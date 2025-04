Chưa 'ấm chỗ', xe Trung Quốc đã phải giảm giá trước sức ép cạnh tranh

Cuối tháng 3.2025, thương hiệu xe Trung Quốc - Geely "chào" thị trường Việt Nam bằng mẫu Geely Coolray. Mẫu xe này định vị ở phân khúc SUV đô thị, được hãng cũng như đơn vị phân phối (Tasco Auto) đặt nhiều kỳ vọng nhờ mức giá khá cạnh tranh (3 phiên bản, niêm yết giá từ 538 - 628 triệu đồng).

Thế nhưng, sau chưa đầy nửa tháng mở bán, có vẻ như lợi thế về giá chưa thể giúp Coolray tạo nên khác biệt; khi khách Việt nhìn chung không quá "mặn mà" với tân binh xe Trung Quốc. Điều này khiến Tasco Auto mới đây phải can thiệp bằng chương trình giảm giá kích cầu, thông qua hỗ trợ lệ phí trước bạ.

Tung ra thị trường Việt Nam chưa đầy nửa tháng, Geely Coolray đã phải giảm giá thông qua hình thức hỗ trợ lệ phí trước bạ

ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Theo đó, trong tháng 4.2025, khách mua Geely Coolray tất cả phiên bản đều sẽ được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ. Quy đổi ra tiền mặt, chủ xe sẽ tiết kiệm số tiền đáng kể, từ 27 - 38 triệu đồng tùy phiên bản và địa phương đăng ký xe. Ưu đãi này đưa giá bán thực tế của mẫu xe này giảm tương đối mạnh. Phiên bản thấp quanh ngưỡng 500 triệu đồng, ngang bằng đối thủ "đồng hương" Omoda C5.

Làn sóng ô tô Trung Quốc mới liệu có "làm nên chuyện" tại Việt Nam?

Nhiều hãng xe Trung Quốc chạy đua giảm giá

Không chỉ Geely, trong bối cảnh thị trường ô tô Việt Nam đang khởi động năm 2025 rất chậm, áp lực cạnh tranh ngày càng lớn; nhiều hãng xe Trung Quốc khác cũng buộc phải nhảy vào cuộc đua giảm giá.

Haval có lẽ là thương hiệu "miệt mài" nhất. Từ đầu năm 2025, để thanh lý hàng tồn kho cho mẫu Haval H6, thương hiệu này đã liên tục tung thêm các chương trình giảm giá "bồi". Nhiều thời điểm trong quý 1/2025, giá thực tế của mẫu SUV, crossover hạng C đến từ Trung Quốc giảm "sốc" chỉ còn 790 triệu đồng, tức giảm hơn 300 triệu đồng so với giá bán thời điểm ra mắt (giá 1,096 tỉ đồng), dù xe trang bị động cơ hybrid (xe lai xăng - điện).

MG cũng gia nhập cuộc đua giá bằng các chương trình ưu đãi kích cầu áp dụng cho nhiều mẫu mã. Trong đó, mẫu xe thuần điện MG4 EV khiến nhiều người "giật mình" khi được nhiều đại lý chào bán với giá chỉ 650 triệu đồng cho bản Lux, tức giảm gần 300 triệu đồng so với mức niêm yết 948 triệu đồng ở thời điểm ra mắt vào tháng 6 năm ngoái.

Nhiều hãng xe Trung Quốc khác như Haval, MG thậm chí còn giảm giá vài trăm triệu đồng cho các mẫu xe để thanh lý hàng tồn ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Omoda & Jaecoo từng gây chú ý với chính sách bảo hành động cơ xe "không tưởng" (lên đến 10 năm hoặc 1 triệu km). Tuy nhiên, sau gần nửa năm mở bán tại Việt Nam, sức hút mà bộ đôi Omoda C5 và Jaecoo J7 tạo ra không đáng kể; buộc thương hiệu con của tập đoàn Chery cũng phải áp dụng các chương trình giảm giá nhằm tiếp cận khách mua. Trong đó, Jaecoo J7 giảm giá lên đến 70 triệu đồng; Omoda C5 tung thêm bản thấp giá chỉ 555 triệu đồng, nhưng ưu đãi giá 499 triệu cho nhóm khách đầu tiên.

Gần đây nhất, Link & Co - một thương hiệu xe Trung Quốc khác do Tasco Auto phân phối dù rất tự tin vào chất lượng xe, nhưng cũng bắt đầu phải lao vào "cuộc đua" giảm giá. Theo đó, khách mua tất cả dòng xe Link & Co trong tháng 4.2025 được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ. Khoản hỗ trợ sẽ được quy đổi để trừ trực tiếp vào giá mua xe, cao nhất lên đến 132 triệu đồng với mẫu xe SUV đầu bảng Lynk & Co 09.

BYD mới đây cũng giảm giá đồng loạt cho 3 mẫu xe, dù trước đó hãng xe Trung Quốc khẳng định sẽ không giảm giá xe tại Việt Nam ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Đó là chưa kể, ngay cả "ông lớn" xe điện Trung Quốc - BYD mới đây cũng "mượn" dịp 8.3 để áp dụng giảm giá kích cầu cho 3 mẫu xe khác "kém khách", gồm Dolphin, Atto 3 và Seal. Mức giảm đồng loạt 38 triệu đồng, kèm quà tặng là gói bảo dưỡng tiêu chuẩn 6 năm, trị giá 6 triệu đồng. Động thái của BYD gây chú ý khi trước đó đại diện hãng tuyên bố không giảm giá xe tại Việt Nam.

Theo các chuyên gia trong ngành ô tô, việc các hãng xe Trung Quốc chạy đua giảm giá tại Việt Nam không phải chuyện quá lạ. Bên cạnh yếu tố như sức mua của toàn thị trường sụt giảm hay tính cạnh tranh ngày càng cao; riêng nhóm xe Trung Quốc còn phải đối mặt với nhiều rào cản khác tại Việt Nam. Trong đó, lớn nhất vẫn là sự "e dè" của khách hàng. Hay nói đúng hơn, người Việt sau nhiều "cú lừa" đã không còn nhiều niềm tin vào các thương hiệu xe đến từ thị trường tỉ dân.