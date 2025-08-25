Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Xe điện

Bán 'đắt như tôm tươi', hãng xe Trung Quốc vẫn lỗ 500 USD mỗi xe

Chí Tâm
Chí Tâm
25/08/2025 10:23 GMT+7

Dù còn non trẻ, hãng xe Trung Quốc - Xiaomi có doanh số khiến nhiều "ông lớn" ngành ô tô toàn cầu ao ước nhưng đằng sau đó, thương hiệu này vẫn đang gánh khoản lỗ hơn 500 USD trên mỗi xe bán ra.

Những năm gần đây, thị trường xe điện Trung Quốc như kiến vỡ tổ, vô số thương hiệu được khai sinh, truyền thông rầm rộ rồi âm thầm rút lui trong lặng lẽ. Nhiều hãng xe non trẻ chưa đủ sức cạnh tranh về công nghệ, nguồn vốn, biên lợi nhuận buộc phải nhường sân chơi cho các "ông lớn" như BYD, Geely, Nio...

Trong bối cảnh đó, ngay cả những tập đoàn công nghệ khổng lồ của Trung Quốc, vốn thành công ở lĩnh vực thiết bị di động như Huawei hay Xiaomi, khi bước chân vào ngành xe điện cũng phải đối diện với nhiều thách thức.

Bán 'đắt như tôm tươi', hãng xe điện Trung Quốc vẫn lỗ 500 USD mỗi xe - Ảnh 1.

Xiaomi Auto hiện đang gánh khoản lỗ hơn 500 USD mỗi xe bán ra

ẢNH: CARNEWSCHINA

Xiaomi Auto là ví dụ điển hình. Tung ra mẫu ô tô điện đầu tay Xiaomi SU7 không lâu nhưng đã tạo sức hút đáng kể, đặc biệt ở phân khúc sedan cỡ trung. Thời điểm mới mở bán, Xiaomi SU7 liên tục cháy hàng, khách phải chờ đợi nhiều tháng để được nhận xe. Điều đó khiến nhiều người nghĩ Xiaomi Auto sẽ sớm bước vào vùng lợi nhuận nhưng thực tế khác xa.

Làn sóng ô tô Trung Quốc mới liệu có "làm nên chuyện" tại Việt Nam?

Theo các số liệu tài chính công bố, trong quý 4/2024, Xiaomi Auto bàn giao 69.697 ô tô điện đến tay người dùng, báo lỗ khoảng 700 triệu nhân dân tệ (khoảng 96 triệu USD), tương đương mức lỗ trung bình 1.376 USD/xe. Bước sang quý 1/2025, hãng xe Trung Quốc bán được 75.869 xe, vẫn lỗ khoảng 500 triệu nhân dân tệ (khoảng 68 triệu USD), tương đương 905 USD/xe.

Kết thúc quý 2/2025, hơn 81.300 xe điện Xiaomi được bàn giao cho người dùng, hãng vẫn lỗ khoảng 300 triệu nhân dân tệ (khoảng 41 triệu USD), tương đương 507 USD/xe. Dù doanh số vẫn âm, mức lỗ trên mỗi xe đã giảm đều đặn 400 - 500 USD sau mỗi quý. Trước biến động của thị trường toàn cầu, những chính sách bất lợi cho xe điện Trung Quốc xuất khẩu sang thị trường châu Âu và Mỹ, những người đứng đầu Xiaomi Auto vẫn kỳ vọng thương hiệu sớm đạt điểm hòa vốn dù có nhiều thách thức.

Bán 'đắt như tôm tươi', hãng xe điện Trung Quốc vẫn lỗ 500 USD mỗi xe - Ảnh 2.

Mẫu SUV điện Xiaomi YU7 gây tranh cãi vì có ngoại hình giống Ferrari Purosangue

ẢNH: CARNEWSCHINA

Xiaomi SU7 tung ra thị trường từ tháng 3.2024, nhận được sự quan tâm từ phía khách hàng, dẫn đến tình trạng cung cầu vượt cung. Đến tháng 2.2025, bản hiệu năng cao SU7 Ultra được giới thiệu để cạnh tranh với các mẫu xe điện cao cấp từ các thương hiệu châu Âu.

Ngoài SU7, hãng xe Trung Quốc Xiaomi Auto cũng giới thiệu mẫu YU7 gây tranh cãi khi bị cho là "đạo nhái" thiết kế của Ferrari Purosangue - mẫu siêu SUV đến từ Ý. Dù vậy, Xiaomi YU7 vẫn nhận được sự ủng hộ lớn từ khách hàng nội địa, khiến thời gian chờ nhận xe kéo dài từ 41 - 58 tuần. Thời gian giao hàng quá lâu cũng là yếu tố có thể ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu và làm tăng tỉ lệ hủy đơn đặt cọc.

Tin liên quan

Chỉ 15 trong số 129 hãng xe điện Trung Quốc có thể tồn tại những năm tới

Chỉ 15 trong số 129 hãng xe điện Trung Quốc có thể tồn tại những năm tới

Với hàng trăm công ty khởi nghiệp đang dần biến mất và quá trình hợp nhất đang diễn ra mạnh mẽ, một nghiên cứu mới đây chỉ ra rằng, chỉ có khoảng 15 trong số 129 hãng xe điện Trung Quốc có thể tồn tại trong những năm tới.

Các hãng xe điện Trung Quốc 'hụt chân' tại Việt Nam: Khó cạnh tranh với VinFast

Xe điện Trung Quốc xuất hiện tại Việt Nam, cùng kích cỡ Mazda CX-5

Khám phá thêm chủ đề

xe Trung Quốc Xe điện Trung Quốc Xiaomi YU7 Xiaomi Xiaomi SU7 YU7 xe điện Xiaomi SU7 xe điện Ô tô điện
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận