Nhập cuộc cạnh tranh phân khúc MPV, MG G50 chốt giá từ 559 triệu đồng

Cùng với dòng ô tô gầm cao cỡ nhỏ (SUV đô thị) những năm gần đây nhu cầu của người tiêu dùng ô tô tại Việt Nam đối với dòng xe gia đình MPV 7 - 8 chỗ đang có xu hướng gia tăng. Năm 2022, thời điểm thị trường ô tô Việt Nam lập đỉnh doanh số, lượng tiêu thụ xe MPV đạt hơn 55.000 xe, đến nay bất chấp biến động trên thị trường, lượng xe MPV tiêu thụ tại Việt Nam thường đạt mức trên 50.000 xe.

Lượng tiêu thụ xe MPV tại Việt Nam những năm gần đây thường đạt mức trên 50.000 xe/năm Ảnh: B.H

Điều này tạo động lực để nhiều thương hiệu ô tô kinh doanh tại Việt Nam "nhảy" vào phân khúc MPV với hy vọng mở rộng đối tượng khách hàng, cạnh tranh thị phần. Đáng chú ý có các hãng xe đến từ Trung Quốc. Sau khi BYD trình làng mẫu xe điện M6, mới đây đến lượt MG (thuộc Tập đoàn SAIC Motor) chính thức nhập cuộc đua tranh ở phân khúc MPV thông qua phân phối MG G50.

Chính thức tung ra thị trường sáng nay 29.3, nhưng thực tế MG G50 không mấy xa lạ với nhiều người dùng Việt Nam, bởi trước đó mẫu xe này từng trưng bày tại Triển lãm ô tô, xe máy Việt Nam - Vietnam Motor Show 2024 diễn ra vào tháng 10 năm ngoái tại TP.HCM để thăm dò thị hiếu khách hàng. Nhập cuộc cạnh tranh ở phân khúc MPV tại Việt Nam, MG G50 được SAIC Motor Việt Nam phân phối 3 phiên bản, gồm G50 1.5T MT COM, 1.5T AT DEL và 1.5T AT LUX.

MG G50 tại Việt Nam có 3 phiên bản G50 1.5T MT COM, 1.5T AT DEL và 1.5T AT LUX Ảnh: B.H

Trong đó, bản MG G50 1.5T MT COM 8 chỗ có giá 559 triệu đồng hướng đến nhóm khách hàng mua xe kinh doanh dịch vụ vận chuyển hành khách, taxi. Phiên bản này chỉ được trang bị đèn halogen, ghế nỉ, mâm sắc 16 inch kèm ốp mâm và không có màn hình giải trí, cần số, lẫy số sau vô-lăng… cùng một số tính năng an toàn khác. Trong khi hai phiên bản G50 1.5T AT DEL và G50 1.5T AT LUX có giá 698 - 749 triệu đồng hướng đến nhóm khách hàng mua xe phục vụ nhu cầu cá nhân, gia đình hay công việc kinh doanh… Theo đó, xe được trang bị cao cấp hơn với màn hình cảm ứng 12,3 inch tích hợp Apple CarPlay và Android Auto cùng hệ thống âm thanh 6 loa.

Ngoài ra, hai phiên bản này còn có chìa khóa thông minh, nút bấm khởi động, phanh tay điện tử kết hợp Autohold, điều hòa tự động, điều hòa hàng ghế sau độc lập, neo ghế an toàn trẻ em, ga tự động… Hệ thống an toàn bao gồm 4 túi khí, các tính năng cơ bản như cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát áp suất lốp, cảm biến lùi…

MG G50 1.5T AT LUX có màn hình cảm ứng 12,3 inch tích hợp Apple CarPlay và Android Auto cùng hệ thống âm thanh 6 loa

Ảnh: B.H

Cả hai phiên bản này đều được trang bị ghế ngồi bọc da, ghế lái chỉnh điện, trong đó bản G50 1.5T AT LUX có cấu hình 7 ghế bố trí theo kiểu 2+2+3, với hai chỗ ngồi ở hàng ghế thứ hai thiết kế độc lập.

Ở khả năng vận hành, cả ba phiên bản của MG G50 đều sử dụng động cơ xăng 1.5 lít tăng áp cho công suất tối đa 168 mã lực và mô-men xoắn cực đại 285 Nm, kết hợp với hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số ly hợp kép 7 cấp.

So với các mẫu MPV phổ thông hiện nay trên thị trường, MG G50 có kích thước thiết kế lớn hơn với các số đo dài, rộng, cao tương ứng 4.825 x 1.825 x 1.800 (mm), cùng chiều dài cơ sở lên đến 2.800 mm. Thiết kế này mang đến cho MG G50 khoang nội thất rộng rãi, thông thoáng bậc nhất phân khúc, đây được xem là một lợi thế để G50 tạo sức hút với khách Việt.



MG G50 có thiết kế rộng rãi nhưng giá bán chỉ ngang ngửa xe MPV 5+2 chỗ ngồi như Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross hay Kia Carens Ảnh: B.H

Ngoài kích thước được xem là ngang ngửa với Toyota Innova, Hyundai Custin… hay cả nhóm xe Trung Quốc như Haima 7X, GAC M6 Pro và xe điện BYD M6… Giá bán cũng được xem là một lợi thế cạnh tranh của MG G50. Bởi xét về mặt bằng giá bán, MG G50 thấp hơn Toyota Innova, Hyundai Custin khoảng 200 triệu đồng và cũng ngang hàng với xe MPV 5+2 chỗ ngồi như Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross hay Kia Carens.