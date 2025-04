SUV đô thị Trung Quốc: Chọn Geely Coolray hay Omoda C5?

Mới gia nhập thị trường Việt Nam, Geely Coolray nhanh chóng thu hút sự chú ý của khách Việt trong bối cảnh phân khúc SUV đô thị ngày càng cạnh tranh khốc liệt. Tung ra thị trường 3 phiên bản nhưng Coolray bản tiêu chuẩn (Standard) lại nhận nhiều sự quan tâm nhờ mức giá khá thấp, chỉ 538 triệu đồng.

Omoda C5 Luxury có giá bán niêm yết 539 triệu đồng ẢNH: B.H

Với mức giá này, Geely Coolray bản tiêu chuẩn sẽ cạnh tranh trực tiếp với đối thủ đồng hương - Omoda C5 phiên bản Luxury có giá niêm yết 539 triệu đồng. Với mức giá chênh lệch này, hãy cùng so sánh tổng quan cũng như ưu và nhược điểm của hai mẫu xe này.

Kích thước tổng thể: "Kẻ tám lạng, người nửa cân"

Định vị ở phân khúc SUV hạng B, Omoda C5 và Geely Coolray đều có kích thước nhỏ gọn, đáp ứng vừa đủ cho gia đình 5 thành viên, di chuyển thường xuyên trong thành thị.

Kích thước tổng thể nhỏ hơn nhưng Geely Coolray có khoảng sáng gầm cao hơn Omoda C5 ẢNH: T.Đ.T

So với Geely Coolray, Omoda C5 dài hơn 70 mm, rộng hơn 30 mm nhưng thấp hơn 21 mm. Bù lại, chiều dài cơ sở Omoda C5 dài hơn 30 mm so với đối thủ. Điều này góp phần giúp không gian nội thất rộng rãi hơn, nhất là ở hàng ghế sau.

Geely Coolray có khoảng sáng gầm cao hơn 11 mm so với Omoda C5. Dù khả năng vượt địa hình tốt hơn nhưng khi xe di chuyển ở tốc độ cao, dễ sinh ra hiện tượng bồng bềnh, say xe.

Omoda C5 Luxury Thông số kỹ thuật Geely Coolray Standard 4.400 x 1.830 x 1.588 Dài x Rộng x Cao (mm) 4.330 x 1.800 x 1.609 2.630 Chiều dài cơ sở (mm) 2.600 169 Khoảng sáng gầm (mm) 180 215/60R17 Kích thước lốp 215/60R17







Thiết kế: Omoda C5 phá cách, Geely Coolray bền dáng

Xét về thiết kế tổng thể, Geely Coolray mang phong cách SUV với vóc dáng góc cạnh, khỏe khoắn. Trong khi đó, ngoại hình Omoda C5 năng động, thể thao hơn với kiểu dáng SUV lai coupe, mui xe vuốt thấp. Lưới tản nhiệt cỡ lớn, dạng lưới ẩn ở phần mặt trước cũng là điểm nhấn của mẫu xe này.

Omoda C5 Luxury Trang bị ngoại thất Geely Coolray Standard Halogen Projector Đèn pha LED Có Đèn trước tự động bật/tắt Không Không Đèn định vị ban ngày LED Không Đèn sương mù LED LED Đèn hậu LED Chỉnh điện Gương chiếu hậu Chỉnh điện + báo rẽ Không Ống xả thể thao Có Không Cánh lướt gió thể thao Có

Dù là phiên bản tiêu chuẩn nhưng Coolray vẫn được trang bị cụm đèn trước, sau sử dụng bóng LED trong khi C5 Luxury chỉ trang bị đèn Halogen, thiếu đèn định vị ban ngày và đèn sương mù nhưng có cảm biến bật/tắt đèn tự động. Cả hai mẫu xe đều có gương chỉnh điện, tuy nhiên C5 Luxury không được tích hợp xi-nhan báo rẽ trên gương.

Nội thất, trang bị tiện nghi: Hiện đại, tối giản

Cả hai mẫu xe đến từ Trung Quốc đều mang phong cách thiết kế hiện đại và lược bỏ hầu hết các phím bấm vật lý để tăng sự tối giản.

