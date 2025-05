Xe hybrid cắm sạc Trung Quốc: BYD Sealion 6 có gì hơn Jaecoo J7?

Sau nhiều lần "nhá hàng", BYD Sealion 6 đã chính thức gia nhập thị trường Việt Nam với hai phiên bản Dynamic và Premium đi kèm giá niêm yết 839 - 936 triệu đồng. Tuy nhiên, thời gian đầu Sealion 6 áp dụng mức giá ưu đãi 799 - 899 triệu đồng. Đây là mẫu xe được kỳ vọng sẽ khuấy động phân khúc crossover hạng C khi sử dụng công nghệ Plug-in hybrid (PHEV) - xe hybrid cắm sạc cho phạm vi hoạt động rộng và tiết kiệm nhiên liệu.

BYD Sealion 6 và Jaecoo J7 Flagship PHEV đều là xe lai xăng - điện xuất xứ Trung Quốc

Sau khi BYD công bố mức giá Sealion 6, đối thủ "đồng hương" Jaecoo J7 bản PHEV cũng có động thái điều chỉnh giá bán xuống còn 969 triệu đồng (giảm 30 triệu). Ngoài ra, Jaecoo còn ưu đãi thêm 90 triệu đồng cho mẫu xe này nhằm tăng lực cạnh tranh.

BYD Sealion 6 Premium Giá xe Jaecoo J7 Flagship PHEV 936 Niêm yết (triệu đồng) 969 899 Khuyến mãi (triệu đồng) 879

Xét trên giá niêm yết, BYD Sealion 6 bản Premium thấp hơn 33 triệu so với Jaecoo J7 bản PHEV. Đều là xe lai xăng - điện có phạm vi hoạt động tối đa hơn 1.000 km, giá dưới 1 tỉ nên nhiều người dùng đặt hai mẫu xe này lên "bàn cân" so sánh.

Kích thước tổng thể: BYD Sealion 6 lớn hơn Jaecoo J7

Cùng định vị trong phân khúc crossover cỡ C nhưng kích thước tổng thể của BYD Sealion 6 lớn hơn so với Jaecoo J7. Cụ thể, "tân binh" của BYD dài hơn 275 mm, rộng hơn 25 mm và chiều dài cơ sở lớn hơn 93 mm so với Jaecoo J7.

BYD Sealion 6 Premium Kích thước tổng thể Jaecoo J7 Flagship PHEV 4.775 x 1.890 x 1.670 Dài x rộng x cao (mm) 4.500 x 1.865 x 1.670 2.765 Chiều dài cơ sở (mm) 2.672 180 Khoảng sáng gầm (mm) 174 235/50R19 Kích thước mâm, lốp 235/50R19

Thiết kế ngoại thất: Hai phong cách khác biệt

BYD Sealion 6 và Jaecoo J7 đều mang hai phong cách thiết kế khác nhau. Mẫu xe xăng lai điện của BYD có thiết kế thể thao, phóng thoáng và trẻ trung theo ngôn ngữ đặc trưng của thương hiệu xe điện lớn nhất Trung Quốc. Ngược lại, Jaecoo J7 có ngoại hình vuông vức, tối giản nhưng vẫn hiện đại theo phong cách SUV.

Sealion 6 có ngoại hình thể thao, hiện đại mang đặc trưng thiết kế của BYD ẢNH: BÁ HÙNG

Kiểu dáng cân đối, hài hoà của Sealion 6 có thể phù hợp với nhiều nhóm khách hàng khác nhau. Trong khi thiết kế cứng cáp của J7 có thể sẽ làm hài lòng nhóm khách hàng nam giới hơn.

Về trang bị ngoại thất, cả hai phiên bản cao cấp nhất đều được trang bị đầy đủ cụm đèn LED trước/sau, gương chiếu hậu gập/chỉnh điện tích hợp báo rẽ và cửa sổ trời toàn cảnh.

BYD Sealion 6 Premium Trang bị ngoại thất Jaecoo J7 Flagship PHEV LED Cụm đèn trước LED LED Cụm đèn hậu LED Gập/chỉnh điện tích hợp báo rẽ Gương chiếu hậu Gập/chỉnh điện tích hợp báo rẽ Toàn cảnh Cửa sổ trời Toàn cảnh

Nội thất và trang bị tiện nghi: Jaecoo J7 tối giản, BYD Sealion 6 rộng thoáng

Tổng quan thiết kế nội thất của Jaecoo J7 theo phong cách tối giản, loại bỏ gần như hoàn toàn nút bấm vật lý và tích hợp các tính năng điều khiển vào màn hình. Trong khi đó, không gian cabin của Sealion 6 cũng khá hiện đại, vẫn sử dụng nút bấm vật lý giúp dễ thao tác.

