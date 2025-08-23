Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xe Thị trường

Sức mua giảm, ô tô nhập khẩu vẫn hút khách hơn xe lắp ráp trong nước

Bá Hùng
Bá Hùng
23/08/2025 11:38 GMT+7

Doanh số bán ô tô tại Việt Nam bất ngờ chững lại bất chấp hàng loạt mẫu mã vẫn được nhà sản xuất áp dụng ưu đãi, giảm giá bán; trong đó lượng tiêu thụ ô tô nhập khẩu tiếp tục vượt xe lắp ráp trong nước, riêng ô tô Hàn Quốc đang giảm sức hút.

Sau khi cho thấy tín hiệu hồi phục, sức mua trên thị trường ô tô bất ngờ chững lại, bất chấp cuộc đua giảm giá vẫn diễn ra rầm rộ, nhiều mẫu mã thậm chí còn được "đại hạ giá" lên đến cả trăm triệu đồng. Đáng chú ý, ô tô nhập khẩu với mẫu mã đa dạng lại được nhà phân phối áp dụng ưu đãi, tiếp tục hút khách hơn xe lắp ráp trong nước.

Thị trường ô tô Việt Nam tăng trưởng sau nửa đầu năm 2025, xe 'xanh' chiếm 29% thị phần

Cú "phanh gấp" của thị trường ô tô

Sau những tín hiệu tích cực diễn ra trong tháng 6 để khép lại nửa đầu năm 2025 với kết quả bán hàng khá ấn tượng, bước sang tháng 7.2025 các nhà sản xuất, phân phối ô tô tiếp tục triển khai nhiều chương trình ưu đãi, giảm giá theo nhiều hình thức khác nhau với hy vọng kéo dài mạch tăng trưởng doanh số. Tuy nhiên, tất cả đều bị "dội gáo nước lạnh" khi sức mua trên thị trường ô tô bất ngờ "phanh gấp".

Sức mua giảm, ô tô nhập khẩu vẫn hút khách hơn xe lắp ráp trong nước- Ảnh 1.

Sức mua trên thị trường ô tô bất ngờ chững lại, bất chấp cuộc đua giảm giá vẫn diễn ra rầm rộ

Ảnh: B.H

Số liệu bán hàng vừa được Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố cho thấy trong tháng 7.2025, doanh số bán ô tô các loại của các thành viên thuộc VAMA đạt tổng cộng 31.739 xe ô tô các loại, giảm 238 xe tương đương khoảng 1% so với tháng 6.2025. Trong đó, ô tô du lịch chiếm 22.929 xe, giảm 3% so với tháng trước đó.

Nếu tính cả doanh số bán ô tô Hyundai TC Motor lắp ráp, phân phối tại Việt Nam (đạt 3.601 xe) và ô tô điện VinFast (đạt 11.479 xe), trong tháng 7.2025, người Việt đã mua sắm tổng cộng 46.819 xe ô tô các loại, giảm 737 xe tương đương 1,6% so với tháng 6.2025. Như vậy, sức mua trên thị trường ô tô đã chững lại trong tháng 7.2025.

Dù vậy, tháng 7 vừa qua vẫn là một trong những tháng có doanh số bán ô tô thuộc hàng cao nhất từ đầu năm đến nay. Trưởng bộ phận bán hàng một đại lý Hyundai tại TP.HCM cho biết: "Thực tế tình hình kinh doanh ô tô vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn do tác động từ nhiều yếu tố. Trong đó, kinh tế khó khăn là một trong những lý do chính khiến người dân thắt chặt chi tiêu, hạn chế mua sắm hay đổi sang xe mới".

Ô tô nhập khẩu vẫn hút khách hơn xe lắp ráp trong nước

Theo VAMA, trong số hơn 31.700 ô tô mới của các thành viên thuộc Hiệp hội này bán ra thị trường trong tháng 7.2025, nếu xe theo nguồn gốc xuất xứ, ô tô nhập khẩu nguyên chiếc vẫn nhiều hơn xe lắp ráp trong nước.

