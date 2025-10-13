Xe điện Trung Quốc nâng cấp khả năng sạc, 7 phút di chuyển gần 500 km

Bên cạnh cuộc chiến về thị phần, màn đua tranh công nghệ pin trong ngành xe điện cũng đang dần khốc liệt hơn; khi các hãng xe liên tục trình làng thị trường những mẫu mã mới có thông số về dung lượng pin và thời gian sạc ngày càng ấn tượng.

Sau những ông lớn như BYD hay Xiaomi, Zeekr mới đây cũng trở thành tâm điểm chú ý, khi ra mắt phiên bản nâng cấp của mẫu Zeekr 001 với nhiều thay đổi, cải tiến bất ngờ. Trong đó đáng chú ý là việc áp dụng công nghệ sạc mới, cho phép xe có khả năng sạc siêu nhanh.

Zeekr 001 phiên bản nâng cấp sử dụng cấu trúc điện áp cao, giúp xe có khả năng sạc siêu nhanh ẢNH: CARNEWS CHINA

Cụ thể, theo thông tin từ chuyên trang InsideEVs, ở phiên bản mới của Zeekr 001, hãng xe điện "non trẻ" của Trung Quốc chính thức bổ sung tùy chọn pin sử dụng kiến trúc điện áp cao lên đến 900 Volt, thay vì chỉ 800 Volt như trước đây. Công nghệ này không chỉ giúp hệ thống truyền dẫn điện hiệu quả hơn, giảm tổn thất, mà còn cho phép xe tiếp nhận dòng điện mạnh hơn trong quá trình sạc.

Nhà sản xuất cho biết, Zeekr 001 có thể sạc 10 - 80% pin chỉ trong 7 phút khi kết nối với trụ sạc phù hợp. Trong thực tế, điều này đồng nghĩa với việc người dùng có thể nạp thêm lượng pin để xe có thể di chuyển thêm quãng đường gần 500 km chỉ sau thời gian dừng ngắn tại trạm. Đây là con số sánh ngang, thậm chí vượt qua một số mẫu xe cao cấp đến từ Tesla, Porsche hay Hyundai - những thương hiệu đang dẫn đầu về công nghệ sạc nhanh hiện nay.

Để đạt được tốc độ sạc này, Zeekr đã phát triển bộ sạc ultra-rapid có công suất tối đa lên đến 1,2 MW, cao hơn đáng kể so với các trạm 350 kW phổ biến trên thị trường. Trong khi đó, hệ thống pin của Zeekr 001 được tối ưu để chịu được dòng điện lớn mà vẫn kiểm soát tốt nhiệt độ, đảm bảo độ an toàn và tuổi thọ của cell pin.

Chỉ cần 7 phút dừng sạc tại trạm, Zeekr 001 có thể di chuyển thêm quãng đường gần 500 km ẢNH: CARNEWS CHINA

Dù vậy, Zeekr cũng thừa nhận rằng khả năng sạc siêu nhanh này chỉ đạt hiệu quả tối đa khi kết nối với hạ tầng tương thích. Trong khi, thực tế đây vẫn là rào cản ở nhiều thị trường hiện nay. Ngoài ra, các chuyên gia cũng cảnh báo rằng tốc độ sạc cực nhanh sẽ kéo theo nhiều thách thức về kiểm soát nhiệt độ, tuổi thọ pin và chi phí bảo trì hệ thống điện áp cao. Việc triển khai đại trà trạm sạc công suất trên 1 MW cũng cần thời gian để đồng bộ về hạ tầng và tiêu chuẩn an toàn.

Ngoài cải tiến công nghệ sạc, trên phiên bản nâng cấp, Zeekr 001 còn được tinh chỉnh toàn diện về hiệu năng vận hành. Phiên bản dẫn động bốn bánh (AWD) sử dụng hai động cơ điện cho tổng công suất 925 mã lực (680 kW), giúp xe tăng tốc 0 - 100 km/giờ chỉ trong 2,83 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa đạt 280 km/giờ. Đây là thông số ngang ngửa nhiều mẫu siêu xe điện trên thị trường. Trong khi, phiên bản dẫn động cầu sau (RWD) sử dụng pin Qilin của CATL - loại pin thế hệ mới có mật độ năng lượng cao hơn, cho phạm vi hoạt động lên tới 810 km theo chuẩn CLTC.

Bên cạnh khả năng sạc nhanh, bản nâng cấp của Zeekr 001 cũng tinh chỉnh, bổ sung một số tiện ích mới ẢNH: CARNEWS CHINA

Đáng chú ý, dù sở hữu hiệu năng mạnh mẽ, Zeekr 001 vẫn giữ được phong cách thiết kế thanh lịch và sang trọng đặc trưng. Bản nâng cấp được tinh chỉnh nhẹ ở phần đầu xe với cụm đèn chiếu sáng mảnh hơn, cản trước khí động học hơn và bộ mâm hợp kim thiết kế mới.

Bên trong ca-bin, khoang nội thất của Zeekr 001 cũng được làm mới khá nhiều. Xe trang bị màn hình trung tâm cảm ứng 16 inch có thể điều chỉnh xoay ngang hoặc dọc, cụm đồng hồ kỹ thuật số sắc nét, HUD hiển thị trên kính lái, hệ thống âm thanh cao cấp và ghế ngồi tích hợp tính năng massage, thông gió. Hãng cũng cho biết đã cải thiện vật liệu cách âm và tinh chỉnh hệ thống treo khí nén để nâng cao độ êm ái khi vận hành.