị lắp ráp phân phối xe Hyundai tại Việt Nam, cho thấy trong năm 2023 tổng doanh số bán ô tô cỡ nhỏ hạng A tại Việt Nam chỉ đạt 11.159 xe, giảm 16.674 xe, tương đương gần 60% so với năm 2022.

Đây là năm có doanh số bán hàng thấp nhất cũng như mức sụt giảm lớn nhất của phân khúc này trong khoảng 10 năm trở lại đây. Ngoài việc ngày càng ít lựa chọn hay sức mua ô tô toàn thị trường giảm, việc những cái tên còn lại như Hyundai Grand i10, Kia Morning không có sự đổi mới cũng là một trong những lý do khiến ô tô cỡ nhỏ hạng A tầm giá dưới 450 triệu đồng mất sức hút.

Doanh số năm 2023 Hyundai Grand i10 7944 Toyota Wigo 1748 Kia Morning 1467

Bên cạnh đó, cuộc đua giảm giá diễn ra rầm rộ trong năm qua khiến lợi thế của các dòng xe ở phân khúc này phần nào bị khỏa lấp. Việc những mẫu sedan hạng B, thậm chí cả sedan hạng C... ồ ạt giảm nhanh, giảm mạnh giá bán đã thu hút khách hàng thay đổi lựa chọn sang các phân khúc cao hơn, thay vì xe cỡ nhỏ hạng A.

Xe Hàn tái lập vị thế

Việc rút lui của hàng loạt đối thủ cạnh tranh, trong khi Toyota Wigo trở lại khá muộn màng… gián tiếp giúp bộ đôi xe Hàn - Hyundai Grand i10, Kia Morning tái lập vị thế thống trị phân khúc ô tô cỡ nhỏ hạng A tầm giá dưới 450 triệu đồng.

Kết thúc năm 2023, doanh số bán hai mẫu xe này đều sụt giảm nhưng cả hai vẫn cho thấy sự áp đảo. Trong đó, Hyundai Grand i10 đạt doanh số gần 8.000 xe, qua đó dẫn đầu phân khúc dù lượng xe bán ra sụt giảm gần 3.000 xe so với năm 2022. Kia Morning xếp cuối bảng khi chỉ bán được gần 1.500 xe, giảm khoảng 2.500 xe so với năm 2022. Đáng chú ý, Toyota Wigo dù trở lại khá muộn nhưng với "cái mác" xe Toyota vẫn nhận được sự quan tâm của khách hàng với gần 1.750 xe bán ra, tăng 1.260 xe so với năm 2022.

Thông tin chi tiết các mẫu ô tô cỡ nhỏ hạng A tầm giá dưới 450 triệu đồng tại Việt Nam Nguồn: VAMA, HTV

Bước sang năm 2024, phân khúc ô tô cỡ nhỏ hạng A tầm giá dưới 450 triệu đồng tại Việt Nam dự báo sẽ còn gặp nhiều khó khăn khi thị trường ngày càng cạnh tranh, trong khi sức mua vẫn chưa cho thấy sự khởi sắc.