Loạt xe máy điện tại Việt Nam có thể đổi pin trong vài phút

Hệ thống trạm sạc được xem là "chân ái" cho sự phát triển bền vững của xe máy điện. Tuy nhiên tại Việt Nam hiện nay, thực tế hạ tầng sạc vẫn còn khá hạn chế, chủ yếu tập trung ở các thành phố lớn và chưa phủ rộng đến khu vực ngoại ô hay nông thôn. Điều này gây bất tiện, khiến không ít người dùng e dè khi chuyển sang sử dụng xe điện, đặc biệt với những ai có nhu cầu di chuyển nhiều.

Để giải quyết bài toán này, thời gian gần đây nhiều hãng xe máy điện đã bắt đầu thử nghiệm mô hình đổi pin như một giải pháp đệm. Mô hình này không chỉ giúp rút ngắn thời gian chờ đợi mà còn mang lại sự tiện lợi cho người dùng. Dưới đây là một số lựa chọn xe máy điện đã áp dụng công nghệ đổi pin nhanh đáng cân nhắc.

Selex Camel 1/ Camel 2

Selex Motors là nhà sản xuất tiên phong mở bán các dòng xe máy điện tích hợp đổi pin tại Việt Nam. Hiện tại, thương hiệu xe máy điện này đã tung ra thị trường hai mẫu xe có hỗ trợ tính năng hoán đổi pin nhanh, gồm Camel 1 và Camel 2.

Selex Motors là hãng xe máy điện đầu tiên đưa mô hình trạm đổi pin về Việt Nam ẢNH: SELEX MOTORS

Bộ đôi này trang bị 3 viên pin lithium-ion, cho xe phép di chuyển tối đa khoảng 150 km sau mỗi lần thay pin đầy. Đối tượng khách hàng chính của Camel 1 và Camel 2 là nhóm người mua xe máy điện chạy dịch vụ giao hàng. Bên cạnh công nghệ đổi pin, hai mẫu xe này cũng được bố trí nhiều tiện ích thực dụng như số lùi, yên sau tháo lắp linh hoạt, khung sau kéo dài, gương có thể điều chỉnh và ổ cắm điện dân dụng.

Tại Việt Nam, Selex Camel 1 niêm yết giá ở mức 27,8 triệu đồng. Trong khi Camel 2 có giá 28,8 triệu đồng. Người dùng xe Camel 1, Camel 2 của Selex có thể đổi pin với chi phí 8.000 đồng/lần. Mỗi pin dung lượng 20 Ah, nặng khoảng 7,5 kg, tầm hoạt động 50 km. Hãng này cung cấp nhiều gói thuê pin khác nhau, tùy vào đối tượng sử dụng.

DK Roma SX

Một mẫu xe máy điện khác có tích hợp khả năng đổi pin nhanh và cũng từng gây chú ý tại Việt Nam là DK Roma SX. Bên cạnh kiểu dáng gọn gàng, dễ lái, phù hợp cho việc di chuyển hàng ngày, điểm nhấn nổi bật trên mẫu xe này chính là cách bố trí hệ thống pin có thể đổi nhanh tại các trạm đổi pin.

DK Roma SX cũng là một lựa chọn xe máy điện tích hợp khả năng đổi pin đáng cân nhắc cho khách Việt ẢNH: SELEX MOTORS

Cụ thể, với người dùng không sử dụng ắc-quy chì, nếu nâng cấp lên pin lithium (dùng chung với thương hiệu Selex), DK Roma SX có khả năng đổi pin nhanh chóng tương tự hai dòng Selex Camel 1 và Camel 2. Với 2 pin sạc đầy, mẫu xe của DK Bike có thể di chuyển quãng đường lên tới 100km. Qua đó tiết kiệm thời gian chờ sạc, đồng thời mở rộng đáng kể phạm vi di chuyển.

Tại Việt Nam, DK Roma SX niêm yết giá chỉ 20,6 triệu đồng, định vị ở phân khúc xe máy điện giá rẻ, hướng đến nhóm khách hàng học sinh, sinh viên.

