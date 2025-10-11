Pin natri-ion giảm rủi ro cháy nổ: Bước ngoặt mới cho ngành xe máy điện?

Trong bối cảnh pin lithium-ion vẫn đối mặt với nhiều áp lực về nguồn cung nguyên liệu, giá thành hay vấn đề an toàn do tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ; các nhà sản xuất pin ô tô, xe máy tại Trung Quốc mới đây dường như đã tìm ra một lối đi khác "hứa hẹn" hơn, mang tên "pin natri-ion". Loại pin mới sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội, được dự báo sẽ trở thành "trái tim" của các dòng xe điện phổ thông trong tương lai.

Khả năng sạc siêu nhanh, giảm nguy cơ cháy nổ

Sở dĩ pin natri-ion đang thu hút sự quan tâm lớn của các "ông lớn" trong ngành xe điện, là bởi loại pin này có thể đáp ứng cùng lúc nhiều tiêu chí. Trong đó nổi trội nhất phải kể đến tính an toàn. Theo chuyên gia, qua quá trình thử nghiệm, pin natri-ion ít gặp phải tình trạng quá nhiệt và mất kiểm soát nhiệt hơn so với pin lithium-ion. Điều này làm giảm đáng kể nguy cơ cháy nổ - vốn dĩ là nỗi lo hiện hữu của không ít người dùng xe điện hiện nay.

Pin natri-ion kỳ vọng sẽ trở thành "trái tim" của nhiều dòng xe điện trong tương lai ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Bên cạnh đó, loại pin này còn được kỳ vọng sẽ là "chìa khóa" để các hãng xe điện (đặc biệt là xe máy điện) có thể giải quyết bài toán hóc búa về thời gian sạc điện. Các thử nghiệm mới nhất cho thấy, pin natri-ion hiện nay đã có thể đạt khả năng sạc đầy 80% dung lượng chỉ trong vòng 15 phút. Đây có thể xem là bước tiến nhảy vọt, nếu so sánh với những loại pin ắc-quy chì truyền thống (thời gian sạc tương ứng mất khoảng vài giờ, thậm chí có thể lên đến 9 - 10 giờ).

Ngoài ra, chi phí và nguồn cung nguyên liệu cũng là một lợi thế vượt trội, giúp pin natri-ion được kỳ vọng sẽ kế thừa và nối dài tương lai của xe điện. Bởi lẽ, khác với pin lithium-ion vốn phụ thuộc vào lithium và coban - các kim loại khá hiếm và phân tán; natri rõ ràng có trữ lượng dồi dào hơn. Vì vậy, việc sử dụng nguyên tố này sẽ không gây áp lực về chuỗi cung ứng nguyên liệu về lâu dài.

So với pin lithium-ion, pin natri-ion sở hữu nhiều ưu thế vượt trội, từ giá thành đến tính an toàn và hiệu suất ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Đó là chưa kể, pin natri-ion còn có khả năng đạt hiệu suất vượt trội ở nhiệt độ thấp. Theo đại diện hãng xe máy điện Yadea (Trung Quốc), loại pin Huayu "Cực natri số 1" mà hãng đã đưa vào thử nghiệm có thể giữ được đến hơn 92% dung lượng xả, ngay cả khi nhiệt độ xuống âm 20 độ C. Nhờ vậy pin này kỳ vọng sẽ là giải pháp lý tưởng cho các vùng lạnh - nơi pin lithium-ion thường bị suy giảm hiệu suất nghiêm trọng.

Bước ngoặt của ngành xe máy điện?

Thực tế, pin natri-ion không còn là một khái niệm quá xa lạ trong ngành công nghệ pin cũng như công nghiệp xe điện. Loại pin này từng được các nhà sản xuất pin "để mắt" và đưa vào nghiên cứu, thử nghiệm từ những năm 1970 - 1980. Tuy nhiên sau đó bất ngờ rơi vào "quên lãng". Mãi đến năm 2010, khi pin lithium-ion sau thời gian bùng nổ đã gặp phải "nút thắt cổ chai" về nguồn cung, khiến chi phí nguyên liệu thô ngày càng tăng; các nhà sản xuất mới bắt đầu tìm về với pin natri-ion, như một giải pháp thay thế bền vững hơn.

