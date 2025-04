Cùng tầm giá, xe Trung Quốc MG G50 có gì để đấu Mitsubishi Xpander?

Tương tự các mẫu xe Trung Quốc từng tung ra thị trường Việt Nam, MG G50 cũng không ngoại lệ trong việc định giá xe dễ tiếp cận nhằm tăng lực cạnh tranh. MG G50 có ba phiên bản MT Com, AT Del và AT Lux đi kèm mức giá 559 - 749 triệu đồng, tùy phiên bản. Trong đó, MG G50 phiên bản AT Del có giá bán ngang bằng Mitsubishi Xpander Cross.

MG G50 AT Del (phải) và Mitsubishi Xpander Cross (trái) có giá công bố 698 triệu đồng ẢNH: CHÍ TÂM

Chính vì có giá bán ngang ngửa nên G50 AT Del và Xpander Cross được nhiều người cân nhắc lựa chọn, nhất là với nhóm khách hàng đang tìm kiếm xe MPV phục vụ gia đình và kinh doanh dịch vụ.

Hãng cùng so sánh hai mẫu xe trên để có góc nhìn toàn diện trước khi quyết định mua xe.

Kích thước tổng thể: MG G50 có lợi thế

MG G50 có kích thước tổng thể lớn hơn tương đối so với Mitsubishi Xpander Cross. Điều này dễ hiểu bởi mẫu MPV Trung Quốc định vị cùng phân khúc với Toyota Innova Cross và Hyundai Custin.

MG G50 định vị cùng phân khúc với Toyota Innova Cross nên kích thước lớn hơn Mitsubishi Xpander Cross

ẢNH: BÁ HÙNG

Cụ thể, MG G50 dài hơn 230 mm, rộng hơn 35 mm và trục cơ sở nhỉnh hơn 25 mm so với Xpander Cross, giúp không gian nội thất rộng rãi, thoải mái khi chở đủ người. Tuy nhiên, kích thước lớn cũng là hạn chế của mẫu xe đến từ Trung Quốc khi cần xoay xở, di chuyển trong khu vực chật hẹp, nhất là trong đô thị.

Ngoài ra, Mitsubishi Xpander Cross có lợi thế với khoảng sáng gầm 225 mm, cao hơn 90 mm so với MG G50. Ưu điểm này giúp mẫu MPV Nhật Bản di chuyển qua đoạn đường xấu, leo vỉa hè tự tin hơn.

MG G50 AT Del Kích thước tổng thể Mitsubishi Xpander Cross 4.825 x 1.825 x 1.778 Dài x rộng x cao (mm) 4.595 x 1.790 x 1.750 2.800 Chiều dài cơ sở (mm) 2.775 135 Khoảng sáng gầm xe (mm) 225 205/60R16 Mâm lốp 205/55R17

Thiết kế: Khác biệt phong cách

Mitsubishi Xpander Cross thực chất là một chiếc MPV cỡ nhỏ nhưng có thay đổi một số chi tiết bên ngoài giúp ngoại hình xe khỏe khoắn, theo hướng crossover hơn. Trong khi đó, MG G50 thiết kế theo phong cách xe MPV với phần nắp ca-pô ngắn, khoang xe kéo dài.

Mitsubishi Xpander Cross thiết kế nam tính, góc cạnh hơn MG G50

Ngoại thất Xpander Cross trông hiện đại hơn nhờ có cụm đèn LED ở phía trước và sau đi kèm cảm biến gạt mưa tự động. MG G50 phiên bản AT Del không có cảm biến gạt mưa tự động nhưng có trang bị mở cốp điều khiển từ xa, khá thuận tiện cho việc lấy hành lý.

MG G50 AT Del Trang bị ngoại thất Mitsubishi Xpander Cross Halogen Projector Cụm đèn trước LED Projector Có Đèn pha tự động Có Có Đèn LED định vị LED LED + Halogen Đèn hậu LED Không Gạt mưa tự động Có Có Mở cốp điều khiển từ xa Không

Nội thất: Mitsubishi Xpander chật chội hơn MG G50

Khu vực điều khiển trung tâm trên MG G50 AT Del thiết kế theo phong cách hiện đại, bố trí gọn gàng. Ngược lại, nội thất Mitsubishi Xpander Cross thiết kế theo hướng đơn giản, chú trọng vào sự thân thiện với người dùng. Các chi tiết như màn hình, cửa gió điều hòa hay cụm nút bấm đều có tạo hình vuông vức, dễ thao tác.

