4 ngày cầm lái xe điện BYD Atto 2: Đáng 'thử' nếu thích trải nghiệm

Sau loạt sản phẩm mang tính "branding", chào sân thị trường như Seal, Atto 3 hay Dolphin; BYD gần đây bắt đầu đẩy mạnh kế hoạch mở rộng dải sản phẩm tại Việt Nam. Chỉ trong vài tháng, thương hiệu xe Trung Quốc liên tiếp tung thêm nhiều mẫu xe mới thực dụng và sát sao với nhu cầu người dùng hơn. Từ dòng MPV 5+2 chỗ thuần điện - BYD M6 đến dòng SUV, crossover cỡ trung hybrid - BYD Sealion 6 hay SUV đô thị (B-SUV) - BYD Atto 2. Tất cả đều là những mẫu mã thuộc các phân khúc "nóng", vốn đang hút thị hiếu khách hàng.

BYD Atto 2 là mẫu xe mới nhất được hãng xe Trung Quốc mở bán tại thị trường Việt Nam, hướng đến nhóm khách hàng trẻ ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Trong số này, BYD Atto 2 là cái tên mới nhất, cũng là mẫu xe được đặt nhiều kỳ vọng bởi mức giá bán dễ tiếp cận, lại định vị ở nhóm xe có tệp khách hàng đông đảo bậc nhất thị trường. Vậy so với các đối thủ cạnh tranh, Atto 2 có gì nổi trội?

Thiết kế: Dung hòa công năng và thẩm mỹ

Đánh giá một cách trực quan, nếu so với những "đàn anh" như Seal hay Atto 3, BYD Atto 2 có lẽ là mẫu xe có kiểu dáng ít "cá tính" hơn. Nói như vậy là bởi phong cách thiết kế tổng thể của mẫu SUV đô thị này nhìn chung hướng đến sự hài hòa. Yếu tố thể thao, phá cách cân bằng với sự hiện đại và đâu đó có cả tính thực dụng.

BYD Atto 2 sở hữu thiết kế được đánh giá dung hòa giữa yếu tố thẩm mỹ và tính thực dụng ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Điều này thể hiện trước hết ở kiểu dáng có phần vuông vức gợi nhớ đến những dòng xe "kei car" của người Nhật. Xét về thẩm mỹ, cách thiết kế này khiến Atto 2 phải chịu ít nhiều "thiệt thòi" vì phong cách "kei car" thường kém bắt mắt hơn. Mặc dù vậy, điểm cộng là xe sẽ có không gian nội thất rộng rãi, thoáng đãng vượt trội.

Những chi tiết nổi bật khác trên mẫu B-SUV nhà BYD có thể kể đến như hệ thống đèn full LED liền mạch, các hốc gió hai bên và phần lưới thông gió bên dưới tạo hình nổi khối, nhấn nhá bằng các đường viền sơn màu tương phản. Đuôi xe ấn tượng với cụm đèn LED liền mạch, dải đèn định vị hình biểu tượng vô cực mang tính nhận diện thương hiệu cao.

Nội thất, tiện nghi: Tối giản, đậm chất xu hướng

Như đã đề cập, BYD Atto 2 có thiết kế tương đối vuông vức kiểu "kei car". Phong cách này tuy ít nhiều làm giảm sự cá tính của xe; nhưng bù lại, khi kết hợp với chiều dài cơ sở lên đến 2.620 mm lại trở thành lợi thế về tiện nghi, giúp mẫu xe điện Trung Quốc sở hữu không gian bên trong xe rộng thoáng. Điều này có thể dễ dàng cảm nhận trực quan, ngay khi mở cửa nhìn vào ca-bin: trần xe cao, khoảng cách để chân ở các ghế đều dư giúp người ngồi nhìn chung rất thoải mái.

Không gian nội thất trên BYD Atto 2 tương đối tối giản nhưng hiện đại và đậm hơi hướm tương lai ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Một điểm nhấn khác không thể không kể đến là phong cách thiết kế, bố trí nội thất hiện đại, đậm chất xu hướng. Đặc biệt ở khu vực bảng táp-lô. Các chi tiết và nút bấm gần như lược bỏ hoàn toàn. Thay vào đó, hãng chỉ bố trí 2 màn hình hiển thị, gồm màn hình thông tin sau vô-lăng và màn hình cảm ứng trung tâm kích thước 12,8 inch, tích hợp gần như tất cả các tính năng, tác vụ. Màn hình gây ấn tượng nhờ khả năng xoay 90 độ, hỗ trợ hiển thị tùy theo sở thích của người dùng; đồng thời hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây, điều khiển giọng nói tiếng Việt.

