Quảng Trị: Trả lại 205 triệu đồng cho người chuyển nhầm tài khoản

Chiều 13.1, thông tin từ Công an xã Cửa Tùng (Quảng Trị) cho biết đơn vị vừa hỗ trợ một người dân trên địa bàn để trả lại số tiền 205 triệu đồng do một người lạ chuyển nhầm vào tài khoản ngân hàng.

Trước đó, vào ngày 9.1, Công an xã Cửa Tùng tiếp nhận tin báo từ ông Trần Văn Sơn (52 tuổi, trú tại thôn An Hòa 2, xã Cửa Tùng) về việc tài khoản ngân hàng của ông nhận được số tiền 205 triệu đồng từ người lạ.

Ông Trần Văn Sơn thông báo với lực lượng chức năng ngay sau khi tài khoản ngân hàng nhận khoản tiền từ người lạ ẢNH: CÔNG AN XÃ CỬA TÙNG

Sau khi nắm được thông tin, lực lượng chức năng đã xác minh được chủ nhân số tiền trên là anh Nguyễn Hồng Thái (40 tuổi, trú tại xã Núi Tượng, tỉnh Đồng Nai). Do sơ suất trong quá trình giao dịch, anh Thái đã chuyển nhầm tiền vào tài khoản của ông Sơn.

Công an xã Cửa Tùng đã hướng dẫn ông Sơn phối hợp với ngân hàng để thực hiện đầy đủ thủ tục hoàn trả số tiền 205 triệu đồng cho anh Thái theo đúng quy định.

Theo lãnh đạo Công an xã Cửa Tùng, việc chủ động trình báo và hoàn trả số tiền người khác chuyển nhầm của ông Sơn rất đáng được lan tỏa, biểu dương vì đã thể hiện tinh thần trung thực, trách nhiệm.