Cụ thể, cùng đạt mức tăng trưởng 9% so với tháng trước đó nhưng doanh số ô tô nhập khẩu nguyên chiếc của riêng các thành viên VAMA đạt 16.038 xe. Trong khi xe lắp ráp trong nước chỉ đạt 15.701 xe bán ra. Đáng chú ý, đây đã là tháng thứ năm liên tiếp lượng tiêu ô tô nhập khẩu vượt xe lắp ráp trong nước. Điều này cho thấy một thực tế, ô tô nhập khẩu vẫn được nhiều người Việt mua ô tô mới ưa chuộng hơn xe lắp ráp trong nước. Anh Đỗ Văn Khoa ngụ phường Xóm Chiếu, TP.HCM là chủ sở hữu chiếc Mitsubishi Xpander chia sẻ: "Ngoài cái mác xe nhập, giá bán cũng như các chương trình ưu đãi được các nhà sản xuất phân phối áp dụng với ô tô nhập khẩu, đặc biệt xe nhập từ Thái Lan, Indonesia cũng khá hấp dẫn".

Sức mua giảm, ô tô nhập khẩu vẫn hút khách hơn xe lắp ráp trong nước- Ảnh 2.

Ô tô nhập khẩu nguyên chiếc vào Việt nam ngày càng đa dạng về mẫu mã, thương hiệu cũng như kiểu loại trong khi giá bán ngày càng cạnh tranh

Ảnh: B.H

Bên cạnh đó, cũng phải thừa nhận rằng ô tô nhập khẩu nguyên chiếc vào Việt nam ngày càng đa dạng về mẫu mã, thương hiệu cũng như kiểu loại trong khi giá bán ngày càng cạnh tranh, đặc biệt là các dòng ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ các nước trong khu vực ASEAN như Thái Lan, Indonesia… vốn được ưu đãi thuế nhập khẩu 0%.

Ô tô Hàn Quốc giảm sức hút

Thị hiếu của người tiêu dùng ô tô tại Việt Nam thay đổi đang ảnh hưởng đến vị thế của nhiều các thương hiệu ô tô Hàn Quốc. Danh mục sản phẩm của hai thương hiệu xe Hàn nổi bật nhất tại thị trường Việt Nam là KIA, Hyundai vẫn không ngừng được làm mới để gia tăng lợi thế cạnh tranh, tuy nhiên việc người Việt không còn chuộng ô tô Hàn Quốc như trước đây đang khiến vị thế của xe Hàn ở nhiều phân khúc ô tô suy giảm.

Nếu như khoảng 2 năm trước đây, nhiều phân khúc ô tô tại Việt Nam như xe cỡ nhỏ hạng A, sedan hạng B, sedan hạng C hay SUV đô thị … từng cho thấy sự áp đảo của các mẫu mã xe Hàn Quốc trong cuộc đua doanh số, thì đến nay cục diện đang thay đổi. Từ vị thế của những kẻ thống lĩnh phân khúc cũng như cuộc đua ô tô bán chạy nhất toàn thị trường Việt Nam, nhiều mẫu mã xe Hàn như Hyundai Accent, KIA K3 (trước đây là Cerato), Hyundai Creta, KIA Seltos, KIA Sonet… giờ lại đang sắm vai của những kẻ bám đuổi.

Sức mua giảm, ô tô nhập khẩu vẫn hút khách hơn xe lắp ráp trong nước- Ảnh 3.

Hyundai bán được 3.601 xe, giảm gần 600 xe so với tháng 6.2025, qua đó để mất vị trí thứ ba vào tay Ford

Ảnh: B.H

Xét theo thương hiệu, trong tháng 7 vừa qua Hyundai bán được 3.601 xe, giảm gần 600 xe so với tháng 6.2025, qua đó để mất vị trí thứ ba vào tay Ford. KIA cũng chỉ bán được 2.126 xe trong tháng 7.2025, giảm 51 xe, qua đó rơi xuống nửa cuối bảng xếp hạng các thương hiệu ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 7.2025. Kết quả này cho thấy, sức hút ô tô Hàn Quốc tại Việt Nam đang sụt giảm trước áp lực cạnh tranh ngày càng lớn trên thị trường ô tô Việt Nam.

Cộng dồn 7 tháng đã qua của năm 2025, tổng doanh số bán ô tô mới toàn thị trường đạt 301.613 xe. Trong đó, riêng Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) đạt 194.760 xe, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Ô tô nhập khẩu đạt 101.940 xe, tăng 25%; xe lắp ráp trong nước đạt 92.820 xe, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái.

