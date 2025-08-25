Bán 'đắt như tôm tươi', hãng xe Trung Quốc vẫn lỗ 500 USD mỗi xe

Những năm gần đây, thị trường xe điện Trung Quốc như kiến vỡ tổ, vô số thương hiệu được khai sinh, truyền thông rầm rộ rồi âm thầm rút lui trong lặng lẽ. Nhiều hãng xe non trẻ chưa đủ sức cạnh tranh về công nghệ, nguồn vốn, biên lợi nhuận buộc phải nhường sân chơi cho các "ông lớn" như BYD, Geely, Nio...

Trong bối cảnh đó, ngay cả những tập đoàn công nghệ khổng lồ của Trung Quốc, vốn thành công ở lĩnh vực thiết bị di động như Huawei hay Xiaomi, khi bước chân vào ngành xe điện cũng phải đối diện với nhiều thách thức.

Xiaomi Auto hiện đang gánh khoản lỗ hơn 500 USD mỗi xe bán ra ẢNH: CARNEWSCHINA

Xiaomi Auto là ví dụ điển hình. Tung ra mẫu ô tô điện đầu tay Xiaomi SU7 không lâu nhưng đã tạo sức hút đáng kể, đặc biệt ở phân khúc sedan cỡ trung. Thời điểm mới mở bán, Xiaomi SU7 liên tục cháy hàng, khách phải chờ đợi nhiều tháng để được nhận xe. Điều đó khiến nhiều người nghĩ Xiaomi Auto sẽ sớm bước vào vùng lợi nhuận nhưng thực tế khác xa.

Theo các số liệu tài chính công bố, trong quý 4/2024, Xiaomi Auto bàn giao 69.697 ô tô điện đến tay người dùng, báo lỗ khoảng 700 triệu nhân dân tệ (khoảng 96 triệu USD), tương đương mức lỗ trung bình 1.376 USD/xe. Bước sang quý 1/2025, hãng xe Trung Quốc bán được 75.869 xe, vẫn lỗ khoảng 500 triệu nhân dân tệ (khoảng 68 triệu USD), tương đương 905 USD/xe.

Kết thúc quý 2/2025, hơn 81.300 xe điện Xiaomi được bàn giao cho người dùng, hãng vẫn lỗ khoảng 300 triệu nhân dân tệ (khoảng 41 triệu USD), tương đương 507 USD/xe. Dù doanh số vẫn âm, mức lỗ trên mỗi xe đã giảm đều đặn 400 - 500 USD sau mỗi quý. Trước biến động của thị trường toàn cầu, những chính sách bất lợi cho xe điện Trung Quốc xuất khẩu sang thị trường châu Âu và Mỹ, những người đứng đầu Xiaomi Auto vẫn kỳ vọng thương hiệu sớm đạt điểm hòa vốn dù có nhiều thách thức.

Mẫu SUV điện Xiaomi YU7 gây tranh cãi vì có ngoại hình giống Ferrari Purosangue ẢNH: CARNEWSCHINA

Xiaomi SU7 tung ra thị trường từ tháng 3.2024, nhận được sự quan tâm từ phía khách hàng, dẫn đến tình trạng cung cầu vượt cung. Đến tháng 2.2025, bản hiệu năng cao SU7 Ultra được giới thiệu để cạnh tranh với các mẫu xe điện cao cấp từ các thương hiệu châu Âu.

Ngoài SU7, hãng xe Trung Quốc Xiaomi Auto cũng giới thiệu mẫu YU7 gây tranh cãi khi bị cho là "đạo nhái" thiết kế của Ferrari Purosangue - mẫu siêu SUV đến từ Ý. Dù vậy, Xiaomi YU7 vẫn nhận được sự ủng hộ lớn từ khách hàng nội địa, khiến thời gian chờ nhận xe kéo dài từ 41 - 58 tuần. Thời gian giao hàng quá lâu cũng là yếu tố có thể ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu và làm tăng tỉ lệ hủy đơn đặt cọc.