Mua xe máy điện tháo pin sạc, chọn VinFast Evo Grand Lite hay Honda ICON e:?

Các nhà sản xuất xe máy điện đang từng bước giải quyết mối lo về việc sạc pin cho người tiêu dùng bằng cách phát triển, phân phối thêm các mẫu mã, phiên bản xe máy điện tháo được pin sạc, đổi. Sau sự góp mặt của mẫu Honda ICON e:, mới đây hãng xe Việt Nam - VinFast thu hút sự chú ý khi tung ra thị trường phiên bản VinFast Evo Grand Lite. Cả hai mẫu xe này đều sở hữu thiết kế bắt mắt, cũng những ưu điểm, hạn chế riêng… khiến nhiều khách hàng như anh Lê Hoàng Lâm phân vân khi lựa chọn mua xe máy điện tháo được pin sạc cho con gái sử dụng.

VinFast Evo Grand Lite mới ra mắt sở hữu kiểu dáng thời trang, đặc biệt có thể lắp thêm 1 pin bổ sung để sử dụng Ảnh: Chí Tâm

Trong câu hỏi gửi đến Báo Thanh Niên, anh Lê Hoàng Lâm cho rằng: "VinFast Evo Grand Lite mới ra mắt sở hữu kiểu dáng thời trang, đặc biệt có thể lắp thêm 1 pin bổ sung để sử dụng và có thể tháo để sạc, đổi giá bán khá hấp dẫn. Trong khi, Honda ICON e: là một mẫu xe mới của Honda vốn nổi tiếng trong mảng xe máy về độ bền, sự ổn định, pin gắn trên xe cũng có thể tháo rời để sạc". Do đó, anh Lâm đang phân vân không biết nên lựa chọn VinFast Evo Grand Lite hay Honda ICON e: khi mua xe máy điện tháo được pin sạc, để cho con gái sử dụng đi học cũng như đi lại hàng ngày.

Liên quan đến câu hỏi của anh Lê Hoàng Lâm cũng như nhiều người đang muốn mua xe điện tháo được pin sạc, theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, đây đều là hai lựa chọn mới, đáng cân nhắc trên thị trường xe máy điện. Tuy nhiên, mỗi mẫu xe có một phong cách cũng như lợi thế cạnh tranh riêng. Do đó, để biết được đâu là mẫu xe phù hợp, trước hết người mua cần xác định rõ nhu cầu, sau đó xem xét so sánh giữa hai mẫu xe này theo từng tiêu chí để tìm ra lựa chọn phù hợp.

Trước tiên, về giá bán VinFast Evo Grand Lite hay Honda ICON e: đều là mẫu xe mới được sản xuất, phân phối chính hãng tại Việt Nam với tầm giá dưới 30 triệu đồng. Cụ thể, VinFast Evo Grand Lite có giá 18 triệu đồng (1 pin kèm 1 bộ sạc), nếu lắp thêm 1 pin người mua phải chi trả thêm 5 triệu đồng. Trong khi đó, Honda ICON e: có giá từ 26,4 - 26,8 triệu đồng. Khách hàng có hai lựa chọn thuê pin (giá 350.000 đồng/tháng) hoặc mua luôn pin với giá 9,8 triệu đồng. Như vậy, nếu mua luôn pin, chi phí phải bỏ ra cho Honda ICON e: sẽ từ 36,2 - 36,8 triệu đồng. Trong khi, VinFast Evo Grand Lite có giá chỉ 23 triệu đồng (đã mua thêm 1 pin). Do đó, nếu xét về chi phí ban đầu bỏ ra để sở hữu xe, VinFast Evo Grand rõ ràng lợi thế hơn so với Honda ICON e:.

VinFast Evo Grand Lite giá 18 triệu đồng (1 pin kèm 1 bộ sạc), nếu lắp thêm 1 pin người mua phải chi trả thêm 5 triệu đồng Ảnh: Chí Tâm

Về kiểu dáng thiết kế, mỗi mẫu xe có một phong cách riêng. Honda ICON e: sở hữu vẻ ngoài thể thao, chắc chắn và có phần thực dụng đúng phong cách xe Nhật Bản. Trong khi, thiết kế VinFast Evo Grand Lite có phần mềm mại, thanh thoát hơn. Tùy thẩm mỹ mỗi người sẽ có đánh giá khác nhau. Tuy nhiên, VinFast Evo Grand Lite có vẻ phù hợp hơn với cả nhóm khách nam và nữ. Trong khi, Honda ICON e: cũng có thể sử dụng với nhóm khách học sinh, sinh viên. Do đó, với tiêu chí mua xe máy điện tháo được pin sạc để cho con gái sử dụng đi học cũng như đi lại hàng ngày, VinFast Evo Grand Lite sẽ phù hợp hơn.

Về trang bị động cơ và khả năng vận hành. VinFast Evo Grand Lite được trang bị động cơ in-hub đặt tại bánh sau, cho công suất 1.900 W, tốc độ giới hạn điện tử ở mức 48 km/giờ. Phiên bản này có thời gian sạc pin tiêu chuẩn khoảng 6 giờ 30 phút, khi pin gắn trên xe được sạc đầy cho phạm vi di chuyển tối đa 70 km và tăng lên 128 km khi lắp thêm pin phụ. Trong khi đó, Honda ICON e: sử dụng động cơ điện tích hợp trong bánh xe phía sau với công suất khoảng 1,5 kW kết hợp pin lithium-ion có dung lượng 30,6 Ah với điện áp 48 Volt, tức tương đương 1,5 kWh và đạt tốc độ tối đa 48 km/giờ. Thời gian sạc 0 - 100% trong khoảng 8 giờ, sạc từ 25 - 75% trong 3,5 giờ. Theo hãng xe Nhật Bản, mỗi lần sạc đầy pin, Honda ICON e: có phạm vi hoạt động tối đa 71 km.

Honda ICON e: có phạm vi hoạt động tối đa 71 km cho mỗi lần sạc đầy pin Ảnh: B.H

Về sự thuận tiện trong quá trình sử dụng, rõ ràng VinFast Evo Grand Lite đang nắm lợi thế. Bởi ngoài việc VinFast đang sở hữu hệ thống trạm sạc lớn nhất trong số các hãng xe điện tại Việt Nam, đơn vị này cũng đang phát triển thêm các trạm sạc, trạm đổi pin cho xe máy điện. Hơn nữa, nếu mua thêm pin, người dùng VinFast Evo Grand Lite không chỉ đi được xa hơn sau mỗi lần sạc đầy mà còn chủ động và đỡ mất thời gian hơn. Trong khi đó, với Honda ICON e: người dùng phải cắm sạc dù xe cho phép tháo rời pin.

Với những phân tích trên, có thể thấy VinFast Evo Grand Lite là lựa chọn khả dĩ, phù hợp hơn khi không chỉ tiết kiệm, kinh tế mà còn thuận tiện trong việc sử dụng, di chuyển.