Lộ diện quốc gia có số lượng trạm sạc xe điện nhiều nhất thế giới

Bên cạnh các chính sách ưu đãi về giá bán, hạ tầng trạm sạc xe điện cũng là yếu tố quan trọng đóng vai trò quyết định đến việc phát triển, chuyển đổi sang xe điện của các quốc gia trên thế giới. Ở khía cạnh này, Trung Quốc đang dẫn đầu với tốc độ xây dựng trạm sạc điện với tốc độ chóng mặt.

Theo trang Car News China, Trung Quốc vừa tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu thế giới về hạ tầng trạm sạc xe điện (EV), với tổng cộng 16,7 triệu điểm sạc phủ khắp quốc gia này, tăng 53% so với cùng kỳ năm ngoái.

Với 16,696 triệu trạm sạc đã đi vào hoạt động, Trung Quốc hiện đã đạt tỷ lệ hai trạm sạc cho mỗi năm xe Ảnh: Car News China

Ông Vương Hồng Chí, Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng Trung Quốc tuyên bố, với 16,696 triệu trạm sạc đã đi vào hoạt động, Trung Quốc hiện đã đạt tỷ lệ hai trạm sạc cho mỗi năm xe. Tăng gấp mười lần so với năm 2020.

Đáng chú ý, chỉ trong bảy tháng đầu năm 2025, tại Trung Quốc đã có thêm 3,878 triệu trạm sạc xe điện, tăng 93,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Các trạm sạc công cộng tăng 623.000 trạm (tăng 28,9%), trong khi các trạm sạc tư nhân tăng vọt 3,255 triệu trạm (tăng 113,6%). Tỷ lệ tăng trưởng giữa trạm sạc và xe năng lượng mới là 1:1,8 cho thấy sự phát triển cơ sở hạ tầng đang theo kịp tốc độ tăng trưởng doanh số bán xe điện ở quốc gia này. Sau 7 tháng đã qua của năm 2025, các nhà sản xuất, phân phối đã bán ra 6,913 triệu xe điện mới tại Trung Quốc.

Sự gia tăng mạnh mẽ số lượng trạm sạc xe điện cũng kéo theo mức tiêu thụ điện năng tăng đáng kể. Theo ông Đỗ Trọng Minh, Cục trưởng Cục Điện lực NEA, mức tiêu thụ điện cho các dịch vụ sạc và đổi pin xe điện đã tăng hơn 40% trong bảy tháng đầu năm nay. Chỉ tính riêng trong tháng 7.2025, mức tiêu thụ điện sạc tại Trung Quốc đạt khoảng 7,71 tỉ kWh, tăng 1,0 tỉ kWh so với tháng trước, đánh dấu mức tăng trưởng 53,9% so với cùng kỳ năm trước và 14,9% so với tháng trước. Lượng điện này chủ yếu phục vụ xe buýt và xe chở khách, trong khi xe vệ sinh, hậu cần và taxi chiếm tỷ trọng nhỏ hơn.

Tính đến tháng 7.2025, tại Trung Quốc có 15 nhà đầu tư hệ thống trạm sạc xe điện, quản lý 84,1% tổng số trạm sạc công cộng Ảnh: Car News China

Thị trường vận hành trạm sạc xe điện tại Trung Quốc chủ yếu là cuộc đua của một số ít đơn vị lớn. Tính đến tháng 7.2025, tại Trung Quốc có 15 nhà đầu tư hệ thống trạm sạc xe điện, quản lý 84,1% tổng số trạm sạc công cộng. Dẫn đầu là TELD với 807.000 trạm, Star Charge với 703.000 trạm và Yunkuai Charge với 656.000 trạm.

Ủy ban Dân số, Tài nguyên, Môi trường và Xây dựng Bắc Kinh dự đoán rằng số lượng xe điện của Trung Quốc sẽ vượt quá 100 triệu chiếc vào năm 2030 và cơ sở hạ tầng trạm sạc tại quốc gia này sẽ tiếp tục phát triển nhanh chóng, tuân thủ nguyên tắc "đáp ứng kịp thời nhu cầu".

Ngoài các công ty độc quyền vận hành trạm sạc, các nhà sản xuất xe năng lượng mới cũng đang xây dựng, phát triển mạng lưới sạc riêng. Trong đó, Nio, Li Auto, Tesla đang dẫn đầu về mạng lưới trạm sạc.