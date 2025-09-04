Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xe Xe điện

Ô tô điện cứng cáp và an toàn, mối lo với xe xăng truyền thống

Gia Linh
04/09/2025 17:01 GMT+7

Ô tô điện thường có trọng lượng nặng nên rất cứng cáp, đầm chắc, an toàn cho người ngồi bên trong xe. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn đối với các phương tiện sử dụng động cơ đốt trong truyền thống nếu cả hai xảy ra va chạm với nhau.

Một chiếc Hyundai Tucson trước đây đâm trực diện vào phần hông xe thuần điện VinFast VF 8, dẫn đến phần đầu xe Hyundai Tucson vỡ nát, trong khi phần hông xe VinFast VF 8 chỉ bị móp nhẹ. Điều này cho thấy, độ cứng vững của ô tô điện.

Ô tô điện cứng cáp và an toàn, nhưng là mối lo với xe xăng truyền thống - Ảnh 1.

Chiếc Hyundai Tucson (xe màu đỏ) vỡ nát đầu xe sau khi va chạm với hông xe VinFast VF8

Ảnh: FB

Việc chiếc Hyundai Tucson bị vỡ nát đầu xe là điều dễ hiểu khi so sánh trọng lượng giữa hai chiếc xe này. Chiếc crossover đến từ Hàn Quốc chỉ nặng hơn 1,5 tấn, trong khi ô tô điện VinFast VF 8 có trọng lượng lên đến 2,6 tấn.

Vấn đề này đáng lưu tâm với người dùng ô tô khi xe thuần điện lăn bánh trên đường ngày càng nhiều hơn. Mới đây, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Mỹ (NTSB) - bà Jennifer Homendy đã bày tỏ lo ngại về việc gia tăng nguy cơ xảy ra chấn thương nghiêm trọng và tử vong trong các vụ tai nạn giao thông liên quan đến ô tô điện có trọng lượng nặng ở nước này.

Ô tô điện cứng cáp và an toàn, nhưng là mối lo với xe xăng truyền thống - Ảnh 2.

Phần hông xe VinFast VF8 bị móp phần vỏ sau va chạm với Hyundai Tucson

Ảnh: FB

Bà Jennifer Homendy nêu dẫn chứng, chiếc GMC Hummer chạy bằng điện của hãng General Motors (GM) có trọng lượng hơn 4 tấn, nặng hơn nhiều so với xe chạy bằng xăng, dầu thường có trọng lượng khoảng 2,7 tấn. Chiếc Ford F-150 Lightning chạy bằng điện nặng hơn từ 1 - 1,3 tấn so với ô tô chạy bằng xăng.

Theo bà Jennifer Homendy, xe càng nặng càng có nguy cơ cao gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Bà nhấn mạnh sự cần thiết phải có hành động ứng phó để đảm bảo ngăn chặn nguy cơ chấn thương và tử vong do xe điện có trọng lượng nặng.

Phản ứng về vấn đề trên, GM khẳng định hãng luôn đặt vấn đề an toàn lên hàng đầu, theo đó tất cả xe của hãng có thiết kế đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn xe cơ giới. Trong khi đó, Ford chưa đưa ra bình luận gì.

Ô tô điện cứng cáp và an toàn, nhưng là mối lo với xe xăng truyền thống - Ảnh 3.

VinFast VF 8 có trọng lượng lên đến 2,6 tấn, nặng hơn Hyundai Tucson khoảng 1 tấn

Ảnh: FB

Những năm gần đây, xe cơ giới tại Mỹ ngày càng có trọng lượng nặng hơn. Tháng trước, Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ cho biết, trong năm 2021, trung bình một chiếc ô tô bán ra thị trường có trọng lượng gần 2 tấn, mức cao nhất từ trước đến nay.

Hồi đầu năm 2025 vừa qua, quyền Giám đốc Ủy ban An toàn Giao thông Đường bộ Mỹ (NHTSA) - Ann Carlson cho biết cơ quan này đang nghiên cứu sự liên quan giữa kích thước xe và an toàn giao thông đường bộ.

Như vậy, nhiều khả năng trong tương lai, các chương trình thử nghiệm và đánh giá an toàn sẽ được thiết kế dành riêng cho xe ô tô điện để đưa ra các tiêu chí an toàn chính xác nhất cho bản thân chiếc xe và nguy cơ, rủi ro đối với các phương tiện truyền thống khi có va chạm với xe thuần điện.

