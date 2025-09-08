Bản nâng cấp Ford Territory vừa về đại lý đã giảm giá, cạnh tranh Mazda CX-5

Gia nhập thị trường Việt cuối năm 2022, Ford Territory từng vấp phải nhiều hoài nghi khi có động cơ vốn "xuất xứ" từ Trung Quốc. Sau gần ba năm, mẫu xe này đã dần chứng minh được thực lực với doanh số luôn duy trì ở mức cao so với mặt bằng nhóm SUV, crossover cỡ trung. Mặc dù vậy, hành trình "soán ngôi" Mazda CX-5 để chiếm giữ vị trí dẫn đầu phân khúc của Territory gặp không ít thách thức, khi đối thủ liên tục áp đảo về doanh số.

Số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy, trong tháng 6.2025, Ford bán được 1.109 xe Territory. Tuy nhiên sang tháng 7 chỉ còn 925 xe, giảm 16,5%. Cộng dồn 7 tháng đầu năm, tổng lượng xe Territory bàn giao đến tay khách Việt chỉ đạt 6.555 xe. Ở chiều ngược lại, Mazda CX-5 duy trì phong độ ổn định khi đạt 1.500 xe trong tháng 6 và tăng lên 1.586 xe trong tháng 7. Lũy kế từ đầu năm đạt 8.970 xe, bỏ xa mẫu xe thương hiệu Mỹ đến hơn 2.400 xe.

Ra mắt chưa lâu nhưng Territory 2025 đã phải "cắt máu" để cạnh tranh với CX-5 ẢNH: CHÍ TÂM

Trước áp lực cạnh tranh từ CX-5 cũng như thị trường đang vào tháng 7 âm lịch, nhiều đại lý Ford đã tung ra ưu đãi cho Territory 2025 để kích cầu, dù mẫu xe này chỉ mới ra mắt được hơn hai tuần.

Trao đổi với PV Thanh Niên, một tư vấn bán hàng của đại lý Ford tại TP.HCM cho biết cả ba phiên bản Territory vừa ra mắt gồm: Trend, Titanium và Titanium X đều được giảm trực tiếp 12 triệu đồng vào giá bán. Sau ưu đãi, ba phiên bản này có giá lần lượt là 750 triệu, 828 triệu và 884 triệu đồng. Chưa hết, khách hàng mua xe còn nhận kèm bộ quà tặng như gói bảo dưỡng miễn phí 1.000km, cứu hộ miễn phí, khăn lau, tấm che nắng…

Ở một đại lý khác tại TP.HCM, mức ưu đãi cho Territory còn "mạnh tay" hơn. Nhân viên tư vấn bán hàng chia sẻ, Territory đời 2025 bán tại đại lý được giảm trực tiếp 20 triệu đồng, tặng thêm 1 năm bảo hiểm thân vỏ và các phụ kiện như camera hành trình, phim cách nhiệt.

Với những ưu đãi này, khách mua có thể tiết kiệm được gần 30 triệu đồng cho phí lăn bánh. Nhân viên này cũng cho biết đại lý chỉ áp dụng ưu đãi này trong tháng 9.

Việc các đại lý áp dụng ưu đãi giúp giá bán thực tế của Ford Territory tiệm cận giá niêm yết của đối thủ Mazda CX-5 ẢNH: CHÍ TÂM

Không chỉ tại TP.HCM, nhân viên một đại lý Ford tại Tây Ninh cũng xác nhận mẫu Territory mới đang được áp dụng chính sách giảm 20 triệu đồng. Sau ưu đãi, mức giá lăn bánh cho Territory bản Trend chỉ còn 845 triệu đồng. Ngoài ưu đãi tiền mặt, khách hàng tại khu vực này còn được tặng thêm phim cách nhiệt và bảo hiểm.

Nhìn chung, Ford Territory bản nâng cấp đang được giảm giá tại rất nhiều đại lý, đưa mức giá mua thực tế xuống còn dao động từ 750 - 884 triệu đồng. Sau giảm giá, Ford Territory có giá khởi điểm tiệm cận với giá niêm yết của CX-5 (749 - 979 triệu đồng). Tuy nhiên, mẫu xe của Mazda cũng liên tục được giảm giá, có thời điểm chỉ loanh quanh mức 700 triệu đồng.

Ford Territory 2025 được ra mắt vào ngày 15.8 vừa qua, nhân sự kiện kỷ niệm 30 năm Ford có mặt tại Việt Nam. Ở bản nâng cấp giữa vòng đời này, Territory thay đổi nhẹ ở ngoại thất với lưới tản nhiệt và cụm đèn pha LED kiểu mới, trong khi động cơ vẫn sử dụng loại 1.5L EcoBoost tăng áp mạnh 160 mã lực, kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Đây là điểm bất lợi của Territory khi các đối thủ trong phân khúc đều có phiên bản dẫn động 4 bánh. Bản Titanium X cao cấp có thêm gương chiếu hậu kỹ thuật số, hai màn hình 12,3 inch và ứng dụng kết nối điện thoại.