Không gian nội thất MG G50 phiên bản AT Del tối giản, thanh thoát hơn Mitsubishi Xpander Cross



Về trang bị tiện nghi, MG G50 AT Del có màn hình trung tâm kích thước 12,3 inch, lớn hơn so với trang bị trên Mitsubishi Xpander Cross. Tuy nhiên, hệ thống giải trí trên Xpander Cross hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, trong khi MG G50 chỉ có kết nối bluetooth, hạn chế về tính năng.

MG G50 bố trí 8 chỗ ngồi với hàng ghế thứ 3 rộng, trần xe cao, phù hợp với nhu cầu thường xuyên chở nhiều người. Mitsubishi Xpander Cross chỉ có 7 chỗ ngồi và không gian nội thất nhỏ hơn, nhưng vẫn đáp ứng nhu cầu di chuyển cơ bản trong đô thị hoặc đi lại hàng ngày.

MG G50 AT Del Trang bị tiện nghi Mitsubishi Xpander Cross 8 Số chỗ ngồi 7 Bọc nỉ Chất liệu ghế Bọc da 12,3 inch Màn hình trung tâm 9 inch 10,25 inch Bảng đồng hồ 8 inch 4 Hệ thống loa 6 Điều hòa cơ, chỉnh cảm ứng Hệ thống điều hòa Điều hòa cơ, chỉnh cơ Bluetooth Kết nối điện thoại Apple Carplay/Android Auto

Vận hành, công nghệ an toàn: MG G50 mạnh hơn, Xpander được tin tưởng

G50 trang bị động cơ tăng áp, dung tích 1.5 lít giúp sản sinh công suất 169 mã lực và mô-men xoắn cực đại 285 Nm. Thông số này mạnh hơn đáng kể so với Xpander Cross khi động cơ trên chiếc MPV Nhật Bản có công suất chỉ 105 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Lợi thế này giúp G50 vận hành linh hoạt, tăng tốc mượt mà hơn so với Xpander Cross.

Động cơ trên Mitsubishi Xpander Cross yếu hơn MG G50 AT Del ẢNH: CHÍ TÂM

Tuy nhiên, động cơ trên Xpander Cross khá bền bỉ, tiết kiệm... được người dùng Việt đặt niềm tin. Ngược lại, G50 trang bị động cơ mạnh hơn nhưng xuất xứ Trung Quốc, phần nào khiến nhiều người e ngại khi "xuống tiền".

MG G50 AT Del Khả năng vận hành Mitsubishi Xpander Cross Tăng áp 1.5 lít Động cơ 1.5 lít 169 Công suất (mã lực) 105 285 Mô-men xoắn (Nm) 141 7 DCT Hộp số 4 AT McPherson/Thanh xoắn Hệ thống treo trước/sau McPherson/Thanh xoắn Cầu trước Hệ dẫn động Cầu trước

Về trang bị an toàn, cả hai mẫu xe này chỉ có những hệ thống cơ bản như chống bó cứng phanh, hỗ trợ phanh khẩn cấp, phân phối lực phanh điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc... và chỉ có 2 túi khí.

Đánh giá xe

Mitsubishi Xpander Cross và MG G50 đều định vị xe MPV hướng tới đáp ứng nhu cầu sử dụng phục vụ gia đình hoặc kinh doanh dịch vụ. Tuy nhiên, có những góc độ người dùng cần chú ý khi quyết định lựa chọn.

MG G50 có lợi thế 8 chỗ ngồi, động cơ tăng áp nhưng xuất xứ Trung Quốc là rào cản với một số người Việt ẢNH: BÁ HÙNG

Xpander Cross có ưu điểm là độ bền, chất lượng đã được khẳng định tại thị trường Việt Nam từ khi trình làng vào năm 2018. Tuy nhiên, mẫu MPV gia đình này thua thiệt ở không gian nội thất và sức mạnh động cơ khi so sánh với MG G50 AT Del.

Ngược lại, MG G50 AT Del nổi bật hơn nhờ không gian rộng rãi, động cơ mạnh mẽ cùng mức giá cạnh tranh. Tuy nhiên, đây là mẫu xe mới xuất xứ Trung Quốc nên cần thời gian để chứng minh chất lượng và tạo dựng niềm tin với người dùng Việt.