'Tesla của làng xe máy' xâm nhập thị trường Đông Nam Á, liệu có về Việt Nam?

Dung lượng thị trường lớn cùng với xu hướng chuyển đổi sang xe xanh diễn ra mạnh mẽ tại nhiều quốc gia đang biến Đông Nam Á trở thành điểm đến của các nhà sản xuất xe máy trên thế giới, trong đó có cả những hãng xe máy điện. Sau một loạt "ông lớn" như Yadea, Dibao… mới đây đến lượt Omoway - thương hiệu xe máy điện Trung Quốc được giới truyền thông ví von như "Tesla của làng xe máy" đang từng bước xâm nhập thị trường Đông Nam Á.

Omoway - thương hiệu xe máy điện Trung Quốc được giới truyền thông ví như "Tesla của làng xe máy" Ảnh: Omoway

Thương hiệu Omoway do các cựu giám đốc của hãng xe Xpeng ở Trung Quốc thành lập cách đây chưa lâu nhưng đã thu hút sự chú ý tại quê nhà cũng như một số quốc gia lân cận bằng dòng xe mang thiết kế phá cách, hiện đại và có cả công nghệ tự lái… Trong kế hoạch mở rộng phạm vi phân phối sang khu vực Đông Nam Á, Indonesia là thị trường đầu tiên Omoway nhắm đến. Điều này hoàn toàn dễ hiểu bởi Indonesia hiện đang là thị trường xe máy lớn nhất khu vực đồng thời đứng thứ ba thế giới. Đặc biệt, xu hướng chuyển đổi sang sử dụng xe máy điện tại quốc gia này đang diễn ra rầm rộ nhờ chính sách ưu đãi, hỗ trợ từ phía Chính phủ.

Theo truyền thông Indonesia, Omoway đang chuẩn bị phân phối xe tại quốc gia này. Trước đó, "Tesla của làng xe máy" đã ra mắt thị trường Indonesia vào tháng 6.2025 đồng thời "nhá hàng" mẫu xe Omo X. Ông Yulong Chen - Tổng Giám đốc Omoway khẳng định, Omo X sẽ là một trong những mẫu xe máy điện tiên tiến nhất từng trình làng tại Indonesia. Điều này là do một số công nghệ tích hợp trên xe được áp dụng từ xe ô tô thông minh.

Omo X sở hữu thiết kế phá cách với những mảng khối phẳng tương tự phong cách của dòng bán tải Tesla Cybertruck Ảnh: Omoway

Omo X sở hữu thiết kế phá cách với những mảng khối phẳng tương tự phong cách của dòng bán tải Tesla Cybertruck. Mẫu xe này được trang bị kính chắn gió phía trước, dải đèn LED vắt ngang đầu xe, yên xe phẳng và khá rộng. Không giống như các sản phẩm khác, xe máy điện Omo X không cần chìa khóa để khởi động, người dùng chỉ cần bật Bluetooth kết nối với điện thoại và mang điện thoại gần xe, xe sẽ tự động khởi động.

Omo X còn được trang bị màn hình lớn hiển thị nhiều thông tin như lộ trình lái xe theo thời gian thực, lượng pin còn lại cho đến vị trí các trạm sạc điện… Xe cũng có hệ thống chống trộm. Nếu phát hiện chuyển động đáng ngờ không trùng khớp với thói quen của người dùng, hệ thống sẽ tự động khóa xe và gửi cảnh báo đến điện thoại của chủ xe, thông báo vị trí hiện tại của xe. Nếu người khác mượn xe, quyền truy cập có thể được cấp thông qua xác thực tài khoản trong ứng dụng.

Omo X còn có một số công nghệ như tự lái và đỗ xe tự động Ảnh: Omoway

Hiện tại, Omoway mới chỉ tiết lộ tính năng và công nghệ, trong khi thông số kỹ thuật về dung lượng pin, thời gian sạc và tốc độ tối đa vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, điều chắc chắn là Omo X sẽ sử dụng pin lithium-ion. Ngoài những tính năng đã được tiết lộ trước đó, trong lần "nhá hàng" trước đó Omo X còn trình diễn một số công nghệ như khả năng tự lái và đỗ xe tự động.

Omoway hiện đang tìm kiếm đối tác để phát triển mạng lưới bán hàng, dịch vụ tại Indonesia, đồng thời cho biết không loại trừ khả năng sẽ mở rộng phạm vi phân phối sang các quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á.