Đặc biệt, màn hình trung tâm với độ sắc nét cao còn tích hợp hiển thị hình ảnh từ hệ thống camera 360 độ với tính năng nhìn xuyên gầm. Trang bị này không chỉ hỗ trợ tối đa cho người lái (nhất là các tài mới) trong các tình huống lùi, đỗ xe hoặc lái xe trong không gian chật hẹp; mà còn mang đến trải nghiệm mới mẻ và tương đối thú vị.

Mẫu xe điện của BYD cũng nổi bật với không gian rộng rãi hàng đầu phân khúc ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Mặc dù vậy, bên cạnh những ưu điểm, trang bị nội thất trên BYD Atto 2 cũng vẫn còn một số điểm khiến người viết chưa thực sự hài lòng. Trong đó đáng tiếc nhất là việc hãng không bố trí cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau. Với điều kiện thời tiết tại Việt Nam, đây quả thực là một thiếu sót không nhỏ. Dù rằng, mẫu B-SUV thuần điện này cũng có chế độ khởi động từ xa.

Vận hành: Lợi thế sức mạnh của xe điện quá rõ ràng

Sau 4 ngày cầm lái BYD Atto 2, có thể thấy sự khác biệt rõ nhất giữa mẫu xe này và các đối thủ cùng phân khúc SUV đô thị chính là khả năng vận hành. Atto 2 trang bị động cơ điện đặt ở cầu trước, sản sinh công suất 130 kW (tương đương 174 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 290 Nm. Là một trong những mẫu xe sở hữu sức mạnh lớn nhất nhóm B-SUV tại Việt Nam.

Trang bị này giúp Atto 2 có khả năng tăng tốc tức thì, gần như loại bỏ hẳn cảm giác chậm ga hay "đuối" trong quá trình tăng tốc. Điều này có thể cảm nhận khi lái xe di chuyển trên cao tốc hoặc đường đèo dốc, trong những tình huống cần tăng tốc nhanh để vượt xe khác.

Động cơ điện mang lại khả năng vận hành mạnh mẽ và khác biệt cho BYD Atto 2 ẢNH: NGUYỄN DUY

Bên cạnh đó, sự ổn định cũng là điểm cộng lớn khác của Atto 2. Thực tế, trong phân khúc xe cỡ B, không quá lời khi nói rằng mẫu xe nhà BYD là một trong số những cái tên mang lại cảm giác lái cứng vững, yên tâm nhất. Đặc biệt thấy rõ khi điều khiển xe lưu thông ở những dải tốc độ cao (trên 100 km/giờ).

Sạc pin thế nào, có đáng ngại?

Ô tô điện bắt đầu tăng trưởng mạnh tại Việt Nam trong vài năm trở lại đây. Tuy nhiên không thể phủ nhận, loại xe này vẫn còn quá mới mẻ với số đông người dùng. BYD hiện cũng chưa xây dựng hệ thống trạm sạc riêng như hãng xe "chủ nhà" VinFast. Chính vì vậy, vấn đề tiếp năng lượng cho xe sẽ là rào cản với Atto 2.

Thực tế trải nghiệm cho thấy, nếu sử dụng di chuyển chủ yếu trong môi trường đô thị, tại các thành phố lớn (nơi có nhiều đại lý BYD hoặc trạm sạc của các bên thứ 3 cung cấp giải pháp sạc); BYD Atto 2 với bộ pin dung lượng 45,12 kWh, cho phép xe di chuyển quãng đường 380 km (NEDC) chỉ sau một lần sạc đầy sẽ rất phù hợp. Nhất là với người dùng cá nhân, nhu cầu đi lại không nhiều và có điều kiện sạc tại nhà.

Hạn chế về hạ tầng điện và trạm sạc nhanh ít nhiều sẽ là rào cản của BYD Atto 2 trong việc thuyết phục người dùng ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Tuy nhiên, với nhóm người dùng ở các tỉnh, khu vực ngoại ô hay thường xuyên lái xe di chuyển quãng đường xa, việc hạn chế trạm sạc nhanh trong bối cảnh hiện tại sẽ ít nhiều mang lại những trở ngại. Nếu không tính toán kỹ lộ trình, sẽ thực sự "phiền phức".

Đánh giá chung

Góp mặt ở một phân khúc cạnh tranh khốc liệt như SUV đô thị (B-SUV), lại là một mẫu xe thuần điện vốn đang đối mặt ít nhiều rào cản. Tuy nhiên, với nhóm người dùng trẻ yêu thích công nghệ và trải nghiệm, mẫu xe Trung Quốc lại là một trong những cái tên "đáng thử" nhất.