Omoda C5 Luxury Trang bị nội thất Geely Coolray Stardard Da + Nỉ Vật liệu bọc ghế Nỉ Cơ Chỉnh ghế lái Cơ Chỉnh cơ Hệ thống điều hòa Chỉnh cơ Có Cửa gió hàng ghế sau Không 10,25 inch Bảng đồng hồ Digital 7 inch 10.25 inch Màn hình trung tâm 10,25 inch 4 loa Hệ thống loa 4 loa Có Kết nối Apple Carplay Có Không Chìa khóa khởi động từ xa Có

Omoda C5 bản tiêu chuẩn dùng ghế bọc da pha nỉ, mang lại cảm giác cao cấp hơn đôi chút so với chất liệu nỉ trên Coolray Standard. Dù cùng dùng điều hòa chỉnh cơ, nhưng trên C5 có thêm cửa gió ở hàng ghế sau là điểm cộng lớn, đặc biệt hữu ích trong điều kiện thời tiết oi bức, chi tiết thiết thực với người dùng.

Thiết kế nội thất trên Omoda C5 (trái) và Geely Coolray (phải)

Cả hai mẫu xe đều có ghế lái chỉnh cơ, màn hình trung tâm 10,25 inch và dàn âm thanh 4 loa, tuy nhiên bảng đồng hồ trên Omoda C5 nổi bật hơn với kích thước lớn, hiển thị sắc nét hơn loại 7 inch trên Coolray. Ngược lại, Coolray lại nhỉnh hơn khi được trang bị thêm tính năng chìa khóa khởi động từ xa, tiện ích đáng giá mà C5 vẫn còn thiếu.

Khả năng vận hành: Geely Coolray vượt trội

Geely Coolray là một trong những mẫu xe có động cơ mạnh mẽ hàng đầu phân khúc SUV hạng B. Phiên bản tiêu chuẩn của mẫu xe này trang bị động cơ xăng tăng áp, dung tích 1.5 lít, sản sinh công suất 177 mã lực và mô-men xoắn cực đại 255 Nm. Trong khi đó, Omoda C5 trang bị động cơ xăng hút khí tự nhiên, dung tích 1.5 lít nên chỉ có công suất 111 mã lực và mô-men xoắn 138 Nm.

Những thông số này thấy Geely Coolray bản Standard mạnh hơn Omoda C5 Luxury 66 mã lực và 117 Nm. Điều này tạo ra khác biệt về khả năng vận hành giữa hai mẫu xe.

Geely Coolray "mạnh" về khả năng vận hành so với Omoda C5 bản Luxury

Mặc dù đều được trang bị hệ dẫn động cầu trước nhưng xét về cảm giác lái, độ phấn khích... Coolray Standard vượt trội hơn nhờ trang bị hộp số ly hợp kép 7 cấp so với hộp số CVT trên C5 Luxury. Đánh đổi ở khả năng vận hành, mẫu xe mang thương hiệu Geely sẽ tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn so với đối thủ đến từ Omoda, đây cũng là yếu tố rất đáng cân nhắc nếu lựa chọn xe để kinh doanh dịch vụ.

Omoda C5 Luxury Thông số kỹ thuật Geely Coolray Standard 1.5 lít (hút khí tự nhiên) Động cơ 1.5 lít (tăng áp) 111 Công suất (mã lực) 177 138 Mô-men xoắn (Nm) 255 CVT Hộp số 7 DCT Cầu trước Hệ dẫn động Cầu trước McPherson/Dầm xoắn Hệ thống treo trước/sau McPherson/Thanh xoắn Đĩa/Đĩa Hệ thống phanh Đĩa/Đĩa Không Chế độ lái 3 chế độ

Công nghệ an toàn: Cả hai không có ADAS

Xét về trang bị an toàn, hai mẫu xe này chỉ được trang bị một số hệ thống an toàn cơ bản như phanh ABS, cân bằng điện tử, phân bổ lực phanh điện tử, giữ phanh tự động, hỗ trợ khởi hành ngang dốc,... Tuy nhiên, Omoda C5 Luxury được trang bị 4 túi khí, nhiều hơn so với 2 túi khí trên Coolray Standard.

Đều là hai phiên bản tiêu chuẩn nên cả C5 và Coolray không được trang bị công nghệ an toàn chủ động ADAS, hỗ trợ người lái.

Đánh giá xe

Giá bán không chênh lệch nhiều nhưng Omoda C5 Luxury và Geely Coolray Standard lại hướng tới hai nhóm khách hàng khác nhau. Coolray mạnh về vận hành, phù hợp với người thích cảm giác lái thể thao. Tuy nhiên, xe tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn và có thể gây hiện tượng lắc ngang khi di chuyển, nhất là với hành khách ngồi hàng ghế sau.

Ngược lại, Omoda C5 hướng tới sự cân bằng với thiết kế thể thao, nội thất rộng rãi và trang bị vừa đủ cho nhu cầu di chuyển hàng ngày. Mẫu xe này phù hợp với những ai đề cao sự thoải mái, dễ chịu và không quá đặt nặng yếu tố hiệu suất.