EVgo A, D, EH2

Tương tự DK Bike, thương hiệu xe điện EVGo (thuộc Tập đoàn Sơn Hà) cũng chọn cách hợp tác với Selex Motors để phát triển các dòng xe máy điện có khả năng đổi pin tiện lợi. Trong đó, nổi bật nhất là 3 dòng EVGo A, EVGo D và EVGo EH2, sử dụng chung pin hoán đổi với hệ sinh thái Selex. Nhờ vậy, người dùng không chỉ sạc tại nhà mà còn có thể đến các trạm Selex để đổi pin nhanh, rút ngắn thời gian chờ đợi và tăng tính tiện lợi trong di chuyển.

Với việc bắt tay cùng Selex Motors, thương hiệu xe điện EVGo cũng có một số mẫu xe có thể đổi pin ẢNH: EVGO

Tại Việt Nam, bộ 3 EVGo niêm yết giá bán lần lượt EVGo D (17,9 triệu đồng), EVGo A (23,9 triệu đồng) và EVGo EH2 (32,6 triệu đồng). Đây là mức giá dễ tiếp cận, đặc biệt với nhóm học sinh, sinh viên hoặc giới trẻ chưa có bằng lái xe, bởi đa số mẫu EVGo được thiết kế vận hành ở tốc độ dưới 50 km/giờ.

Honda CUV e:

Bên cạnh nhóm thương hiệu Việt, thương hiệu xe Nhật Bản - Honda mới đây cũng đã bắt đầu đưa Honda CUV e:, dòng xe đầu tiên tích hợp dịch vụ đổi pin vào thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, khác với những mẫu xe của Selex Motors, DK Bike hay EVGo; mẫu xe của Honda không được hãng phân phối chính thức mà chỉ áp dụng hình thức cho thuê xe theo các gói tháng hoặc năm.

Honda CUV e: cũng tích hợp đổi pin, tuy nhiên mẫu xe của Honda không phân phối chính thức tại Việt Nam, thay vào đó hãng chỉ cho thuê theo gói ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Ngoài ra, so với các mẫu xe kể trên, Honda CUV e: được định vị ở phân khúc xe điện cao cấp. Xe sở hữu nhiều trang bị công nghệ, tiện nghi như màn hình TFT 7 inch hiển thị đầy đủ thông tin về xe, công nghệ Roadsync Duo giúp khách hàng trải nghiệm hàng loạt tính năng hữu ích như điều hướng xe, âm nhạc cũng như nhận cuộc gọi,... thông qua việc kết nối bluetooth giữa xe với điện thoại.

Ở khả năng vận hành, Honda CUV e: sử dụng động cơ điện sản sinh công suất định mức 4,2 kW và tối đa 6 kW, bảo đảm vận hành thoải mái ngay cả trong và ngoài đô thị. Đặc biệt, mẫu xe máy điện Nhật còn có đến 3 chế độ lái tùy chỉnh, cùng tính năng hỗ trợ lùi để quay đầu xe trong không gian hẹp.

VinFast và TMT Motors cũng sắp gia nhập cuộc đua

Bên cạnh những thương hiệu, mẫu mã kể trên, phân mảng xe máy điện có khả năng hoán đổi pin tại Việt Nam dự kiến còn sôi động hơn nữa trong thời gian tới, khi ít nhất chào đón thêm sự xuất hiện của loạt xe đến từ VinFast và TMT Motors.

Phân mảng xe máy điện có khả năng hoán đổi pin tại Việt Nam dự kiến còn sôi động hơn nữa khi VinFast và TMT Motors cũng sắp gia nhập cuộc đua ẢNH: TMT MOTORS

VinFast đã công bố kế hoạch triển khai hệ thống đổi pin lên tới 150.000 trạm trên cả nước trong vài năm tới, đồng thời ra mắt phiên bản xe đổi pin của các dòng xe máy điện hiện tại. Trong đó, dòng xe đầu tiên được bổ sung phiên bản đổi pin là Evo Max, ra mắt vào tháng 10 với giá 20 triệu đồng. Sau đó, hãng bổ sung ba dòng xe đổi pin khác ngay trong năm nay, gồm Feliz Max (24,9 triệu đồng), Vero X Max (33,9 triệu đồng), Drift Max (39,9 triệu đồng).

Trong khi đó, TMT Motors cũng vừa "đánh tiếng" tham gia phát triển trạm đổi pin. Hãng này cho biết sẽ trình làng 5 mẫu xe máy điện tại Việt Nam vào cuối 2025. Cùng với đó là kế hoạch đầu tư hệ thống trạm sạc, đổi pin công cộng.