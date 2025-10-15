Ô tô điện Xiaomi bốc cháy không thể mở cửa, tài xế kẹt trong xe tử vong

Một vụ tai nạn mới đây xảy ra tại Trung Quốc với chiếc ô tô điện Xiaomi SU7 Ultra khiến tài xế tử vong đang dấy lên những nghi ngại về an toàn của dòng xe này cũng như cách thiết kế tay nắm cửa điện tử ẩn trong thân xe.

Theo Car News China, vụ tai nạn liên quan đến chiếc Xiaomi SU7 Ultra xảy ra vào khoảng 3 giờ 15 phút sáng 13.10 trên đại lộ Thiên Phủ ở Thành Đô, thành phố lớn nhất miền tây Trung Quốc. Chiếc Xiaomi SU7 Ultra được cho là đã mất lái, đâm vào dải phân cách rộng, có nhiều cây xanh rồi bốc cháy dữ dội chỉ vài phút sau đó.

Vụ tai nạn liên quan đến chiếc Xiaomi SU7 Ultra xảy ra vào khoảng 3 giờ 15 phút sáng 13.10 trên đại lộ Thiên Phủ ở Thành Đô, Trung Quốc Ảnh: Car News China

Các nhân chứng tại hiện trường xảy ra vụ tai nạn kể lại rằng, sau khi chiếc Xiaomi SU7 Ultra gặp nạn, nhiều người lái xe qua khu vực này đã dừng lại để giải cứu tài xế bị mắc kẹt bên trong, khi ngọn lửa bắt đầu bùng phát. Cửa xe của chiếc Xiaomi SU7 Ultra này bị kẹt khiến họ không thể mở. Một người trong số đó đã cố gắng phá cửa sổ phía tài xế bằng khuỷu tay và đế giày nhưng không thành công, kính vẫn còn nguyên vẹn. Sau đó, ngọn lửa lan nhanh khiến những người cứu hộ không thể tiếp cận xe để giải cứu tài xế.

Lực lượng cứu hỏa sau đó đã có mặt tại hiện trường để dập tắt đám cháy nhưng không thể cứu được tài xế. Các báo cáo ban đầu cho rằng, người đàn ông 31 tuổi mắc kẹt trong xe đã tử vong.

Chiếc ô tô điện Xiaomi SU7 Ultra bị tai nạn bốc cháy khiến tài xế mắc kẹt trong xe tử vong

Hiện tại, chính quyền địa phương Thành Đô và Xiaomi Auto vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức về vụ tai nạn. Nguyên nhân cụ thể xảy ra vụ việc vẫn đang được điều tra. Tuy nhiên với việc nhiều người bên ngoài không thể mở cửa để giải cứu tài xế, làm dấy lên mối nghi ngại hệ thống khóa cửa trên xe bị lỗi.

Tin tức về vụ tai nạn liên quan đến chiếc Xiaomi SU7 Ultra nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, cổ phiếu Xiaomi giảm tới 8,7%, mức giảm mạnh nhất trong ngày kể từ tháng 4.2025, khiến định giá công ty mất hàng tỉ USD.

Ô tô điện Xiaomi SU7 Ultra phân phối tại thị trường Trung Quốc Ảnh: Carscoop

Đáng chú ý, đây không phải là vụ tai nạn chết người đầu tiên liên quan đến xe Xiaomi. Vào cuối tháng 3 năm nay, một vụ tai nạn liên quan đến một chiếc Xiaomi SU7 trên cao tốc đã cướp đi sinh mạng của ba nữ sinh viên đại học.

Bên cạnh đó, vụ việc này càng làm gia tăng nghi ngại an toàn đối với cơ chế cửa điện tử và bán điện tử tại Trung Quốc. Các cơ quan quản lý đang xem xét hạn chế các thiết kế cửa điện tử với tay nắm ẩn bên trong thân xe do lo ngại về an toàn ngày càng tăng. Các quy định, tiêu chuẩn an toàn mới về tay nắm cửa ô tô tại Trung Quốc hiện đang được cơ quan quản lý lấy ý kiến đóng góp và sẽ sớm được triển khai.