Hãng xe máy điện Yadea hiện đã đưa loại pin natri-ion vào thương mại hóa thử nghiệm trên nhiều dòng xe ở Trung Quốc ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Hiện tại, những ông lớn về xe và công nghệ như CATL, BYD, NIO hay SAIC Motor… đều đang tham gia vào quá trình nghiên cứu, thử nghiệm pin natri-ion. Riêng ở lĩnh vực xe máy điện, Yadea thậm chí đã bắt đầu quá trình thương mại hóa loại pin với sản phẩm pin "Cực Natri số 1", ra mắt lần đầu tại Hàng Châu. Từ đầu năm 2024, hãng xe này bắt đầu quá trình thương mại hóa pin natri-ion tại nhiều tỉnh, thành phố lớn ở Trung Quốc như Thẩm Quyến, Bắc Kinh, Trùng Khánh,… thông qua "Hệ sinh thái sạc siêu tốc Cực Natri" (Huayu Extreme Sodium Ultra-Charge Ecosystem). Hệ sinh thái này bao gồm pin natri-ion, trạm sạc nhanh thông minh và tủ đổi pin thông minh (giúp người dùng chỉ mất khoảng 2 phút để nạp đầy pin cho xe).

Không chỉ vậy, với vị thế là thương hiệu xe máy điện dẫn đầu doanh số toàn cầu 8 năm liền (từ 2017 - 2024), Yadea hiện cũng đang đóng vai trò chủ chốt trong việc thiết lập các tiêu chuẩn chung về pin natri-ion. Từ đó tham vọng trở thành thương hiệu tiên phong đưa các dòng xe sử dụng loại pin này vào thương mại đại trà. Hiện tại, hãng đã có hơn 20 mẫu xe điện dùng pin natri đã đạt chứng nhận 3C của Trung Quốc.

Xe máy điện dùng pin natri-ion có bán tại Việt Nam?

Yadea hiện tại cũng đang là một trong những thương hiệu dẫn đầu doanh số mảng xe máy điện tại thị trường Việt Nam. Trước những thông tin về việc hãng xe Trung Quốc đang "rục rịch" mở bán dải sản phẩm mới sử dụng công nghệ pin natri-ion, không ít người dùng đã bày tỏ sự quan tâm, đồng thời có chung thắc mắc, liệu các dòng xe Yadea sử dụng pin natri-ion có được phân phối tại Việt Nam?

Không loại trừ khả năng các dòng xe máy điện Yadea sử dụng pin natri-ion sẽ sớm được thương mại hóa trên toàn cầu và dự kiến cũng sẽ xuất hiện tại Việt Nam ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Lưu Gia - Tổng giám đốc Yadea Việt Nam cho biết: "Mặc dù hiện tại loại pin này chưa được ứng dụng rộng rãi do yếu tố chi phí, nhưng chúng tôi đang có kế hoạch từng bước hiện thực hóa điều này trong các sản phẩm thế hệ tiếp theo, đặc biệt là các dòng xe máy điện tốc độ cao. Ngoài ra, về mặt công nghệ pin, pin natri-ion đã được thương mại hóa tại Trung Quốc và các tiêu chuẩn quốc gia đang không ngừng được cải thiện. Trong tương lai, Yadea sẽ thúc đẩy việc áp dụng pin natri-ion trên toàn cầu, bao gồm cả Việt Nam".

Trước đó, khi được hỏi về tính khả thi của các dòng xe ứng dụng pin natri-ion tại Việt Nam, đại diện nhà máy pin Hoa Vũ Chiết Giang (thuộc Tập đoàn Yadea) cũng nhận định, Việt Nam hiện là thị trường mà số đông người dùng xe hai bánh vẫn quen lựa chọn xe máy xăng. Trong khi đó, pin natri-ion vừa an toàn lại có quãng đường di chuyển vượt trội, cùng tốc độ tối đa đạt được có thể "na ná" với các dòng xe xăng. Vì vậy, sẽ rất phù hợp và giàu tiềm năng.