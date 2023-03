Apple sử dụng hơn 200 tài xế thử nghiệm xe tự lái

Theo ArenaEV, dự án xe hơi của Apple gọi là Project Titan đã được công ty triển khai trong nhiều năm, thậm chí có thời điểm nó bị khai tử. Giờ đây, báo cáo mới nhất đến từ macReports dựa trên dữ liệu công khai về thử nghiệm xe tự hành đến từ cơ quan quản lý giao thông ở California (Mỹ) cho thấy dự án này đang trở lại mạnh mẽ.



Một ý tưởng thiết kế dành cho mẫu xe tự lái Apple Car CHỤP MÀN HÌNH

Tại California, mọi tài xế tham gia thử nghiệm công nghệ tự lái đều phải đăng ký, và mọi phương tiện tham gia thử nghiệm cũng phải được đăng ký với nhà chức trách và phải có giấy phép đặc biệt để lái xe trên đường công cộng. Do các quy định này, thông tin về xe tự lái của Apple có thể xuất hiện rõ hơn. Cụ thể, báo cáo ghi nhận Apple đã tăng số lượng người lái thử lên 201 người, trong khi đội xe thử nghiệm của họ vẫn ở mức 67.

Điều này cho thấy trong nhiều năm, Project Titan của Apple đã phát triển thành ba chương trình riêng biệt. Đầu tiên, công nghệ xe tự lái được đi theo con đường riêng biệt, nơi Apple dễ dàng tận dụng chuyên môn của mình về phần cứng và phần mềm để phát triển công nghệ tự lái tiên tiến, điều mà công ty đang đặt mục tiêu vượt mặt các đối thủ.

Phần thứ hai xuất hiện từ Project Titan là Apple CarPlay với kế hoạch biến nó trở thành một hệ điều hành cho bất kỳ phương tiện nào. Phiên bản mới nhất của phần mềm sẽ được giới thiệu vào cuối năm nay trên các loại xe Acura, Audi, Ford, Honda, Infiniti, Jaguar, Land Rover, Lincoln, Mercedes-Benz, Nissan, Polestar, Porsche, Renault và Volvo. CarPlay mới sẽ tích hợp hoàn toàn với ô tô và hỗ trợ tất cả chức năng chính.

Apple CarPlay sẽ là nền tảng cho hệ thống xe tự lái của Apple CHỤP MÀN HÌNH

Cuối cùng là bản thân chiếc xe của Apple, nơi công ty liên tục thay đổi hướng đi trên con đường phát triển của mình, bao gồm giải tán các nhóm hiện có chỉ để tuyển dụng các chuyên gia mới, đi từ ý tưởng về một chiếc xe cho mọi người thành xe sang trọng rồi lại quay trở lại mục tiêu xe điện thông thường.

Khi nói về hồ sơ an toàn của xe điện Apple đang thử nghiệm, kể từ tháng 1.2023, Apple chỉ ghi nhận một vụ va chạm nhỏ khi chiếc xe va vào lề đường và bị hỏng bánh. Điều này xảy ra khi đang ở chế độ do người điều khiển, có nghĩa đây là lỗi từ phía con người chứ không phải do hệ thống tự lái.

Được biết, kể từ khi Apple thử nghiệm công nghệ tự lái, hãng đã báo cáo 16 vụ va chạm. Để so sánh, Waymo đã báo cáo xảy ra 227 vụ va chạm, trong khi Cruise chứng kiến 203 vụ va chạm. Cũng cần lưu ý rằng Apple vẫn chưa xin giấy phép lái xe không người lái và những người lái thử luôn ngồi sau tay lái của các phương tiện thử nghiệm.