Thiết kế nội thất trên BYD Sealion 6 và Jaecoo J7 đều hiện đại, bắt mắt

Cả hai mẫu xe đến từ Trung Quốc có không gian thoáng nhờ cửa sổ trời toàn cảnh. Tuy nhiên, với lợi thế về kích thước, cabin Sealion 6 rộng rãi hơn, phù hợp gia đình 5 thành viên khi di chuyển xa.

Về tiện nghi nội thất, Sealion 6 Premium có cụm màn hình trung tâm và bảng đồng hồ điện tử kích thước lớn hơn so với J7 Flagship PHEV. Ngoài hệ thống âm thanh khác nhau, hai mẫu xe trên đều có các trang bị gần như tương đồng.

BYD Sealion 6 Premium Trang bị tiện nghi nội thất Jaecoo J7 Flagship PHEV Da Chất liệu nội thất Da tổng hợp 15,6 inch Màn hình trung tâm 14,8 inch 12,3 inch Bảng đồng hồ 10,25 inch 2 vùng độc lập Điều hoà tự động 2 vùng độc lập Có Hàng ghế trước chỉnh điện Chỉ ghế lái 10 loa Infinity Hệ thống loa 8 loa Sony Có Sạc không dây Có Apple Carplay/Android Auto Kết nối thiết bị Apple Carple/Android Auto





Khả năng vận hành: Jaecoo J7 Flaship PHEV mạnh hơn

Khả năng vận hành là yếu tố khác biệt nhất của J7 Flagship PHEV và Sealion 6 Premium trong phân khúc crossover cỡ C. Đây là hai mẫu xe duy nhất đến hiện tại trong phân khúc trang bị công nghệ PHEV, nói cách khác là hybrid sạc điện.

Hệ thống PHEV trên Jaecoo J7 mạnh hơn so với BYD Sealion 6 ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Tuy nhiên, hệ thống PHEV trên J7 Flagship có công suất mạnh hơn so với BYD Sealion 6. Điều này giúp mẫu xe đến từ thương hiệu Jaecoo vận hành "bốc" hơn, đặc biệt là trong những tình huống cần tăng tốc. Dù không mạnh như đối thủ, hệ thống PHEV trên Sealion 6 vẫn thừa khả năng đáp ứng nhu cầu đi lại hàng ngày.

BYD Sealion 6 Premium Khả năng vận hành Jaecoo J7 Flagship PHEV 1.5 lít Động cơ xăng 1.5 lít 94 Công suất (mã lực) 141 126 Mô-men xoắn (Nm) 215 Lắp cầu trước Mô-tơ điện Lắp cầu trước 194 Công suất (mã lực) 201 300 Mô-men xoắn (Nm) 310 18,3 Dung lượng pin (kWh) 18,3 100 Di chuyển thuần điện (km) 90

BYD Sealion 6 Premium và Jaecoo J7 Flagship PHEV đều trang bị đầy đủ các hệ thống an toàn cơ bản. Ngoài ra, các tính năng an toàn trong hệ thống hỗ trợ lái xe ADAS cũng xuất hiện trên hai mẫu xe này.

Ngay từ trước thời điểm tung ra thị trường, giá bán của BYD Sealion 6 là điều khiến người dùng tò mò, quan tâm. Việc hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc định giá bản Premium thấp hơn 33 triệu so với Jaecoo J7 Flagship PHEV giúp Sealion 6 có lợi thế cạnh tranh.

Cả hai mẫu crossover Trung Quốc đều hướng tới nhóm khách hàng muốn sử dụng ô tô tiện như xe động cơ đốt trong nhưng tiết kiệm như xe điện.

BYD Sealion 6 có lợi thế nhờ thiết kế hài hoà, cân đối và giá bán hấp dẫn. Trong khi đó, Jaecoo J7 bản cao cấp có hệ thống PHEV mạnh hơn nhưng đổi lại giá bán cao hơn và kích thước nhỏ hơn. Đây cũng là yếu tố có thể khiến nhiều người dùng cân nhắc khi lựa chọn.