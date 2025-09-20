Độc lạ: Yadea dùng khăn trải bàn chứng minh sức mạnh xe máy điện Velax

Để chứng minh sức mạnh vận hành cho xe máy điện thể thao - Yadea Velax (vừa mở bán tại Việt Nam từ tháng 6.2025), hãng xe Trung Quốc mới đây khiến giới truyền thông phải bất ngờ khi tiến hành bài thử nghiệm khá lạ.

Cụ thể, tại khu vực thử nghiệm xe ở nhà máy Wuxi (TP.Vô Tích, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc), các nhân viên của hãng sử dụng chiếc Yadea Velax, phía sau xe buộc một sợi dây thừng dài. Đầu còn lại của dây thắt túm vào một chiếc khăn đang trải trên bàn, bên trên khăn kê thêm 3 dĩa trái cây lớn. Tiếp theo đó, kỹ thuật viên đề nổ và kéo ga chiếc Velax để xe tăng tốc nhanh nhất có thể trên đường thẳng.

Độc lạ: Yadea dùng khăn trải bàn chứng minh sức mạnh của xe máy điện Velax

Kết quả, chiếc xe sau đó kéo phăng sợi thây thừng, chỉ trong tích tắc giật theo chiếc khăn trải bàn. Tuy nhiên điều đáng ngạc nhiên là các dĩa trái cây đặt phía trên khăn chỉ bị xê xích nhẹ và không hề rơi xuống đất trước sự ngỡ ngàng của nhiều người.

Đại diện hãng cho biết, đây là một bài thử nghiệm nhỏ nhằm chứng minh sức mạnh vận hành cho mẫu xe máy điện thể thao - Yadea Velax. Đặc biệt ở khả năng tăng tốc "nhanh như điện", nhờ gia tốc vượt trội. Thực tế, đây là một dạng bài thử nghiệm khá lạ. Trước đây, từng có thời điểm nhiều người dùng xe máy chạy theo trào lưu dán tem xe theo màu và họa tiết tương tự những chiếc khăn trải bàn; tuy nhiên dùng khăn trải bàn như một công cụ thử xe là điều gần như chưa từng xuất hiện trong ngành ô tô, xe máy.

Bài thử nghiệm độc đáo của Yadea phần nào chứng minh khả năng tăng tốc tức thì của xe Velax ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Ngoài ra, lý do hãng xe máy điện Trung Quốc lựa chọn Velax cho thử nghiệm đặc biệt này vì đây là một trong những dòng xe phổ thông của Yadea sở hữu khả năng vận hành ấn tượng nhất. Tại thị trường Việt Nam, phiên bản cao nhất Velax U của dòng xe này sử dụng động cơ TTFAR 3.000 Watt có công suất tối đa lên đến 4.900 Watt, kết hợp với hai pin Ternary Lithium, mỗi pin có dung lượng 76V 30Ah. Trang bị này giúp xe có khả năng tăng tốc tức thì ấn tượng, trước khi đạt tốc độ tối đa lên đến 86 km/giờ, cùng phạm vi hoạt động 129 km sau mỗi lần sạc đầy.

Yadea Velax trang bị tiêu chuẩn hệ thống treo gồm cặp phuộc ống lồng phía trước và hai lò xo trụ giảm chấn phía sau. Cả hai bánh đều được trang bị phanh đĩa đơn kết hợp hệ thống phanh kết hợp CBS. Bánh trước, bánh sau đều dùng mâm đúc 14 inch kết hợp lốp không xăm. Tất cả phiên bản đều có màn hình LCD hiển thị thông tin, tích hợp hệ thống thông minh AIGO.

Riêng bản cao cấp tích hợp công nghệ tự động nhận diện chủ xe, mở khóa từ xa qua app điện thoại, chia sẻ tài khoản, định vị GPS, chân chống ngắt điện, nhắc nhở sạc đầy pin, cảnh báo dịch chuyển, hiệu ứng âm thanh cá nhân hóa…

Yadea Velax hiện đang phân phối tại Việt Nam 3 phiên bản, giá từ 29,99 triệu đồng ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Về thiết kế, mẫu xe "tân binh" của Yadea hướng đến nhóm khách hàng trẻ, nhân viên văn phòng cũng như những ai đang tìm kiếm xe máy điện thể thao, thông minh phục vụ di chuyển hàng ngày. Do đó, xe được thiết kế theo phong cách thể thao, mạnh mẽ. Đặc biệt khu vực đầu xe với phần yếm trước tạo dáng bằng những đường gân góc cạnh, các mảng ốp nhựa tích hợp cụm đèn pha LED, đèn định vị… tạo hình chữ V. Hai bên thân xe có các khe gió tạo nên sự hầm hố.

Cũng theo chia sẻ từ đại diện Yadea Việt Nam, Velax hiện đang là một trong những mẫu xe hút khách nhất của hãng tại Việt Nam. Mẫu xe này hiện đang "cháy hàng" do nhu cầu quá tải so với dự kiến.